El Salvador

¿Cuánto cuesta ir al Mundial 2026? Esto necesitan los salvadoreños para viajar a la cita mundialista

Vivir la experiencia mundialista en 2026 requerirá de los salvadoreños algo más que pasión: una planificación financiera rigurosa y rapidez al comprar.

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Un pasaporte salvadoreño, billetes de dólar, una calculadora, una maleta miniatura, un balón de fútbol y un boleto con "2026", con banderas de EE.UU., México y Canadá al fondo.
Un pasaporte salvadoreño, dinero, calculadora y un boleto de avión con la fecha 2026, junto a las banderas de Estados Unidos, México y Canadá, simbolizan la planificación de costos para viajar al Mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A una semana del inicio del Mundial de fútbol en México, Estados Unidos y Canadá, crece el interés de los aficionados salvadoreños por conocer cuánto cuesta vivir la experiencia mundialista en 2026.

Según lo expuesto en el programa radial de Diana Verónica y Tony, el proceso para asegurar un lugar en los estadios, fan fest y otras actividades asociadas requiere decisiones rápidas y un presupuesto considerable, especialmente para quienes viajan desde El Salvador.

La conversación reunió a Omar Belloso, ejecutivo comercial de Sports and Events, y a Emilia Flores de Rivera, directora general de Linda Travel, quienes explicaron los diferentes paquetes y precios disponibles para quienes desean asistir a los partidos más destacados o a las celebraciones fuera de los estadios.

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De acuerdo con la información proporcionada, Sports and Events se mantiene como el partner oficial de FIFA para Centroamérica, encargado de distribuir paquetes y entradas a través de agencias autorizadas como Linda Travel. Uno de los temas principales fue la volatilidad de los precios. Flores de Rivera explicó que el costo varía según la disponibilidad y la inmediatez de la compra.

Omar Belloso, ejecutivo comercial de Sports and Events, y Emilia Flores de Rivera, directora general de Linda Travel, durante la entrevista, sobre los paquetes para asistir al Mundial 2026 (Cortesía Diana Verónica y Tony).
Omar Belloso, ejecutivo comercial de Sports and Events, y Emilia Flores de Rivera, directora general de Linda Travel, durante la entrevista, sobre los paquetes para asistir al Mundial 2026 (Cortesía Diana Verónica y Tony).

Un boleto aéreo ida y vuelta a México para las fechas del Mundial ronda actualmente entre 800 y 900 dólares, el doble de lo habitual, debido a la alta demanda y la reducción de espacios en los vuelos. “Entre menos espacios vayan quedando, el precio va aumentando, porque va quedando lo más caro”, señaló la empresaria, citada por el propio programa radial.

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Modalidades y costos de los paquetes

En cuanto a los paquetes para asistir a partidos, Belloso detalló que existen diferentes modalidades, desde solo la entrada hasta opciones que incluyen alojamiento, seguro de viaje y traslados.

Por ejemplo, para el partido Brasil-Haití en Filadelfia, la entrada en modalidad VIP Basic, que incluye palco climatizado, snack y entrada prioritaria tiene un precio de 1,553 dólares, mientras que el paquete completo (sin boleto aéreo) en habitación cuádruple asciende a 1,979 dólares, y en doble a 2,069 dólares por persona. La modalidad de VIP Basic es una mezcla entre entrada regular y hospitality, con acceso privilegiado pero sin la experiencia completa de los fan fest.

Para partidos menos demandados, como Marruecos-Haití, el paquete ronda los 1,379 dólares en acomodación doble, más el costo del boleto aéreo, que puede sumar otros 800 dólares. En partidos de menor perfil, como República Checa-Sudáfrica, el precio del paquete baja hasta 1,179 dólares en cuádruple, aunque siempre se mantiene la tendencia al alza ante la proximidad del evento.

Vista aérea de un estadio moderno con el logo FIFA 2026 en el césped, rodeado de banderas y un fan fest exterior lleno de aficionados, carpas y pantallas.
Vista aérea panorámica de un estadio moderno en Norteamérica, decorado con banderas y el logo del Mundial FIFA 2026, mostrando a multitudes de aficionados en el fan fest exterior bajo el sol de mediodía, celebrando el evento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, los encuentros de mayor atractivo, como el Colombia-Portugal en Miami, destacado como el partido más vendido de fase de grupos para los salvadoreños, registran los precios más altos: el paquete hospitality supera los 6,000 dólares y solo la entrada puede costar 4,500 dólares.

Para la gran final, la entrada en categoría hospitality alcanza los 14,000 dólares y los paquetes completos pueden superar los 25,000 dólares, según detalló Belloso. En categoría regular, el costo del paquete se ubica en torno a los 15,000 dólares, con ubicaciones más alejadas del campo.

Preferencias de compra y distribución regional

El análisis de los organizadores muestra que la mayor demanda de entradas y paquetes proviene de quienes buscan presenciar los últimos mundiales de figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar. Al mismo tiempo, la mayoría de los salvadoreños opta por comprar solo el boleto aéreo y el seguro, dejando la gestión del alojamiento y la entrada en manos de familiares residentes en los países sede.

Al cierre de la entrevista, los organizadores reiteraron que la oferta de Sports and Events y Linda Travel está garantizada y respaldada oficialmente por FIFA, lo que brinda seguridad a quienes concretan sus compras por estas vías autorizadas. El mensaje final apunta a la oportunidad de vivir una experiencia única, siempre que se cuente con los recursos económicos y se tomen decisiones rápidas ante la volatilidad del mercado de entradas y servicios asociados al Mundial.

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