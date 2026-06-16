El Salvador

¿Por qué ir al médico o comprar medicinas es cada vez más caro en El Salvador? Esto dicen los datos del BCR

Según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central de Reserva (BCR) actualizado a mayo de 2026, el costo de la salud ha mantenido una tendencia al alza ininterrumpida durante el último año

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Ilustración de un médico y una pareja, una mujer con cartera vacía, medicinas, reloj, monedas, bandera de El Salvador y puerto industrial con flechas de aumento.
Una ilustración que representa los desafíos económicos y el aumento de los costos de atención médica y medicinas en El Salvador, afectando directamente a los ciudadanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el dinero no alcanza al final del mes, la mayoría de los salvadoreños piensa de inmediato en el aumento del precio de los frijoles, los huevos o las tortillas. Sin embargo, hay un gasto silencioso pero obligatorio que está golpeando con fuerza el bolsillo de las familias: la salud.

Según los datos oficiales más recientes del Banco Central de Reserva (BCR) actualizados a mayo de 2026, el costo de las consultas médicas, los exámenes de laboratorio y los medicamentos en El Salvador no ha parado de subir en todo el último año. Lo preocupante es que este rubro se está encareciendo a un ritmo más rápido que el promedio de la economía del país.

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A diferencia de otros gastos que podemos recortar cuando la situación económica se pone difícil (como salir a comer a un restaurante, comprar ropa o ir al cine), la salud es un gasto que no se puede negociar. Si un hijo se enferma, si un adulto mayor necesita sus pastillas para la presión o si ocurre una emergencia, la familia tiene que pagar lo que sea necesario, incluso si eso significa endeudarse o sacrificar la alimentación.

Que la salud suba de precio significa que los salvadoreños están perdiendo calidad de vida. Cuando los datos del BCR muestran un incremento constante, nos están advirtiendo que el dinero rinde menos para lo más sagrado: el bienestar de la familia.

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Ilustración de un bolsillo de pantalón lleno de monedas y billetes, mientras que de la parte superior caen pastillas, cajas de medicamentos y una receta médica.
Una ilustración conceptual muestra un bolsillo de pantalón del que caen monedas y billetes, mientras pastillas, cajas de medicamentos y una receta médica lo llenan, simbolizando el impacto financiero de la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La salud sube más rápido que el resto de las cosas

Para entender la magnitud del problema, el BCR mide el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que es como una gran balanza que pesa cuánto aumentan las cosas en el país. En general, el costo de la vida en El Salvador aumentó un 2.53% entre mayo de 2025 y mayo de 2026.

Sin embargo, cuando el BCR analiza la categoría de Salud, la cifra salta a un 2.75% de incremento interanual. Esto demuestra que ir a una clínica o farmacia privada se ha vuelto más caro que el promedio de los demás productos y servicios del mercado salvadoreño.

Los datos del BCR reflejan que este problema no es algo pasajero o de una sola temporada. El ritmo de aumento en salud ha escalado mes con mes. En mayo de 2025 registraba un ritmo de 1.67, pero para diciembre del año pasado ya había subido a 2.31. La tendencia se ha vuelto todavía más agresiva al entrar el año 2026. La presión en las billeteras ha sido continua durante los primeros cinco meses del año.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) del BCR muestra que el costo de la división de Salud aumentó de 114.30 en mayo de 2025 a 117.45 en mayo de 2026 (Cortesía BCR).
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) del BCR muestra que el costo de la división de Salud aumentó de 114.30 en mayo de 2025 a 117.45 en mayo de 2026 (Cortesía BCR).

Ante este panorama, se muestra cómo se ha ido acumulando el golpe económico. En enero de 2026, el aumento acumulado empezó en un bajo 0.15%. Sin embargo, para marzo ya iba por el 0.60% y al cierre de mayo tocó el 1.25% de incremento acumulado en solo cinco meses.

En términos sencillos, lo que a inicios de año le costaba una cantidad de dinero en la farmacia o en el hospital, hoy le cuesta un 1.25% más. Para una economía dolarizada como la de El Salvador, donde los salarios no suben todos los meses, estos micro-aumentos constantes obligan a las personas a recortar presupuesto de otras necesidades básicas o a dejar de comprar tratamientos médicos completos.

De mantenerse esta tendencia reportada por el BCR, el cuidado de la salud seguirá siendo uno de los desafíos financieros más grandes para los hogares salvadoreños en este 2026.

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