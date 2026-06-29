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Kevin Spacey habla de su regreso a Hollywood tras los señalamientos de acoso sexual

El actor habló sobre los procesos legales que enfrentó, la pérdida de proyectos y sus intentos por retomar su carrera profesional

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Kevin Spacey
Kevin Spacey aborda su futuro en la industria tras años de controversia. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Durante una entrevista con el comediante Bill Maher en el podcast Club Random, Kevin Spacey aseguró que comienza a recuperar espacio dentro de la industria del entretenimiento después de varios años alejado de Hollywood tras las acusaciones de conducta sexual inapropiada y acoso que afectaron su carrera.

El actor afirmó que percibe un cambio en la manera en que algunas personas del medio lo reciben y consideró que su regreso profesional avanza de acuerdo con sus expectativas.

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“Me siento mucho más bienvenido y creo que las cosas están avanzando en la dirección que esperábamos”, expresó.

Kevin Spacey aseveró que las cosas marchan de forma favorable para él. REUTERS/Gonzalo Fuentes
Kevin Spacey aseveró que las cosas marchan de forma favorable para él. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Spacey recordó los procesos legales en los que estuvo involucrado y destacó que obtuvo fallos favorables en los juicios con jurado que enfrentó. El intérprete mencionó particularmente el caso presentado por el actor Anthony Rapp, una de las acusaciones que tuvo mayor impacto público en 2017.

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“Hay ciertos casos en los que parte de algo es cierto, pero se ha replanteado, se ha rediseñado o se ha inventado por completo, sin duda en el caso de Anthony Rapp, un caso que ganamos en un tribunal federal de Nueva York”, dijo.

Las declaraciones de Rapp aparecieron en un artículo publicado por BuzzFeed en 2017, donde afirmó que el actor había tenido un comportamiento sexual inapropiado con él cuando era adolescente, en el departamento del artista en Nueva York. Posteriormente, Rapp presentó una demanda civil por 40 millones de dólares por agresión sexual y lesiones.

En 2022, un jurado de Nueva York determinó que Kevin Spacey no era responsable de las acusaciones presentadas en ese caso.

Kevin Spacey fue absuelto de los cargos de abuso sexual en 2022. REUTERS/Gonzalo Fuentes
Kevin Spacey fue absuelto de los cargos de abuso sexual en 2022. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Durante el intercambio, Maher señaló que no conocía en profundidad todos los detalles de las acusaciones contra Spacey y que no podía cuestionar cada aspecto de los casos.

Sin embargo, comentó que algunas denuncias le parecían tener fundamentos y mencionó que la cantidad de señalamientos había generado dudas.

Kevin Spacey respondió que nunca había afirmado que todas las situaciones fueran inexistentes. El actor reconoció que algunas de sus conductas habían cruzado límites y señaló que había tenido comportamientos inadecuados.

“Nunca dije que no hubiera un incendio. Simplemente no fue un incendio forestal descontrolado. Fue un pequeño incendio en la cocina que se podría haber apagado con un extintor”, comentó al utilizar una comparación para describir la magnitud de los hechos.

Kevin Spacey admitió haber tenido comportamientos inadecuados. REUTERS/Susannah Ireland.
Kevin Spacey admitió haber tenido comportamientos inadecuados. REUTERS/Susannah Ireland.

El entrevistador consideró que el famoso debió haber recibido algún tipo de consecuencia por sus acciones, aunque agregó que el actor ya había enfrentado importantes repercusiones personales y profesionales como ser vetado de Hollywood durante casi 10 años.

Las acusaciones surgidas en 2017 provocaron cambios significativos en la trayectoria del intérprete. Netflix decidió apartarlo de la serie House of Cards, producción en la que era protagonista.

Además, fue reemplazado por Christopher Plummer en la película All the Money in the World después de que el proyecto ya había sido filmado.

Durante los años posteriores, Spacey mantuvo una actividad profesional más limitada y participó principalmente en producciones independientes y proyectos realizados fuera de Hollywood.

Entre sus trabajos recientes se encuentran películas europeas y títulos de menor presupuesto como Peter Five Eight y The Awakening.

Kevin Spacey
Kevin Spacey ha recuperado su trabajo en la industria. (AP foto/Frank Augstein)

El actor también habló sobre los rumores relacionados con su orientación sexual, un tema que estuvo presente durante gran parte de su carrera. Spacey señaló que durante años mantuvo su vida privada fuera del ojo público y que permaneció en el clóset.

“Estaba totalmente en el armario… Creía que era tan listo que nadie lo sabía, pero claro, en el fondo todo el mundo lo sabía”, dijo

Su declaración pública como hombre gay ocurrió en 2017, después de que surgieran las acusaciones de Rapp, una decisión que recibió críticas debido al contexto en el que fue anunciada.

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