El Salvador

Maurita vendía mariscos de casa en casa con una hielera y años después creó una cadena de restaurantes

De los buses y mercados a construir una empresa sólida. La historia de la familia López revela cómo el esfuerzo y la adaptación lograron convertir un pequeño negocio de mariscos en una cadena con presencia nacional y más de ochenta empleados. El giro que los obligó a pensar más allá del puesto

Guardar
Google icon
Sazón del Mar by niña Maurita - Día del empresario salvadoreño (7)
Maurita, quien posa con un grupo de colaboradores, ha sido la figura clave del negocio familiar de venta de mariscos preparados. En los locales de Sazón del Mar está inmortalizada en sus paredes. Foto Infobae Centroamérica/Cortesía Familia Mauritas López

Una familia salvadoreña consolidó una cadena de restaurantes de mariscos del país, superando obstáculos legales, logísticos y de abastecimiento.

El origen de Sazón de Mar, la actual marca que agrupa a una red de restaurantes en El Salvador, se remonta al esfuerzo de Maurita López, una madre de cuatro hijos que comenzó vendiendo mariscos frescos en las calles.

Acompañada de sus hijas, recorría los buses y mercados con poco más que una hielera y la determinación de sostener a su familia. Sus hijos, Cecilia, Kevin y Javier López, recuerdan cómo las jornadas y el aprendizaje constante marcaron el inicio de una empresa que hoy emplea a más de 80 personas y opera 5 sucursales.

PUBLICIDAD

“Mi mamá fue quien nos apoyó, quien nos llevaba con ella a aprender cada día más”, relató Cecilia López en entrevista con Infobae.

Desde los primeros años, la venta ambulante de mariscos implicaba desafíos. Las autoridades del transporte solían bajar a la familia de los autobuses por el fuerte aroma a mariscos. “Yo le decía a mi mamá: ‘¿Por qué no vende ropa?’. Pero ella respondía: ‘Eso es lo que Dios me da a entender’”, evocó López.

Sazón del Mar by niña Maurita - Día del empresario salvadoreño (7)
La familia López guarda las imágenes de Maurita en sus inicios en el Mercadito de Merliot, en Santa Tecla, donde comenzó su trayectoria vendiendo mariscos. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid

El siguiente paso fue conseguir un espacio fijo en el Mercadito de Merliot, donde Maurita se convirtió en pionera al introducir no solo la venta de mariscos frescos, sino también la preparación de cócteles y pescado frito.

PUBLICIDAD

“Los clientes le pidieron que friera pescado y así empezó. Un cliente le regaló la primera cacerola usada”, añadió Cecilia. Pronto, la familia administraba dos puestos en el mercado y luego a 19 locales. La lista de clientes en espera por sus productos del mar era extensa.

La oportunidad de crecer fuera del mercado surgió cuando la administración local les negó la compra de otro puesto. “Sentimos que las puertas se cerraban, pero nos hicieron ver que podíamos tener nuestro propio local fuera del mercado. Teníamos una lista de espera enorme”, señaló Cecilia.

Así, en 2017 abrieron su primer restaurante en Paseo El Carmen (Santa Tecla). “El lugar ya tenía mobiliario. Solo fue cuestión de montar el negocio”, explicó.

Sazón del Mar by niña Maurita - Día del empresario salvadoreño (7)
La cuarta sucursal de Sazón de Mar cuenta con un equipo de colaboradores que demuestra el crecimiento del negocio con el paso de los años. Foto Infobae Centroamérica/Cortesía Familia Mauritas López

La expansión y la formalización de la empresa

En 2019, la familia abrió una segunda sucursal. La llegada de la pandemia detuvo momentáneamente la expansión, pero la empresa logró subsistir al dividir la operación entre los hermanos y mantener el enfoque en el servicio.

“Fueron momentos difíciles. Las ventas bajaron a menos del 22% de lo habitual, pero priorizamos mantener a los colaboradores”, afirmó Kevin López a Infobae.

El proceso de crecimiento implicó cambios estructurales. En 2021, la empresa formalizó su estructura legal bajo el nombre Manceja CSB, acrónimo que integra los nombres de los miembros clave de la familia. La marca Sazón de Mar nació poco después, tras resolver litigios legales por el uso de nombres comerciales previos.

Actualmente, cuentan con sucursales en San Benito, Central Plaza Escalón y Rambla Santa Ana, además de los que están en el histórico mercadito de Merliot.

Sazón del Mar by niña Maurita - Día del empresario salvadoreño (7)
Sazón del Mar se caracteriza por la preparación de mariscos con dedicación de personal capacitado y con experiencia. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid

Abastecimiento y operación de las sucursales

Uno de los principales desafíos ha sido el abastecimiento de materia prima. Durante los primeros años, la empresa compraba a pequeños proveedores locales, muchos de los cuales no ofrecían crédito fiscal. “Hoy, el producto nacional es más caro que el importado. Por volumen, hemos tenido que trabajar con distribuidores que traen camarón de Ecuador, China, Guatemala y Nicaragua”, explicó Kevin López.

La empresa compra cerca de 1,200 gallinas y 2,500 libras de camarón al mes para cubrir la demanda de sus sucursales.

La logística de abastecimiento se centra en un centro de producción propio, desde donde se maquila y distribuye el producto a los restaurantes.

El jefe de producción administra un límite de compra semanal y ajusta los pedidos según el stock mínimo y máximo autorizado para cada local. “Cada sucursal recibe pedidos 2 veces por semana. Si una pide más de lo permitido, producción puede ajustar el pedido. Así evitamos sobrestock y pérdida de producto”, detalló el empresario.

