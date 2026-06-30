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Evita que te griten los goles antes: cómo solucionar el molesto delay de audio en tu TV durante el Mundial

El desfase entre el audio y el video ocurre cuando la voz de los comentaristas o el sonido ambiente no coincide con las imágenes que se ven en pantalla

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delay de audio - TV - audio - televisor - tecnología - 29 de junio
Los problemas de sincronización también pueden surgir por configuraciones incorrectas en los equipos. (Imagen ilustrativa Infobae)

La desincronización entre el sonido y la imagen puede arruinar cualquier partido, sobre todo si se trata de un encuentro decisivo y, mientras ves la jugada, los vecinos te anticipan el gol por el audio adelantado.

El retraso del sonido es una situación común en los televisores actuales, generada por varios factores técnicos y de configuración. Conocer las causas y saber cómo resolver estos retrasos permite disfrutar el Mundial sin spoilers indeseados y con la emoción intacta en cada jugada.

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Problemas de sincronización de audio en televisores modernos: causas y funcionamiento

El desfase entre el audio y el video, conocido como delay, ocurre cuando la voz de los comentaristas o el sonido ambiente no coincide exactamente con las imágenes que se ven en pantalla. Esto sucede principalmente porque los dispositivos modernos procesan las señales de audio y video por separado, y ese proceso implica etapas complejas como la codificación, transmisión y decodificación digital.

Barras de sonido - Smart TV - audio - tecnología - 30 de diciembre
El retraso del sonido es una situación común en los televisores actuales, generada por varios factores técnicos y de configuración. (Imagen ilustrativa Infobae)

Generalmente, el video demanda más recursos de procesamiento que el audio, ya que la imagen debe adaptarse a resoluciones cada vez más altas y a efectos visuales sofisticados. En contraste, el sonido puede transmitirse y decodificarse más rápido. Esto genera un desajuste que se traduce en un retraso perceptible, especialmente en televisores de alta definición o smart TVs conectados a sistemas de audio externos.

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Los problemas de sincronización también pueden surgir por configuraciones incorrectas en los equipos. Por ejemplo, un ajuste inadecuado en las opciones de salida de audio, o el uso de cables dañados o de baja calidad, puede empeorar el delay.

Además, los dispositivos externos como barras de sonido, receptores AV o consolas de videojuegos pueden sumar su propio retardo si no están correctamente actualizados o configurados para operar en conjunto con el televisor.

delay de audio - TV - audio - televisor - tecnología - 29 de junio
Los problemas de sincronización también pueden surgir por configuraciones incorrectas en los equipos. (Imagen ilustrativa Infobae)

El delay de audio, también llamado error de sincronización labial, es el desfase temporal entre las imágenes y el sonido en una transmisión televisiva. Este fenómeno suele deberse al procesamiento digital de señales de alta calidad o a la diferencia en la velocidad con que el hardware gestiona el audio respecto al video.

Como resultado, el espectador puede escuchar el relato de un gol antes de verlo, afectando la experiencia durante el Mundial u otros eventos deportivos.

Cómo corregir el retraso del audio en tu televisor

Cuando surge el molesto delay, existen varios métodos que ayudan a restablecer la sincronización y mejorar la experiencia de visualización. El primer paso consiste en un reinicio completo de los equipos: apagar tanto el televisor como los dispositivos de sonido, desenchufar todos los cables de alimentación, esperar al menos un minuto para eliminar cualquier energía residual y luego volver a conectar todo.

Cabe señalar que este procedimiento simple puede resolver desajustes temporales de memoria interna o fallos menores.

delay de audio - TV - audio - televisor - tecnología - 29 de junio
El delay de audio (retraso o latencia) es el tiempo que tarda un sonido en viajar desde su fuente hasta el destino o en ser procesado. (Imagen ilustrativa Infobae)

Si el problema persiste, conviene revisar el software del televisor, sobre todo en modelos inteligentes. Accediendo al menú de configuración, se debe buscar la opción de actualización de sistema y proceder a instalar cualquier parche disponible. Muchas veces, los fabricantes lanzan actualizaciones que corrigen errores de sincronización o mejoran el rendimiento general del equipo.

La verificación de las conexiones físicas también resulta fundamental. Hay que examinar todos los cables, desde el HDMI hasta los ópticos, en busca de daños visibles o conexiones flojas. Desconectar y volver a enchufar cada cable garantiza una conexión firme. Si al hacerlo el retardo no desaparece, probar con cables nuevos o de mejor calidad puede descartar problemas de transmisión defectuosa.

Una opción específica es la sustitución de los cables HDMI u ópticos. Utilizar versiones más recientes o de mayor calidad ayuda a asegurar que la señal de audio y video viaje de manera sincronizada entre los dispositivos, reduciendo los riesgos de delay por incompatibilidades técnicas.

Smart TV - televisor - imagen - Mundial 2026 - tecnología - 31 de mayo
Solucionar el delay de audio en los partidos de fútbol elimina el molesto desfase entre el comentarista y la imagen. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los televisores recientes suelen incluir ajustes de sincronización de audio en el menú de configuración. Allí se encuentra la posibilidad de modificar manualmente el retardo, permitiendo al usuario adelantar o atrasar el sonido hasta que coincida con la imagen. En algunos casos, esta función está disponible también en barras de sonido u otros dispositivos externos, lo que amplía las opciones de corrección.

Cuando el sistema incluye dispositivos externos, como reproductores multimedia o decodificadores, es recomendable acceder a sus ajustes de audio y asegurarse de que estén actualizados con el firmware más reciente.

A veces, las diferencias de configuración entre el televisor y los aparatos conectados generan desfases que se solucionan alineando las opciones de salida de audio y manteniendo todos los dispositivos al día.

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