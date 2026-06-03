El Salvador

Policía detiene en aeropuerto salvadoreño a prófugo con orden de captura por homicidio desde 2007

El arresto se concretó cerca de la medianoche del martes en la terminal aérea principal, luego de que los controles migratorios e inteligencia detectaran a una persona reclamada por un tribunal de Sensuntepeque, Cabañas

Guardar
Google icon
Primer plano de dos manos masculinas esposadas, entrelazadas sobre una mesa cubierta con tela de saco, con una persona en camiseta blanca.
La Policía Nacional Civil reportó la captura de un hombre buscado por homicidio desde 2007, durante un operativo en el aeropuerto internacional de El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades de seguridad de El Salvador reportaron la captura de un sujeto que contaba con una orden de detención pendiente desde hace casi dos décadas. El operativo ocurrió al filo de la medianoche del martes en el principal aeropuerto del país, donde los sistemas de control detectaron el ingreso de una persona reclamada por la justicia.

El detenido fue identificado como José Mario Baires, de 41 años. De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), sobre Baires pesaba una orden judicial emitida en 2007 por un tribunal de Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas, bajo acusación de homicidio agravado.

PUBLICIDAD

El arresto se ejecutó en el Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero, ubicado en San Luis Talpa, departamento de La Paz Oeste. Las autoridades informaron que el sujeto fue detectado a través de los sistemas de inteligencia al intentar ingresar al territorio nacional.

Las autoridades de seguridad detallaron que, tras la verificación de su identidad, procedieron a la captura y traslado de Baires, quien quedó bajo custodia policial. “El sujeto será puesto a disposición de las instancias judiciales competentes para que enfrente el proceso legal en su contra”, aseguró la fuerza de seguridad en su comunicado oficial.

PUBLICIDAD

Equipo policial en el aeropuerto internacional de El Salvador tras la captura de un hombre buscado por la justicia desde hace casi dos décadas. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)
Equipo policial en el aeropuerto internacional de El Salvador tras la captura de un hombre buscado por la justicia desde hace casi dos décadas. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)

Aunque no se han revelado detalles, el caso ha despertado interés por el tiempo transcurrido desde la emisión de la orden de captura y la capacidad de las autoridades para identificar a personas con antecedentes judiciales en puntos clave de ingreso al país. Las investigaciones en torno al delito de homicidio agravado permanecen abiertas desde 2007 y la captura representa un avance en el seguimiento de causas pendientes.

De forma inmediata se desconoce desde que país estaba retornando Baires.

Las autoridades han recalcado la importancia de los sistemas de control migratorio y de inteligencia en la identificación de personas buscadas por la justicia. Este tipo de operativos, según la PNC, refuerza la vigilancia en zonas fronterizas y terminales aéreas, consideradas puntos sensibles para el ingreso de prófugos o personas involucradas en casos judiciales relevantes.

Agentes de la Policía Nacional Civil realizaron la captura de un hombre acusado de agredir a su pareja en el cantón Palo Pique, Ahuachapán. (Foto cortesía Policía Nacional Civil )
Agentes de la Policía Nacional Civil realizaron la captura de un hombre acusado de agredir a su pareja en el cantón Palo Pique, Ahuachapán. (Foto cortesía Policía Nacional Civil )

Capturan a sujeto por agresiones contra su pareja en Ahuachapán

En otro procedimiento ejecutado en horas de la noche, la Policía Nacional Civil (PNC), confirmó la detención de Román Estuardo Magaña Calderón, de 31 años, en el cantón Palo Pique, distrito de Ahuachapán Centro. Magaña Calderón fue arrestado por estar acusado de agredir a su pareja durante una discusión que se originó mientras ambos consumían bebidas alcohólicas en la zona antes mencionada.

De acuerdo con el reporte policial, el altercado escaló hasta que el hombre presuntamente atacó a la mujer con una piedra, causándole una lesión en la cabeza. La víctima recibió atención en un centro asistencial de la zona y su estado se reporta como estable.

La PNC reiteró que este tipo de intervenciones buscan atender denuncias de violencia familiar y resguardar la integridad de las víctimas. Ambos casos forman parte de los operativos realizados por las fuerzas de seguridad en diferentes puntos del país, según la información oficial divulgada a través de sus redes sociales.