Sazón del Mar by niña Maurita - Día del empresario salvadoreño (7)
Javier, Cecilia y Kevin, hijos de Maurita López, continúan el legado de su madre y confían en continuar creciendo con el negocio familiar. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid

Sistemas, identidad de marca y empleo

La gestión interna también incorporó cambios. “Desde el mercadito implementamos sistemas de punto de venta y, recientemente, un sistema ERP para controlar inventarios y recetas. Antes era solo un Excel”, comentó Javier López.

El rostro de doña Maurita, la fundadora, permanece como sello de la marca en uniformes, menús y servilleteros, reforzando la identidad y la identificación de la clientela con la marca.

En el marco del Día del Empresario en El Salvador, la familia López destaca el aporte económico que da la mediana empresa al país, mediante la generación de empleos, la importación de productos y el pago de impuestos, entre otros.

“Cuando hay crecimiento no solo pensamos en nosotros, sino en el equipo detrás. Son 85 colaboradores y sus familias”, afirmó Cecilia López. Para Kevin, el crecimiento de la pequeña y mediana empresa contribuye a reducir el desempleo y dinamizar la economía salvadoreña. “En los últimos años, el personal creció en más de 50 personas, lo que representa igual número de familias que ahora tienen ingresos”.

Temas Relacionados

El SalvadorMariscosRestaurantesEmpresasDía del EmpresarioMipymes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La alcaldía de San Salvador Centro supera las 500 multas por arrojar basura en sitios u horarios no permitidos

El subdirector de Ornato Municipal, Melvin Perdomo, dijo en una entrevista radial que la comuna sancionará a quienes reincidan y que el objetivo es frenar la contaminación y el daño al drenaje

La alcaldía de San Salvador Centro supera las 500 multas por arrojar basura en sitios u horarios no permitidos

Empresa La Canasta: del garaje familiar a los anaqueles de supermercados con productos nostálgicos en tres continentes

La empresa familiar salvadoreña nació en 1989, entre granos básicos y una promesa de productos de calidad. Con apoyo doméstico y acuerdos con cadenas de supermercados, abrió el camino hacia Estados Unidos y Europa. Lo que vino después cambió su escala

Empresa La Canasta: del garaje familiar a los anaqueles de supermercados con productos nostálgicos en tres continentes

Suenan las campanas navideñas en Panamá con una licitación de $3.3 millones para iluminar la capital

El contrato supera en medio millón de dólares el monto adjudicado en 2025 y contempla la intervención de 35 espacios públicos en los 26 corregimientos del distrito.

Suenan las campanas navideñas en Panamá con una licitación de $3.3 millones para iluminar la capital

“Que Vuelva” el Ruiseñor: fallece el dominicano Alex Bueno tras una dura batalla contra el cáncer

El mundo de la música tropical se viste de luto. El legendario cantante dominicano Alex Bueno, una de las voces más versátiles y admiradas del merengue y la bachata, falleció en la ciudad de Nueva York a los 62 años de edad

“Que Vuelva” el Ruiseñor: fallece el dominicano Alex Bueno tras una dura batalla contra el cáncer

Dolor y clamor de justicia en Honduras, despiden a agentes fallecidos en trágico accidente

Entre lágrimas, oraciones familiares y compañeros policiales despiden en Honduras, mientras avanza el proceso judicial contra el presunto responsable

Dolor y clamor de justicia en Honduras, despiden a agentes fallecidos en trágico accidente

TECNO

Harvard reveló 6 trucos para volverse viral y famoso en redes sociales como Instagram

Harvard reveló 6 trucos para volverse viral y famoso en redes sociales como Instagram

Haz que tu vida sea más fácil aprovechando estas cinco funciones de IA en Google Lens

Pedir consejos a la IA: 6 de cada 10 personas en el mundo lo hace sin pensar en su salud mental

Pídelo tu también: una empresa da el día libre a sus empleados para que jueguen GTA VI

Spotify ahora reserva entradas para el concierto de tu artista favorito: todo automáticamente

ENTRETENIMIENTO

Los últimos días de Daveigh Chase: delgadez extrema, adicciones y la búsqueda desesperada para encontrarla

Los últimos días de Daveigh Chase: delgadez extrema, adicciones y la búsqueda desesperada para encontrarla

El Grammy estrena categoría asiática y BTS se perfila como favorito tras un regreso récord

Creador de videos ‘deepfake’ del grupo de K-pop aespa es condenado a prisión en Corea del Sur

La muerte de Daveigh Chase deja otra incógnita: el GoFundMe de un hombre que dice haber sido su novio

Gabriela Herrera se defiende de acusación de traición de su examiga y lanza fuerte insinuación: “Tenían un trato”

MUNDO

Estados Unidos levantó el bloqueo sobre los puertos iraníes tras la entrada en vigor del pacto con Teherán

Estados Unidos levantó el bloqueo sobre los puertos iraníes tras la entrada en vigor del pacto con Teherán

La ciudad considerada la más feliz del mundo, según un análisis

JD Vance informó que EEUU dejó pasar a al menos 12 buques en el estrecho de Ormuz tras el acuerdo con Irán

Prohibición de redes sociales para menores de 16 años en el Reino Unido: qué aplicaciones serán bloqueadas y cómo funcionará

Netanyahu aseguró que las tropas israelíes permanecerán en el sur de Líbano durante el tiempo “que sea necesario”