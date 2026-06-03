Policía detiene en aeropuerto salvadoreño a prófugo con orden de captura por homicidio desde 2007

La Policía Nacional Civil reportó la captura de un hombre buscado por homicidio desde 2007, durante un operativo en el aeropuerto internacional de El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades de seguridad de El Salvador reportaron la captura de un sujeto que contaba con una orden de detención pendiente desde hace casi dos décadas. El operativo ocurrió al filo de la medianoche del martes en el principal aeropuerto del país, donde los sistemas de control detectaron el ingreso de una persona reclamada por la justicia.

El detenido fue identificado como José Mario Baires, de 41 años. De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), sobre Baires pesaba una orden judicial emitida en 2007 por un tribunal de Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas, bajo acusación de homicidio agravado.

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El arresto se ejecutó en el Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero, ubicado en San Luis Talpa, departamento de La Paz Oeste. Las autoridades informaron que el sujeto fue detectado a través de los sistemas de inteligencia al intentar ingresar al territorio nacional.

Las autoridades de seguridad detallaron que, tras la verificación de su identidad, procedieron a la captura y traslado de Baires, quien quedó bajo custodia policial. “El sujeto será puesto a disposición de las instancias judiciales competentes para que enfrente el proceso legal en su contra”, aseguró la fuerza de seguridad en su comunicado oficial.

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Equipo policial en el aeropuerto internacional de El Salvador tras la captura de un hombre buscado por la justicia desde hace casi dos décadas. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)

Aunque no se han revelado detalles, el caso ha despertado interés por el tiempo transcurrido desde la emisión de la orden de captura y la capacidad de las autoridades para identificar a personas con antecedentes judiciales en puntos clave de ingreso al país. Las investigaciones en torno al delito de homicidio agravado permanecen abiertas desde 2007 y la captura representa un avance en el seguimiento de causas pendientes.

De forma inmediata se desconoce desde que país estaba retornando Baires.

Las autoridades han recalcado la importancia de los sistemas de control migratorio y de inteligencia en la identificación de personas buscadas por la justicia. Este tipo de operativos, según la PNC, refuerza la vigilancia en zonas fronterizas y terminales aéreas, consideradas puntos sensibles para el ingreso de prófugos o personas involucradas en casos judiciales relevantes.

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Agentes de la Policía Nacional Civil realizaron la captura de un hombre acusado de agredir a su pareja en el cantón Palo Pique, Ahuachapán. (Foto cortesía Policía Nacional Civil )

Capturan a sujeto por agresiones contra su pareja en Ahuachapán

En otro procedimiento ejecutado en horas de la noche, la Policía Nacional Civil (PNC), confirmó la detención de Román Estuardo Magaña Calderón, de 31 años, en el cantón Palo Pique, distrito de Ahuachapán Centro. Magaña Calderón fue arrestado por estar acusado de agredir a su pareja durante una discusión que se originó mientras ambos consumían bebidas alcohólicas en la zona antes mencionada.

De acuerdo con el reporte policial, el altercado escaló hasta que el hombre presuntamente atacó a la mujer con una piedra, causándole una lesión en la cabeza. La víctima recibió atención en un centro asistencial de la zona y su estado se reporta como estable.

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La PNC reiteró que este tipo de intervenciones buscan atender denuncias de violencia familiar y resguardar la integridad de las víctimas. Ambos casos forman parte de los operativos realizados por las fuerzas de seguridad en diferentes puntos del país, según la información oficial divulgada a través de sus redes sociales.