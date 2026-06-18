El Salvador

Empresa La Canasta: del garaje familiar a los anaqueles de supermercados con productos nostálgicos en tres continentes

La empresa familiar salvadoreña nació en 1989, entre granos básicos y una promesa de productos de calidad. Con apoyo doméstico y acuerdos con cadenas de supermercados, abrió el camino hacia Estados Unidos y Europa. Lo que vino después cambió su escala

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Descubre cómo nació 'La Canasta', una empresa salvadoreña que inició por necesidad y se convirtió en un referente de productos de calidad y naturales, expandiéndose a nivel internacional. Video Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid

Comenzaron en el garaje de la casa, rodeados de bolsas de frijoles a los que quitaban piedras y polvo. Rosario de Barriere recuerda: “Mi esposo trabajó en una empresa que empacaba frijoles, arroz y azúcar en años anteriores. Se le ocurrió la idea de que nosotros podíamos empezar a empacar ese tipo de productos. Por eso se llama Productos La Canasta, por la canasta básica”. Así, en 1989, nació La Canasta, una empresa familiar que buscaba ingresos para sostenerse en tiempos de incertidumbre.

De la cochera a los supermercados

El primer lote de productos que vendieron llevaba frijoles empacados con peso exacto—16 onzas cada bolsa—y un objetivo claro: “La Canasta siempre se ha esforzado por tener productos de primera calidad y también productos naturales. El lema de La Canasta en este momento es: Lo natural sabe mejor”, dice Rosario en entrevista con Infobae.

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El arroz y el azúcar se sumaron al portafolio, siguiendo el mismo principio de limpieza y presentación. Las cadenas de supermercados de aquella época, entre ellas El Sol y La Tapachulteca, aceptaron hacer negocio con ellos.

“Fuimos los primeros vendedores de frijoles para la Tapachulteca y para un cliente en Los Ángeles. Le enseñamos la calidad de cómo era el frijol, le gustó y fuimos los primeros que le empacamos frijoles ya limpios”.

El crecimiento fue lento, sostenido por el apoyo de familiares y pequeños créditos. “El mayor reto es el financiero. Si una empresa comienza y no tiene (dinero), es bien complicado. Présteme, le decía yo a la abuelita, a la tía, al vecino, a quien pudimos.” La primera selladora la donó la suegra de Rosario: “La tenía ahí en su casa, porque ella tenía tienda.” Un socio estratégico facilitó financiamiento a través de la cadena de supermercados: “Le daban a uno el 80% para capital de trabajo. Ya cuando pagaba, daban el resto que quedaba del 20%.”

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Rosario de Barriere es empresaria salvadoreña, fundadora de la empresa "La Canasta", una productora de bebidas artesanales de El Salvador de fácil preparación.
Productos La Canasta ha desarrollado un flujo de trabajo y producción que le permite mantener la calidad a lo largo de su trayectoria. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid

Al principio, el equipo era mínimo, relata Rosario. “Comenzó mi esposo, su servidora, que estaba embarazada, y un señor. Después fuimos incrementando dos personas, tres personas. Ahora son como 72 personas fijas, y cada junio contratamos como 70 personas que vienen temporales.

” El pico de demanda ocurre en esta época del año con la preparación del “relajo”, un producto que mezcla varias especies y que requiere limpieza manual y atención minuciosa antes de empacarlo y venderlo.

Diversificación y salto internacional de productos nostálgicos

La diversificación llegó por petición de los clientes. “Había una persona que nos dijo que desarrolláramos horchata. No teníamos experiencia de horchata ni nada. Conseguimos una fórmula de abuelita y es la que se mantiene hasta ahora”, cuenta Rosario. Así surgió la gama de bebidas y productos de nostalgia: cebada, atol chuco, chilate, alguashte, pinol y pinolillo, desarrollados a pedido y destinados a la exportación.

A partir de 1992, la horchata empezó a llegar a California y otros estados de Estados Unidos. “El señor lo distribuía en diferentes estados, solo sabía que uno de ellos era California. Pero él atendía diferentes estados.”

El modelo se replicó con especias empacadas desde 1995. Rosario explica: “El tamaño de las especias sigue igual desde hace treinta y cinco años. Porque el ama de casa llega y en el supermercado le gusta encontrar todas las especias.”

Rosario de Barriere es empresaria salvadoreña, fundadora de la empresa "La Canasta", una productora de bebidas artesanales de El Salvador de fácil preparación.
La “bolsitas” de horchata, una tradicional bebida salvadoreña, es el producto más comercializado por la marca. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid

Los productos—17 variedades—viajan hoy a ciudades como Nueva York, Washington, Miami, Carolina del Norte, Los Ángeles y Houston, la mayoría bajo marca blanca para distribuidores mayoristas.

“Trabajamos como en noventa por ciento marca blanca. Es el mismo producto con la misma calidad para diferentes clientes, con el nombre de los clientes que tenemos en los diferentes estados”, cuenta Rosario.

La expansión internacional no se detuvo en Estados Unidos: La Canasta despacha a Canadá, España, Inglaterra e Italia, atendiendo a importadores sudamericanos que abastecen a comunidades latinoamericanas en Europa.

“En España hay dos cadenas que las manejan importadores que normalmente son de Suramérica. Ellos atienden productos de toda América Latina. Tienen un apartado, digamos, con productos de El Salvador, porque llevan de otras empresas locales.”

Para Centroamérica, el plan de expansión arranca este 2026 con horchata y “relajo” (mix de especies) en Guatemala, Honduras y, pronto, Panamá. “Solo falta quizás unos quince días para empezar el proceso de mandar a Guatemala y a Honduras, horchata. En la temporada se va a ver el relajo, porque sí lo demandan en esos países.”