Temas Relacionados

Policía Nacional CivilEl SalvadorHomicidio agravadoviolencia familiarAeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo RomeroPNC

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Congreso de Guatemala aprueba una ampliación presupuestaria y compras por excepción para el Tribunal Supremo Electoral

La medida, avalada de urgencia nacional, busca reforzar la operación del órgano comicial en 2026 y dejar lista la organización de los comicios de 2027, con saldos trasladables al año siguiente

El Congreso de Guatemala aprueba una ampliación presupuestaria y compras por excepción para el Tribunal Supremo Electoral

Destinan más de USD 5,158 millones a la interconexión vial de Los Alcarrizos, en República Dominicana

La inversión financiará rutas circulares, 26 intercomunicaciones y obras de apoyo al Teleférico y la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, con el objetivo de reducir tiempos de traslado y ampliar la cobertura urbana

Destinan más de USD 5,158 millones a la interconexión vial de Los Alcarrizos, en República Dominicana

Aumenta la importación salvadoreña de aguas minerales y gaseosas, mientras caen los volúmenes de tabaco y cacao este año

El registro del Banco Central de Reserva reportó compras externas por USD 499.7 millones entre enero y abril, con 294.8 millones de kilogramos, por debajo de los 327.5 millones del mismo lapso de 2025

Aumenta la importación salvadoreña de aguas minerales y gaseosas, mientras caen los volúmenes de tabaco y cacao este año

Cambio de abogado dilata proceso contra exdirector del IFARHU Bernardo “Nando” Meneses

La modificación de la defensa obligó a posponer una diligencia que podría concentrar varias de las causas abiertas contra el exfuncionario.

Cambio de abogado dilata proceso contra exdirector del IFARHU Bernardo “Nando” Meneses

El Salvador: Sentencian a 254 miembros de la MS-13 que controlaban el 50% de Cabañas

La resolución vinculó a la clica con la MS-13 y fijó castigos de hasta 85 años por hechos ocurridos entre 2013 y 2022, con base en el reporte de Centros Judiciales

El Salvador: Sentencian a 254 miembros de la MS-13 que controlaban el 50% de Cabañas

TECNO

Así puedes descargar gratis Winexy en Steam, el juego de habilidad y rompecabezas en 3D

Así puedes descargar gratis Winexy en Steam, el juego de habilidad y rompecabezas en 3D

Si tu hijo juega Minecraft puede estar en peligro por este malware que se esconde en trucos

Qué se sabe de God of War: Laufey, el nuevo juego de la saga centrado en Faye

Juego gratis para Xbox y Steam: así es la aventura narrativa que tiene más de 15.000 reseñas positivas

Cómo desactivar la función de Instagram que puede publicar tus fotos por error

ENTRETENIMIENTO

Nicholas Galitzine, protagonista de ‘Masters of the Universe’, se pone la peluca de He-Man y revive uno de los memes más famosos de internet

Nicholas Galitzine, protagonista de ‘Masters of the Universe’, se pone la peluca de He-Man y revive uno de los memes más famosos de internet

La despedida que nunca fue: Chyler Leigh, la pandemia y el adiós a Eric Dane en Grey's Anatomy

“Niños desnudos con círculos marcados”: el testimonio más perturbador de la docuserie sobre el juicio a Michael Jackson

A$AP Rocky habla sobre el tiroteo en su casa con Rihanna: “Nos quitó mucha paz y felicidad”

John Travolta habla del duelo tras las muertes de su esposa y su hijo: “No estoy hecho para quedarme absorbido por la oscuridad”

MUNDO

El jefe militar israelí aseguró que no hay alto el fuego para sus tropas en el Líbano: "Atacamos cada amenaza"

El jefe militar israelí aseguró que no hay alto el fuego para sus tropas en el Líbano: "Atacamos cada amenaza"

El festival Bleak Week convierte la desesperanza en fenómeno global

Tokio multa a quienes tiren basura en Shibuya, la nueva respuesta al auge turístico

Netanyahu afirmó que comparte con Trump el objetivo de desarmar al grupo terrorista Hezbollah y desmilitarizar El Líbano

La amenaza del Kremlin tras el ataque ucraniano a San Petersburgo: “Las respuestas serán sistemáticas”