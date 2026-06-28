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“Le pagaban por ir a terapia”: el vínculo personal que unía a Michael Landon con ‘La familia Ingalls’

Alison Arngrim, quien interpretó a Nellie Oleson, reveló que el protagonista volcaba en la ficción sus heridas de la infancia

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Michael Landon
Charles "Pa" Ingalls fue presentado en "La familia Ingalls" como un padre presente, en contraste con la historia familiar de Michael Landon (NBCUniversal)

Alison Arngrim, quien dio vida a Nellie Oleson en La familia Ingalls, reveló que Michael Landon usaba la serie como un espacio para resolver conflictos personales y de infancia, según declaraciones que la actriz vertió en el Little House on the Prairie 50th Anniversary Podcast.

“Este programa era algo muy personal para él”, dijo al podcast. “Hay episodios y momentos sin fin en los que Michael estaba, como dije, en terapia. Encontró la manera de que le pagaran por ir a terapia. Estaba resolviendo infinitos problemas personales y conflictos de infancia”.

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Landon no solo protagonizó la serie junto a un reparto que incluyó a Karen Grassle, Melissa Gilbert, Melissa Sue Anderson, Katherine MacGregor, Richard Bull y Dean Butler, entre otros. También fue director, guionista y productor del programa, lo que le otorgaba un control amplio sobre los contenidos.

Esa posición le permitía transformar sus experiencias personales en episodios televisivos. “Estaba resolviendo todo eso frente a toda América”, señaló Arngrim. “Y fue brillante. Y funcionó”.

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El personaje que encarnó Landon, Charles “Pa” Ingalls, era retratado como un hombre trabajador, justo y presente para sus hijos, atributos que contrastaban con su propia historia familiar.

Alison Arngrim
Alison Arngrim, actriz de Nellie, afirmó que Landon usaba el programa de televisión para resolver conflictos personales y de infancia (NBCU)

En diciembre pasado, Alison Arngrim declaró a Woman’s World que la vida doméstica de Michael Landon “no era feliz” y que “tuvo una infancia miserable”.

El artista, según le confió él mismo a ella, buscaba en la ficción “el tipo de familia real, amor real y conexión que la serie ejemplificaba”.

Landon murió de cáncer de páncreas en 1991. La familia Ingalls se emitió durante nueve temporadas, entre 1974 y 1983, y recibió cuatro premios Emmy. La serie continúa en circulación a través de reposiciones.

Así era Michael Landon detrás de cámaras

Detrás de la imagen del padre ejemplar que Landon proyectó durante años en pantalla, el set de La familia Ingalls también fue escenario de un humor sin protocolo.

El actor Patrick Labyorteaux, quien encarnó a Andy Garvey en la serie, narró en su canal de YouTube una broma que Landon repetía a costa de la supervisora de guion del programa, identificada como Mary.

"La familia Ingalls": Matthew Laborteaux
Patrick Labyorteaux contó que el actor hacía bromas en el set a la supervisora de guion Mary con piedras en su silla (NBCUniversal)

La mujer cargaba sus documentos en una silla de director con alforjas. Landon aprovechaba ese detalle para lanzar pequeñas piedras dentro de la bolsa a lo largo de la jornada. Al final del día, el peso acumulado podía llegar a los cuatro kilos.

“Alrededor de las 5 p. m., ella arrastraba su silla. Tenía como 4 kilos de piedrecitas junto con sus guiones, que ya eran muy pesados”, relató Labyorteaux en su canal.

La supervisora, ajena al engaño, atribuía el esfuerzo al paso del tiempo: “Recuerdo que decía: ‘Vaya, debo estar envejeciendo. Estas sillas se están volviendo muy pesadas’. Y Michael simplemente se reía y se reía y se reía”.

El humor de Landon convivía con una exigencia clara en el set. Dean Butler, el actor detrás de Almanzo Wilder, recordó en 2025 un episodio en el que el protagonista pasó de la indicación verbal a la acción física durante una escena de rodaje.

Butler debía lanzarse sobre otro personaje con el cuerpo completamente relajado, pero no siguió la instrucción en las dos primeras tomas.

Shannen Doherty recordó con cariño a su mentor en “La familia Ingalls”, Michael Landon. (Créditos: NBCUniversal)
"La familia Ingalls" se emitió entre 1974 y 1983, ganó cuatro premios Emmy y sigue vigente en reposiciones tras la muerte de Michael Landon en 1991 (NBCUniversal)

“La primera vez dijo: ‘Relájate’. No lo hice. La segunda vez dijo: ‘Relájate’. No lo hice”, contó el actor.

En la tercera oportunidad no hubo advertencia. “Me levantó y me lanzó a través del interior del granero mientras me gritaba: ‘¡Relájate!’”, describió Butler, quien reconoció que la responsabilidad fue suya por estar “demasiado acelerado” para la escena. “La siguiente toma salió bien”, agregó.

La familia Ingalls prepara su regreso en formato de nueva adaptación. Netflix estrenará la serie el 9 de julio de 2026, con una segunda temporada ya confirmada antes de su debut.

Melissa Gilbert, quien interpretó a Laura Ingalls en la versión original, respaldó el proyecto: “Creo que hay espacio en el universo de La familia Ingalls para todo tipo de historias”, declaró a Entertainment Weekly en 2025.

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