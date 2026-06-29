“No había interpretado a un personaje que fuera tan vulnerable y dulce”, dijo Samara Weaving sobre Carolina Caroline

Samara Weaving dijo que se siente orgullosa del estreno en cines de Carolina Caroline y destacó su satisfacción por el resultado de la película (20th Century Fox)

Samara Weaving habló de Boda sangrienta 2 y del estreno en cines de Carolina Caroline en una conversación con On Film… With Kevin McCarthy grabada el mismo día en que la película llegó a las salas. La actriz dijo que se siente “realmente orgullosa” de ese trabajo y también adelantó detalles de su regreso a Grace, además de reflexionar sobre su vínculo con el cine de terror.

En la entrevista, Samara Weaving dijo que Carolina Caroline le deja un orgullo, que Boda sangrienta 2 comienza unido al último plano de la primera película y que el equipo trabajó durante cerca de un mes en un solo encuadre para volver imperceptible esa transición.

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También explicó que el nuevo filme la llevó por primera vez a un papel de protagonista romántica y que, aunque disfruta del terror y el cine de género, intenta alternar registros para no quedar encasillada.

Samara Weaving afirmó que Caroline ocupa un lugar especial entre sus personajes por su vulnerabilidad y por la pregunta moral que atraviesa la película (REUTERS/Mark Blinch)

La actriz explicó a On Film… With Kevin McCarthy que el estreno de Carolina Caroline le produce una satisfacción distinta: “Creo que me siento realmente orgullosa de esta, así que estoy genuinamente emocionada de que la gente vaya a verla”.

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Luego amplió esa idea al hablar de su oficio: “La experiencia de hacer cine es lo que más amo. Creo que, si pongo demasiada presión en el resultado, entonces estoy en esto por las razones equivocadas”.

Contó que, tras cada rodaje, atraviesa lo que llama una resaca de actor: “Después de un trabajo, durante como dos semanas, estoy como un poco rara”, dijo, antes de recordar que filmar en Kentucky la dejó con una sensación de duelo cuando terminó el trabajo.

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Qué le atrajo de Carolina Caroline

Carolina Caroline marcó para Samara Weaving su primer papel como protagonista romántica y un registro distinto dentro de su carrera (Disney)

Weaving dijo en On Film… With Kevin McCarthy que Caroline ocupa un lugar especial entre sus personajes: “Simplemente no había interpretado a un personaje así, que fuera tan vulnerable y dulce”.

En esa misma línea, definió el proyecto como un reto nuevo en su carrera: “Interpretar, tipo, a una protagonista romántica es algo que nunca hice”.

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La actriz también vinculó al personaje con una pregunta moral que atraviesa la película: “Creo que hay una línea en la película en la que ella está diciendo, ya sabes: ‘¿Somos buenas personas fingiendo ser malas o malas personas fingiendo ser buenas?’”.

“Solo una buena persona pregunta eso”, dijo, y añadió que lo doloroso de la historia es que Caroline “era buena” aunque tomara malas decisiones.

Cómo arranca Boda sangrienta 2

La actriz contó que después de cada rodaje vive una “resaca de actor” y recordó que filmar en Kentucky le dejó una sensación de duelo al terminar (Searchlight Pictures/Pief Weyman)

Cuando la charla giró hacia Boda sangrienta 2, Weaving confirmó que volver a Grace fue algo nuevo para ella: “Fue muy divertido hacer Boda sangrienta 2 y traer de vuelta... a Grace. Empieza con el último plano de mí caminando hacia afuera”.

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A partir de ahí, describió el trabajo técnico que exigió esa continuidad física exacta: “Tuve que tener mi fisicalidad exactamente igual”, explicó, antes de mencionar el esfuerzo del equipo de peinado y maquillaje con “cada gota de sangre” y “el cigarrillo”.

La actriz precisó que la unión entre ambas películas combina material anterior y nuevo: “Ambas”, respondió cuando Kevin McCarthy le preguntó si la escena está cosida entre la primera y la segunda cinta o si habían rehecho ese momento.

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Samara Weaving y su legado en el cine de terror

Samara Weaving explicó que Boda sangrienta 2 exigió cerca de un mes de trabajo en un encuadre para volver imperceptible la transición entre ambas películas (REUTERS/Mark Blinch)

En la conversación, Weaving se mostró cómoda con su vínculo con el terror, aunque evitó encerrarse en una sola etiqueta: “Me encanta hacer terror y me encantan las películas de género”.

Cuando Kevin McCarthy la llamó “reina del grito”, la actriz siguió el juego, pero enseguida aclaró su posición. “Intenté elegir roles que, de algún modo, lo vayan alternando”.

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Ese equilibrio también aparece en la forma en que recuerda Boda sangrienta: “Tu cuerpo no lo sabe”, señaló al hablar de escenas de miedo intenso, y comparó esa sensación física con la de haber escapado de un leopardo por la descarga de adrenalina.

Su vínculo con la experiencia de ir al cine

Samara Weaving reivindicó su legado en el cine de terror, aunque aseguró que alterna roles para no quedar encasillada y mantener su vínculo con el cine de género (FOX Searchlight)

La actriz situó el origen de su vocación en una sala: “La película que me hizo darme cuenta de que quiero ser actriz fue... la primera de Piratas del Caribe”.

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Weaving recordó que aquella función, en un cine lleno, le provocó una experiencia fuera del cuerpo y la dejó furiosa por no haber formado parte de ese mundo. También contó que suele ir al cine una vez por semana, aunque ahora no lo hace porque tiene un bebé de ocho semanas.

Más adelante, habló de su entusiasmo por recuperar películas y compartirlas con otros, desde su club de cine hasta proyecciones de clásicos que nunca había visto en salas.