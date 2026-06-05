El Salvador registró 13 feminicidios hasta mayo de 2026

Familia salvadoreña visiblemente afligida llora la pérdida de una víctima de feminicidio junto a un féretro adornado con flores blancas y una fotografía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Salvador registró 13 feminicidios y muertes violentas de mujeres entre enero y mayo de 2026, según el Observatorio de Violencia contra las Mujeres de la Organización de Mujeres por la Paz (ORMUSA), un colectivo de promoción de derechos de la mujeres en el territorio salvadoreño.

La cifra, del observatorio divulgado este jueves, representó un aumento del 18% frente al mismo período de 2025, cuando se documentaron 11 casos. Entre enero y mayo hubo dos casos en enero, uno en febrero, tres en marzo, dos en abril y cinco en mayo. Ese mes concentró el 38,5% del total, con un promedio mensual de 2,6 casos.

PUBLICIDAD

La mayoría de los crímenes se registró en Santa Ana, con seis de los 13 feminicidios, seguida de San Salvador con tres casos. Cabañas, La Paz, La Libertad y Usulután reportaron un caso cada uno.

“La ocurrencia de estos casos reitera la necesidad de fortalecer las acciones de prevención, protección y acceso a la justicia para las mujeres. En ese contexto, es vital mantener estrategias de prevención, protección y atención integral dirigidas a las mujeres, así como mejorar los mecanismos de seguimiento y análisis de la violencia de género, con el fin de contribuir a la reducción de estos hechos”, destaca el informe.

PUBLICIDAD

El monitoreo de ORMUSA detalla cómo se repartieron los sucesos durante cinco meses y por qué un tramo del calendario concentra una parte inusual del total (Data ORMUSA)

Perfil de las víctimas y vínculo con los agresores

Las víctimas identificadas fueron principalmente adultas, con edades entre 26 y 65 años. Los grupos más afectados fueron los de 31 a 35 y 46 a 50 años. En cinco casos no se pudo determinar la edad por falta de datos periodísticos.

Al menos nueve de los casos fueron cometidos por personas conocidas: seis por la pareja, uno por la pareja y una persona conocida, uno por la pareja de una conocida y dos por personas conocidas de la víctima. En tres casos no fue posible identificar el vínculo.

“Los feminicidios de pareja evidencian control y violencia hacia las mujeres en el ámbito privado, mientras que los casos de otros agresores revelan que la violencia feminicida va más allá del hogar, vinculándose a factores estructurales de discriminación y desigualdad de género", instruye la organización ciudadana.

PUBLICIDAD

El Observatorio de Violencia contra las Mujeres de ORMUSA reportó un alza de casos entre enero y mayo de 2026, con más hechos en Santa Ana y agresores cercanos, según su monitoreo (Data ORMUSA)

Tipología y causas de muerte

El informe de ORMUSA distinguió entre feminicidios de pareja, con siete casos, y muertes violentas perpetradas por otros agresores, con seis casos.

Los mecanismos de muerte más frecuentes fueron armas blancas, con tres casos, y asfixia, con dos. También se registró un caso por golpes y objetos contundentes, uno por armas de fuego y uno en circunstancias sospechosas. En tres casos no se pudo precisar la causa.

Indicios de violencia sexual

El observatorio identificó tres feminicidios con indicios de violencia sexual: un caso de violación, un intento de violación y otro en el que el cuerpo de la víctima fue encontrado semidesnudo.

El informe señaló la necesidad de profundizar las investigaciones con perspectiva de género para esclarecer esos hechos.

Un monitoreo reciente expone un repunte alarmante y deja abiertas señales sobre patrones, territorios y relaciones cercanas que marcaron varios expedientes (Data ORMUSA)

Respuesta institucional

Del total de agresores, 11 fueron capturados, uno se suicidó y en tres casos no se pudo establecer la situación.

El monitoreo advirtió sobre la concentración de casos en Santa Ana y la alta proporción de agresores conocidos. También planteó la necesidad de fortalecer las acciones de prevención, protección e investigación, además de mejorar el acceso a la justicia para garantizar respuestas institucionales.

PUBLICIDAD