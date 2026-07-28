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Rusia recibió durante el primer semestre de 2026 la cifra más baja de turistas extranjeros desde el inicio de la guerra con Ucrania

El balance contabilizó 2,99 millones de visitantes entre enero y junio, casi un 20% menos que un año antes y el peor registro desde 2021

Rusia recibió durante le primer semestres de 2026 la cifra más baja de turistas extranjeros desde el inicio de la guerra con Ucrania.
Rusia recibió durante le primer semestres de 2026 la cifra más baja de turistas extranjeros desde el inicio de la guerra con Ucrania.
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Rusia recibió en el primer semestre de 2026 el menor número de turistas extranjeros desde el inicio de la guerra con Ucrania, según informó el periódico ruso Kommersant citando datos del servicio de estadísticas ruso Rosstat. Entre enero y junio de este año, 2,99 millones de turistas extranjeros visitaron el país, lo que representa una disminución cercana al 20 % respecto al año anterior y constituye el peor resultado desde 2021.

La temporada alta de turismo en Rusia abarca principalmente de mayo a septiembre. Durante 2025, China fue el principal país emisor de turistas, aportando el 50,8 % de las visitas, seguido por Arabia Saudí, que representó el 4,6 %, de acuerdo con el Servicio Guardafronteras ruso. Otras fuentes de turistas incluyen Turkmenistán, Turquía, Alemania y Emiratos Árabes Unidos.

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Impacto de la metodología y flujos fronterizos

Kommersant señaló que Rosstat emplea una metodología que incluye a los viajeros procedentes de países fronterizos, lo que sitúa a Kazajistán, China y Uzbekistán como los principales emisores de visitantes. Por su parte, el Ministerio de Economía ruso propuso evaluar el turismo extranjero según el número de turistas hospedados en hoteles, lo que habría arrojado un aumento del 23 % entre enero y mayo de 2026.

El turismo extranjero en Rusia cayó cerca del 20 % entre enero y junio de 2026 frente al año anterior, según datos de Rosstat citados por Kommersant.
El turismo extranjero en Rusia cayó cerca del 20 % entre enero y junio de 2026 frente al año anterior, según datos de Rosstat citados por Kommersant.

No obstante, cadenas hoteleras como Azimut Hotel, citadas por Kommersant, no percibieron un aumento en la demanda. Por el contrario, reportaron una reducción en el número de turistas extranjeros, especialmente por la caída de visitantes procedentes de Oriente Medio.

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Esfuerzos gubernamentales y medidas de facilitación de visados

La disminución del turismo se produce pese a los esfuerzos del Gobierno ruso para atraer visitantes internacionales. Entre las políticas implementadas destaca la introducción de visados electrónicos en 2023, disponibles para ciudadanos de 64 países. Adicionalmente, desde septiembre de 2025, Rusia exime a los ciudadanos chinos de la obligación de visado, una medida prorrogada hasta finales de 2027.

La temporada alta de turismo en Rusia se concentra entre mayo y septiembre, en un contexto de caída de visitantes internacionales. (AP/ARCHIVO)
La temporada alta de turismo en Rusia se concentra entre mayo y septiembre, en un contexto de caída de visitantes internacionales. (AP/ARCHIVO)

Factores que explican la caída del turismo extranjero

Según expertos citados por el rotativo, la caída del turismo podría atribuirse a temores derivados de la crisis de combustible que afecta a Rusia tras los ataques ucranianos a refinerías e infraestructura energética. Además, la tasa de cambio del rublo, que encarece los viajes dentro del país, es señalada como otra causa relevante para la disminución de visitantes extranjeros.

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