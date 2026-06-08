El Salvador

El Salvador dispone de 180 albergues para atender emergencias climáticas por baja presión y la tormenta Boris

Se prevé que estas condiciones, caracterizadas por alta nubosidad, precipitaciones generalizadas y ráfagas de viento, se mantendrán en todo el país hasta el jueves 11 de julio, según información del Observatorio de Amenazas

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El Salvador permanece bajo la influencia de la tormenta tropical Boris y un sistema de baja presión, situación que motivó la alerta amarilla a nivel nacional. (Foto cortesía Protección Civil)
El Salvador permanece bajo la influencia de la tormenta tropical Boris y un sistema de baja presión, situación que motivó la alerta amarilla a nivel nacional. (Foto cortesía Protección Civil)

El territorio salvadoreño permanece bajo la influencia de la Tormenta Tropical Boris y un sistema de baja presión, condiciones que han motivado la declaración de alerta amarilla a nivel nacional por parte de las autoridades. Ante el pronóstico de lluvias intensas y continuas para los próximos días, el país cuenta con 180 albergues habilitados, listos para recibir a la población en caso de emergencia.

Las condiciones atmosféricas para esta semana se caracterizan por la presencia de un sistema de alta nubosidad y precipitaciones constantes. El pronóstico indica que las lluvias y tormentas, provocadas por la interacción de la baja presión y la humedad proveniente del Pacífico, persistirán hasta el jueves 11 de julio.

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El Director de Albergue, Josué García, explicó que “diariamente se hace una reunión, una clínica por parte del Ministerio de Medio Ambiente y todos los especialistas relacionados al tema ambiental, en el cual se analiza el comportamiento climatológico y las eventualidades que puedan afectar al país”. García detalló que el informe especial del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) señala un sistema de baja presión frente a las costas de Centroamérica, con una probabilidad del 90% de evolucionar a una depresión tropical. “Esa es la razón del cambio de alerta verde a alerta amarilla, que eleva el nivel de advertencia nacional”, afirmó el funcionario a través de la Entrevista AM.

Aunque no hay personas albergadas, la Dirección de Albergues mantiene abastecimientos, revisiones y protocolos sanitarios ante una posible evacuación preventiva. (Foto cortesía Director General de Albergues)
Aunque no hay personas albergadas, la Dirección de Albergues mantiene abastecimientos, revisiones y protocolos sanitarios ante una posible evacuación preventiva. (Foto cortesía Director General de Albergues)

El director agregó que la alerta amarilla implica la activación de protocolos y planes de respuesta: “Ya los equipos tienen que estar preparados, en monitoreo. En una alerta amarilla es de rigor revisar, plantear y estar 24 horas alerta, especialmente en zonas de mayor riesgo”. El monitoreo es permanente y abarca desde las comisiones técnicas sectoriales hasta los niveles departamentales y municipales, que deben replicar las acciones coordinadas desde Protección Civil.

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Sobre las precipitaciones, García puntualizó que “lo que está provocando todo este tema de lluvias es el sistema de baja presión frente a las costas del Pacífico sumado a la tormenta tropical Boris, que deja nubosidad y lluvias, especialmente en zonas costeras y montañosas, donde se esperan hasta 300 milímetros de agua”. También advirtió sobre el incremento del oleaje, con olas de hasta 2.6 metros y vientos de más de 30 a 40 km/h en las zonas costeras y nororientales.

El pronóstico del MARN indica lluvias intensas, alta nubosidad y precipitaciones constantes en El Salvador hasta el jueves 11 de julio. (Foto cortesía Protección Civil)
El pronóstico del MARN indica lluvias intensas, alta nubosidad y precipitaciones constantes en El Salvador hasta el jueves 11 de julio. (Foto cortesía Protección Civil)

En relación a la preparación de los albergues, García resaltó que la red nacional cubre los catorce departamentos y la mayoría de los distritos. “Estos albergues cumplen criterios básicos basados en normas internacionales, con infraestructura resistente, agua, luz y áreas esenciales para atender dignamente a la población”, señaló. Los recintos están ubicados en zonas cercanas a áreas de riesgo, pero fuera de peligro directo de inundaciones o deslizamientos. La coordinación involucra al Ministerio de Salud, Obras Públicas, Educación y otras instituciones que garantizan la atención integral.

Al activarse un albergue, el protocolo inicia con el registro sanitario de las personas desplazadas, seguido por la atención a niñez, bienestar social y necesidades específicas. “El primer frente es salud; luego se atiende a la niñez y finalmente se cubren otras necesidades sociales”, explicó García.

El Salvador cuenta con 180 albergues habilitados en los catorce departamentos, con infraestructura, agua, luz y apoyo institucional para emergencias. (Foto cortesía)
El Salvador cuenta con 180 albergues habilitados en los catorce departamentos, con infraestructura, agua, luz y apoyo institucional para emergencias. (Foto cortesía)

El director destacó la evolución positiva en la cultura de evacuación preventiva. “Antes era muy difícil convencer a las personas para evacuar; ahora las familias entienden la importancia de salir a tiempo y los equipos de respuesta pueden actuar de manera más eficiente”, indicó.

Al momento, no hay personas albergadas, pero la red de 180 centros está lista para activarse si las condiciones climáticas lo requieren. La Dirección de Albergues realiza abastecimientos y revisiones constantes para asegurar que, ante cualquier emergencia, se pueda atender a la población sin improvisaciones.

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