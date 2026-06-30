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Michael Flatley recuerda la vez que Jennifer Lopez lo llamó “uno de los hombres más sexys” que ha visto

El creador del espectáculo “Lord of the Dance” recordó las palabras que la cantante incluyó en su autobiografía

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Michael Flatley habla del elogio que recibió de Jennifer Lopez y asegura sentirse afortunado. (Reuters. Instagram)
Michael Flatley habla del elogio que recibió de Jennifer Lopez y asegura sentirse afortunado. (Reuters. Instagram)

Michael Flatley, creador del espectáculo Lord of the Dance, habló sobre distintos momentos de su vida personal y profesional durante una entrevista concedida a la revista Sunday Times Travel.

En la conversación recordó un comentario realizado años atrás por la cantante y actriz Jennifer Lopez, quien lo describió como “uno de los hombres más sexys” que había visto.

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El bailarín, de 67 años, señaló que considera un privilegio haber recibido ese tipo de reconocimiento por parte de la artista estadounidense. “Si alguien como Jennifer Lopez, que es una de las mujeres más bellas del mundo, dice algo así sobre mí, soy un hombre muy afortunado”, expresó.

Jennifer Lopez vestido
Michael Flatley recordó el cumplido que Jennifer Lopez le hizo hace unos años. (AP)

La declaración hace referencia a un pasaje de su libro autobiográfico Lord of the Dance: My Story. En uno de los capítulos de la publicación se incluye una cita atribuida a Lopez en la que manifiesta: “Es uno de los hombres más sexys que he visto en mi vida”.

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Durante la conversación, Flatley también habló sobre distintas etapas de su vida y recordó el periodo previo a su matrimonio con Niamh O’Brien, con quien contrajo matrimonio en 2006. La pareja se conoció cuando ella formaba parte del elenco de bailarines que acompañaban las presentaciones del artista.

Actualmente, ambos tienen un hijo y mantienen su residencia entre diferentes propiedades. Al referirse a su presente, el coreógrafo comentó que continúa teniendo energía, aunque considera que ahora la canaliza de una manera distinta.

En ese contexto, el artista también hizo referencia a experiencias que marcaron distintas etapas de su vida, incluyendo relaciones sentimentales, viajes y aficiones personales.

Michael Flatley recordó las experiencias que vivió en su juventud. (Instagram)
Michael Flatley recordó las experiencias que vivió en su juventud. (Instagram)

“Me gusta pensar que todavía tengo energía, pero la canalizo de manera diferente. Tengo una esposa hermosa y un hijo maravilloso. Pero no me malinterpreten, disfruté cada beso con cada chica hermosa”, afirmó.

Michael Flatley alcanzó reconocimiento internacional en 1994 tras participar en la presentación de Riverdance durante el Festival de Eurovisión. Posteriormente creó Lord of the Dance, espectáculo que se convirtió en una de las producciones de danza irlandesa con mayor presencia internacional y que ha realizado giras en distintos continentes durante tres décadas.

En paralelo a la entrevista, el artista también fue noticia este año tras obtener una resolución favorable en un proceso judicial relacionado con el control de Lord of the Dance.

Un tribunal de Belfast dejó sin efecto una medida cautelar que impedía temporalmente a Flatley intervenir en la producción del espectáculo. La resolución fue emitida por el Tribunal de Cancillería de los Royal Courts of Justice.

Michael Flatley tuvo conflictos legales con su show. (Instagram)
Michael Flatley tuvo conflictos legales con su show. (Instagram)

El litigio surgió a partir de una demanda presentada por la empresa Switzer Consulting, que alegó un incumplimiento contractual vinculado a un acuerdo mediante el cual administraría las presentaciones dell espectáculo.

La empresa había obtenido previamente una orden judicial temporal que limitaba la participación directa de Flatley en la producción mientras se resolvía el caso.

Durante el proceso, los representantes legales de Switzer Consulting sostuvieron que el bailarín había acumulado importantes préstamos y cuestionaron su manejo financiero.

Los abogados del artista rechazaron esas afirmaciones y señalaron que se trataba de argumentos personales ajenos al fondo del litigio. Asimismo, indicaron que Michael Flatley logró reunir más de 430 mil libras esterlinas para poner fin al contrato que mantenía con la empresa.

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