Honduras refuerza vigilancia ante posibles amenazas pandémicas con apoyo de OPS y UNICEF

La Secretaría de Salud de Honduras impulsa un taller para reforzar la preparación ante amenazas pandémicas

La Secretaría de Salud de Honduras realizó un taller técnico con la Organización Panamericana de la Salud y UNICEF para fortalecer la prevención, vigilancia y respuesta ante eventos con potencial pandémico. La actividad reunió a especialistas nacionales e internacionales y se enfocó en mejorar la preparación del sistema sanitario mediante el enfoque “Una Salud”.

La jornada se enmarcó en el Proyecto Fondo Pandémico y buscó reforzar la preparación del sistema sanitario hondureño frente a enfermedades emergentes con una mirada que integra la salud humana, animal y ambiental en un solo sistema de análisis y acción.

Durante el encuentro participaron Ana Emilia Solís, representante de la OPS; Ángela Salgado, coordinadora del Proyecto Fondo Pandémico de la Secretaría de Salud; y Homer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, junto a expertos del Centro de Farmacología de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina.

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Objetivos del taller

Solís señaló la necesidad de fortalecer los sistemas de alerta temprana en la región, mientras que Salgado indicó que el Fondo Pandémico busca mejorar la capacidad de respuesta ante brotes que puedan representar un riesgo para la salud pública.

La Secretaría de Salud de Honduras impulsa un taller para reforzar la preparación ante amenazas pandémicas

Mejía explicó que estos espacios permiten actualizar protocolos de vigilancia y reforzar la coordinación entre instituciones, en especial en escenarios en los que la detección temprana resulta clave para evitar la propagación de enfermedades.

El enfoque “Una Salud”

El taller profundizó en la aplicación del enfoque “Una Salud”, una estrategia que reconoce la interconexión entre personas, animales y ecosistemas y busca prevenir la aparición y expansión de enfermedades zoonóticas o de rápida propagación.

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Los participantes coincidieron en que este modelo permite mejorar la respuesta del país ante amenazas sanitarias complejas al integrar información de distintos sectores para tomar decisiones más rápidas.

El fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica ocurre mientras Honduras enfrenta presiones por enfermedades transmisibles.

Jornadas de limpieza y fumigación contra el dengue en Honduras

Dengue y vigilancia del sarampión

El dengue continúa entre los principales problemas de salud pública, con miles de casos registrados en lo que va del año y brotes activos en varias regiones del país. En el departamento de Olancho, autoridades sanitarias declararon alerta en dos comunidades por el aumento sostenido de contagios, lo que obligó a intensificar brigadas de fumigación, control vectorial y atención médica.

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A esto se suma la vigilancia preventiva frente al sarampión, enfermedad que no presenta transmisión local en Honduras, pero mantiene en alerta al sistema sanitario por brotes recientes en la región y el riesgo de casos importados.

La Secretaría de Salud reiteró que el país continúa trabajando en el fortalecimiento de su sistema de vigilancia epidemiológica, con énfasis en la detección temprana de riesgos y la respuesta coordinada ante posibles emergencias.

Las autoridades señalaron que el objetivo es consolidar un sistema sanitario capaz de anticiparse a brotes epidémicos y reducir su impacto en la población mediante acciones preventivas y una mayor articulación entre instituciones nacionales e internacionales.

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Las autoridades destacaron que el reto ahora es sostener y ampliar estos esfuerzos en el tiempo para que la preparación sanitaria no dependa solo de coyunturas, sino de un sistema consolidado y en funcionamiento continuo.