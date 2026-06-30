MEP y UNICEF impulsan estrategia para fortalecer la seguridad en colegios y promover habilidades STEAM entre estudiantes costarricenses

Los centros educativos de secundaria contarán con guías metodológicas, recursos audiovisuales, infografías y materiales sobre ciudadanía digital y bienestar socioemocional. Cortesía: MEP

El Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF Costa Rica) presentaron una nueva estrategia dirigida a transformar los colegios públicos del país en espacios más seguros, resilientes y preparados para responder a los retos educativos del siglo XXI.

Se trata del proyecto “Voces de Cambio: hacia entornos educativos seguros y resilientes”, una iniciativa que forma parte de la Estrategia Nacional de Educación STEAM y que busca fortalecer la prevención de la violencia, la ciudadanía digital, el bienestar socioemocional y la exploración vocacional de miles de estudiantes de secundaria.

La propuesta también pretende consolidar el aprendizaje en las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas (STEAM, por sus siglas en inglés), con el objetivo de que los jóvenes desarrollen habilidades que les permitan enfrentar los desafíos de un mundo cada vez más digitalizado.

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Como parte del proyecto, los centros educativos de secundaria recibirán un conjunto de recursos pedagógicos, didácticos y audiovisuales diseñados para apoyar tanto a estudiantes como a docentes y profesionales en Orientación. Entre los materiales destacan una guía metodológica para el personal docente, infografías interactivas sobre contenidos STEAM, recomendaciones especializadas en seguridad digital, una producción musical y una serie de videos educativos enfocados en la resolución de problemas cotidianos y el fortalecimiento de habilidades socioemocionales.

La estrategia pretende desarrollar habilidades en ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, preparando a los estudiantes para los desafíos del siglo XXI. Cortesía: INTEL

De acuerdo con el MEP, estos insumos fueron desarrollados bajo estándares de calidad con el propósito de facilitar experiencias de aprendizaje más dinámicas y contextualizadas, permitiendo que cada centro educativo adapte los contenidos según las características de su comunidad, las necesidades del estudiantado y los objetivos de cada actividad académica.

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La implementación estará a cargo del personal docente, profesionales en Orientación y los equipos regionales STEAM, quienes tendrán la flexibilidad de integrar los recursos dentro de diferentes asignaturas y proyectos interdisciplinarios.

Para la viceministra Académica del MEP, María Alexandra Ulate, la iniciativa representa una oportunidad para fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes mediante metodologías innovadoras.

Según explicó la jerarca, el enfoque STEAM promueve que los jóvenes construyan conocimiento de manera activa, desarrollen pensamiento crítico y sean capaces de generar soluciones a problemas presentes en su entorno, fortaleciendo al mismo tiempo competencias fundamentales para su futuro académico y profesional.

Además del componente académico, el proyecto pone un fuerte énfasis en la creación de ambientes escolares seguros mediante acciones dirigidas a prevenir la violencia, promover la convivencia respetuosa y fortalecer la ciudadanía digital, una competencia que cobra cada vez mayor importancia ante el creciente uso de plataformas tecnológicas por parte de adolescentes.

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Desde UNICEF Costa Rica destacaron que este esfuerzo conjunto también busca ampliar las oportunidades de acceso a disciplinas científicas y tecnológicas, especialmente entre las niñas y adolescentes, con el propósito de reducir las brechas de género que históricamente han limitado su participación en estas áreas del conocimiento.

Docentes, profesionales en Orientación y equipos regionales STEAM serán los encargados de implementar los nuevos recursos pedagógicos en los centros educativos. Cortesía: MEP

La gerente de Programas a.i. de UNICEF Costa Rica, Rebeca Mora, señaló que fortalecer las habilidades STEAM significa abrir oportunidades para que niños, niñas y adolescentes desarrollen creatividad, pensamiento crítico e innovación, competencias cada vez más demandadas tanto en la educación superior como en el mercado laboral.

Asimismo, indicó que este tipo de iniciativas permite incentivar que más estudiantes, particularmente mujeres jóvenes, exploren carreras relacionadas con la ciencia, la tecnología y la ingeniería, contribuyendo a construir una sociedad más inclusiva y con mayores oportunidades para todos.

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La alianza entre el MEP y UNICEF forma parte de una estrategia más amplia para modernizar la educación pública costarricense mediante herramientas innovadoras que respondan a las nuevas necesidades sociales y tecnológicas.

Con la incorporación de recursos digitales, metodologías participativas y contenidos enfocados en el desarrollo de habilidades para la vida, ambas instituciones esperan fortalecer la permanencia estudiantil, mejorar los procesos de aprendizaje y consolidar entornos educativos donde el bienestar emocional, la prevención de la violencia y la innovación formen parte del proceso educativo cotidiano.