En cada mercado, la empresa ajusta el portafolio a los gustos locales, incluso desarrollando productos exóticos para nuevos clientes en Medio Oriente: “Estamos desarrollando unos productos para Medio Oriente, que son productos exóticos. Ya tenemos tres listos que vamos a empezar a mandar para Catar.”

Rosario de Barriere es empresaria salvadoreña, fundadora de la empresa "La Canasta", una productora de bebidas artesanales de El Salvador de fácil preparación.
Diariamente, son empacados cientos de productos entre bebidas de elaboración inmediata, así como condimentos y elementos esenciales para la cocina. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid

Procesos, retos y resiliencia

El crecimiento exigió profesionalizar procesos. “Especialmente el cumplimiento de la normativa de los países. Estados Unidos tiene su propia normativa, que es FDA para los alimentos. Hay que estar día a día revisando qué ha sacado la FDA para no tener problemas al ingreso”, detalla Rosario.

Un equipo interno revisa materias primas y etiquetas, y rechaza lotes que no cumplen los estándares: “Hay un grupo de calidad, hay tres personas que están pendientes de la calidad de aquí, de que las materias primas vayan como corresponde... se reciben con buena calidad, si no, hay un protocolo de rechazo.”

La investigación y el desarrollo de producto pueden tomar hasta seis meses antes de lanzar una novedad al mercado. “No sacamos un producto para ver si pega bien, no. Sacamos un producto para que se quede en el mercado. Hacemos focus group también. Verificamos si le gusta, no le gusta, qué no le gusta, qué sí”, enfatiza Rosario.

Durante la pandemia, cuando muchas empresas cerraron, La Canasta experimentó su mejor año: “En la pandemia, como cerraron, fue para nosotros el año mejor que tuvimos. Nosotros sí podíamos vender los refrescos naturales en los supermercados y los exportamos también. Ahí sí fue bueno para nosotros.” Desde 2020, el crecimiento de ventas se estabilizó en torno a un 20 % anual, indica.

La historia no ha estado exenta de crisis. En 2008, tuvieron un problema financiero que les llevo algunos años para salir a flote. “Pasamos quizás unos siete, ocho años para poder salir de esa pérdida. Fue como comenzar de cero, dice la empresaria. ”Diosito aprieta, pero no ahorca”, resume Rosario.

Rosario de Barriere es empresaria salvadoreña, fundadora de la empresa "La Canasta", una productora de bebidas artesanales de El Salvador de fácil preparación.
La cebada, una bebida salvadoreña con un característico color rosado y saborizada a nuez dulce, es otro de los productos que más vende la marca. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid

Producción y empleabilidad

El proceso de producción equilibra tecnología y trabajo manual. En la planta, 17 empleados fijos gestionan la operación diaria; durante los picos de temporada, la cifra supera el centenar. Gerardo Barriere, gerente de operaciones, explica: “La tendencia es: a principio de año todo el mundo gastó en Navidad, vienen los gastos de los niños, de los colegios. Usualmente los primeros meses son bajos, el resto de los meses empieza a subir hasta el pico en noviembre y diciembre.”

La preparación del “relajo” (mix de especies), por ejemplo, requiere limpieza minuciosa de hojas de laurel y orégano. “Muchos de esos productos requieren bastante limpieza manual. El relajo es un gran relajo… la hoja de laurel, si la mando a una máquina, se quiebra. La información histórica nos dice que a nuestro cliente le fascina ver la hoja completa, verdecita, bonita. No le gusta ver pedacitos de hoja”, dice Gerardo.

La capacidad de empacado supera las 5,000 unidades diarias de “relajo” de tres libras por lote. “Serían más de cinco mil unidades de relajo de tres libras diarias”, precisa Gerardo.

Además, el proceso de certificación ISO 22000 ha demandado más de un año de adecuaciones: “Muchas de nuestras máquinas grandes en este momento las hemos sacado para que se pueda preparar todos los pisos, porque ya son pisos especiales que soportan la carga, que reducen vibraciones, instalaciones eléctricas que cumplen con códigos internacionales”, explica.

Rosario de Barriere es empresaria salvadoreña, fundadora de la empresa "La Canasta", una productora de bebidas artesanales de El Salvador de fácil preparación.
Sus colaboradores reparten cuidadosamente las porciones que irán en cada empaque que son repartidos a las aproximados 400 puntos que adquieren Productos La Canasta. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid

Los números de La Canasta en el mercado

La Canasta exporta más de 225,000 kilogramos (medio millón de libras) anualmente, la mitad de su producción total. “En peso estaríamos hablando probablemente cerca de más de medio millón de libras, anualmente. Si yo tomara y separara venta local y exportación, casi un 50% de eso son exportaciones”, dice Gerardo.

La empresa atiende 440 puntos de venta en El Salvador, incluyendo cadenas de supermercados extranjeras y restaurantes de todo el país. El catálogo abarca 22 productos de exportación y sigue creciendo con nuevos desarrollos para mercados tan lejanos como Catar y Emiratos Árabes Unidos.

En el marco del Día del Empresario en El Salvador, que se celebra este 18 de junio, la empresa destaca el aporte económico que da al país mediante la generación de empleo, demanda de materias primas nacionales y regionales, aportes fiscales y divisas.

Rosario lo resume así: “El principio del empresario primero es desarrollar la empresa, generar empleo. Con las exportaciones generamos divisas, demandamos materias primas, insumos y también servicios aquí dentro del país. Por lo cuanto las empresas generamos riqueza. Y eso es lo importante del crecimiento de todas las empresas de El Salvador para que el país sea más enriquecido.”

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