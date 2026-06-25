Escándalos financieros: La devolución a los ahorrantes de COSAVI subirá a 120,000 dólares en El Salvador

Un hombre de espaldas observa la entrada de la sucursal de COSAVI Ahorro y Crédito, decorada con globos dorados y negros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) habilitará desde el 25 de junio de 2026 una nueva fase de devolución de depósitos para clientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria de R.L. (COSAVI) con ahorros de hasta USD 120.000, según informó la entidad en El Salvador.

La SSF anunció que desde este jueves se habilitará la devolución de depósitos para clientes con hasta USD 120.000 en ahorros dentro de COSAVI. La medida amplía el rango de cobertura, que hasta hace unos días alcanzaba montos de USD 110.000. Según detalló la titular de la SSF en conferencia, Evelyn Gracias, la medida busca acelerar la restitución de fondos a los afectados por el esquema de defraudación financiera registrado en la cooperativa desde mayo de 2024.

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El proceso de devolución se realizará exclusivamente en la agencia central de COSAVI, situada sobre la calle Gabriela Mistral en San Salvador. Las autoridades recordaron que la atención se mantiene de lunes a viernes de 8:30 a 17:00 y los sábados de 8:00 a 12:00. “La única agencia abierta es la que está ubicada en la calle Gabriela Mistral y los horarios de atención siguen siendo los mismos”, precisó la superintendente.

Desde el 25 de junio de 2026, la nueva etapa amplía la cobertura para más afectados y mantiene la atención solo en la sede central de la calle Gabriela Mistral en San Salvador.

¿Cómo se hará la devolución de fondos?

De acuerdo con la SSF, los recursos destinados a las devoluciones provienen de los pagos que siguen ingresando por los créditos otorgados por la cooperativa antes de su intervención. El ente regulador reiteró que la recuperación de activos y recursos financieros permite abrir nuevas etapas de restitución. “Estamos trabajando para que los depósitos que la cooperativa había captado y había colocado en créditos podamos recuperar y devolverlos a las personas afectadas”, afirmó la superintendente.

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Desde la intervención de COSAVI, la estrategia implementada ha consistido en un sistema de devoluciones escalonadas o “capas”, que se amplían conforme se recuperan fondos. Durante junio, la SSF habilitó primero la devolución para depósitos de hasta USD 100.000, luego elevó el límite a USD 110.000 y ahora lo extiende a USD 120.000. Según la SSF, esto permitió que más ahorrantes accedieran a la restitución de sus fondos.

El origen del caso y los reclamos de los afectados

El origen del caso se remonta a mayo de 2024, cuando la Fiscalía General de la República de El Salvador destapó una presunta defraudación financiera dentro de COSAVI por un monto estimado de USD 35 millones. Las investigaciones derivaron en la captura de directivos y empleados, así como en la apertura de procesos judiciales por delitos relacionados con la economía pública, lavado de dinero y agrupaciones ilícitas. La intervención afectó a miles de asociados y depositantes por el colapso de la entidad.

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La investigación iniciada en mayo de 2024 sigue marcando el ritmo del proceso. Los pagos de la cartera de préstamos financian las entregas escalonadas. En paralelo, persisten dudas por certificados de aportación y otros productos.

“La única vía oficial para informarse sobre el avance del proceso de devolución sigue siendo las redes sociales de la Superintendencia”, recalcó la funcionaria durante la conferencia de prensa. La SSF también pidió a los usuarios “mantener la paciencia”, ya que la rapidez de las devoluciones depende de la recuperación de los fondos a través de la cartera de créditos y los procesos judiciales en curso.

Mientras, diversos afectados han solicitado mayor transparencia sobre los montos recuperados y los plazos estimados para la restitución total. Según la SSF, el compromiso institucional es continuar con el proceso de devolución en la medida en que se recupere la liquidez necesaria, dentro del marco legal vigente en El Salvador. La próxima semana, la Superintendencia del Sistema Financiero prevé realizar nuevos anuncios sobre el avance del caso y los siguientes pasos para los asociados de COSAVI, de acuerdo con lo comunicado a Infobae.

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