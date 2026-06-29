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Estados Unidos ratificó una reunión con Irán en Doha para tratar la desnuclearización, pero Teherán lo niega: “No hay negociación”

Donald Trump dijo que el encuentro forma parte de los esfuerzos de su administración para limitar el desarrollo atómico del régimen y reducir las tensiones en Medio Oriente

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Donald Trump dijo que el encuentro en Doha forma parte de los esfuerzos de su administración para limitar el desarrollo atómico del régimen y reducir las tensiones en Medio Oriente
Donald Trump dijo que el encuentro en Doha forma parte de los esfuerzos de su administración para limitar el desarrollo atómico del régimen y reducir las tensiones en Medio Oriente

Estados Unidos afirmó este lunes que se realizará una reunión con Irán en Doha para abordar el programa atómico iraní y avanzar en un eventual proceso de “desnuclearización”, mientras que el régimen de Teherán negó esa versión y sostuvo que no hay negociaciones previstas con Washington.

El presidente estadounidense Donald Trump aseguró que representantes de Estados Unidos e Irán se encontrarán en la capital de Qatar para discutir el programa nuclear iraní en el marco de un proceso diplomático en curso. Según su versión, los contactos forman parte de una hoja de ruta que busca avanzar hacia un acuerdo y que se desarrollará en el corto plazo. El mandatario afirmó que la delegación iraní ya está en camino o a punto de partir hacia Doha, en lo que describió como una continuidad de conversaciones previas.

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Trump enmarcó el eventual encuentro dentro de los esfuerzos de su administración para limitar el desarrollo nuclear de Irán y reducir tensiones en Medio Oriente. Además, sostuvo que los avances diplomáticos han tenido efectos indirectos en la economía global, al mencionar la baja en el precio del petróleo desde el inicio del conflicto regional. Para Washington, la posible reunión en Doha forma parte de una serie de contactos que buscan consolidar un entendimiento más amplio sobre seguridad y energía.

Estados Unidos dijo que se reunirá con Irán en Doha para tratar la desnuclearización, pero Teherán lo negó: “No hay negociación”
Estados Unidos dijo que se reunirá con Irán en Doha para tratar la desnuclearización, pero Teherán lo negó: “No hay negociación”

En paralelo, desde la administración estadounidense se indicó que enviados especiales participarán en las conversaciones previstas. Entre ellos se mencionaron asesores involucrados en negociaciones internacionales, quienes tendrían reuniones de alto nivel y sesiones técnicas con el objetivo de avanzar en aspectos concretos de un eventual acuerdo. La Casa Blanca sostiene que el canal diplomático con Irán permanece activo, incluso en un contexto de tensión militar en la región.

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Sin embargo, el régimen iraní rechazó esa versión y negó que exista una reunión programada con Estados Unidos en Doha. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmaeil Baqaei, afirmó que no hay negociaciones previstas “a ningún nivel” con la parte estadounidense y desmintió que el desplazamiento de su delegación esté vinculado a un encuentro bilateral.

Según la explicación iraní, la visita a Qatar responde exclusivamente al seguimiento de un memorando de entendimiento previamente acordado. Ese trabajo, indicó Teherán, incluye la supervisión de su implementación y aspectos administrativos vinculados a compromisos ya firmados, como la liberación de fondos congelados. En ese marco, el régimen iraní subrayó que no se trata de una nueva ronda de negociación ni de conversaciones políticas o nucleares.

El portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmaeil Baqaei, afirmó que no hay negociaciones previstas “a ningún nivel” con la parte estadounidense
El portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmaeil Baqaei, afirmó que no hay negociaciones previstas “a ningún nivel” con la parte estadounidense

Desde la Casa Blanca, la portavoz Karoline Leavitt reforzó la postura de Washington al señalar que las iniciativas diplomáticas con Irán continúan activas. Afirmó que los contactos se desarrollan en paralelo a un escenario de alta tensión en la región y advirtió que cualquier escalada de violencia será respondida. Al mismo tiempo, sostuvo que el presidente Trump busca alcanzar un acuerdo con Irán, aunque dejó abierta la posibilidad de medidas militares si no hay avances.

Leavitt destacó que la estrategia estadounidense combina presión y diplomacia como herramientas simultáneas, en un contexto donde persisten incidentes armados y fricciones en el Golfo. Según la vocera, Washington considera que la negociación sigue siendo la vía principal, pero no la única disponible.

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