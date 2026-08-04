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Panamá asume la presidencia pro tempore del Foro Centroamericano y República Dominicana de Agua Potable y Saneamiento

La gestión del agua en la región enfrenta desafíos derivados del crecimiento poblacional, la urbanización acelerada y el impacto de fenómenos climáticos

Un grifo de metal abierto derrama agua. Detrás, la bandera de Panamá con sus cuadros blanco y azul con estrellas, y los cuadros azul y rojo.
Un grifo abierto derrama un chorro de agua frente a la bandera de Panamá, mostrando los colores rojo y azul con estrellas sobre un fondo blanco. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Ministerio de Salud de Panamá asumió la presidencia pro tempore del Foro Centroamericano y República Dominicana de Agua Potable y Saneamiento (FOCARD-APS) para el segundo semestre de 2026.

Con este nuevo mandato, la institución panameña encabezará la coordinación regional en materia de agua potable y saneamiento, una tarea que involucra la articulación de políticas públicas orientadas a fortalecer la cooperación técnica entre los países miembros.

La transferencia de la presidencia pro tempore de FOCARD-APS representa un paso clave para dar seguimiento a los acuerdos y proyectos regionales enfocados en el acceso universal al agua y el fortalecimiento de los servicios de saneamiento.

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El Ministerio de Salud aseguró en su declaración oficial que este nuevo ciclo reafirma el compromiso de los países integrantes con la construcción de sistemas más inclusivos, sostenibles y resilientes, en respuesta a los retos que enfrenta la región en materia de desarrollo y salud pública.

El Foro Centroamericano y República Dominicana de Agua Potable y Saneamiento es una instancia técnica y política que reúne a los ministerios de salud y ambiente, así como a las entidades responsables de la gestión del agua en Centroamérica y República Dominicana.

El agua empieza a escasear en distintas partes del mundo, mientras que hasta un 20% de la población de Centroamérica y República Dominicana carece de acceso a servicios de saneamiento. REUTERS/Esa Alexander
El agua empieza a escasear en distintas partes del mundo, mientras que hasta un 20% de la población de Centroamérica y República Dominicana carece de acceso a servicios de saneamiento. REUTERS/Esa Alexander

Su objetivo principal radica en impulsar la cooperación y el intercambio de experiencias para mejorar la calidad y la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento.

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Según datos del propio foro, más de 40 millones de personas en la región dependen de los avances logrados en este espacio de coordinación intergubernamental.

En el acto de traspaso, el Ministerio de Salud de Panamá subrayó la importancia de consolidar iniciativas conjuntas para afrontar desafíos como el acceso desigual al agua, la vulnerabilidad frente a eventos climáticos extremos y la necesidad de modernizar infraestructuras.

Entre los retos inmediatos se encuentra la reducción de brechas en zonas rurales y periurbanas, donde persisten dificultades para garantizar el suministro continuo y seguro de agua y la disposición adecuada de aguas residuales.

Durante el segundo semestre de 2026, la agenda prioritaria del foro contempla la promoción de inversiones en infraestructuras hídricas, la capacitación de equipos técnicos nacionales y la creación de mecanismos regionales para la gestión de riesgos frente al cambio climático.

Grupo de renacuajos negros nadando en agua clara con vegetación verde. Al fondo, suelo de barro seco y agrietado bajo un cielo claro.
La región es vulnerable frente a eventos climáticos extremos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el Ministerio de Salud panameño, uno de los ejes centrales será la incorporación de soluciones innovadoras y sostenibles, en alianza con organismos internacionales y la cooperación multilateral.

Según la institución, la presidencia pro tempore también buscará fortalecer la participación de las comunidades y los gobiernos locales en la formulación e implementación de políticas de agua y saneamiento.

“El trabajo articulado con los actores sociales es fundamental para garantizar la sostenibilidad de los proyectos y el empoderamiento de la ciudadanía”, expresó la entidad en declaraciones recogidas por los medios de comunicación.

En el ámbito regional, la gestión del agua enfrenta desafíos derivados del crecimiento poblacional, la urbanización acelerada y el impacto de fenómenos climáticos como sequías e inundaciones.

Datos de organismos internacionales señalan que, pese a los avances en cobertura de agua potable, hasta un 20% de la población de Centroamérica y República Dominicana carece de acceso a servicios de saneamiento adecuados, lo que incide en la salud pública y el desarrollo económico.

La agenda prioritaria del foro contempla la promoción de inversiones en infraestructuras hídricas. (Foto de cortesía)
La agenda prioritaria del foro contempla la promoción de inversiones en infraestructuras hídricas. (Foto de cortesía)

La presidencia pro tempore de Panamá, según se informó, se enfocará en la promoción de alianzas con el sector privado y la sociedad civil, así como en la búsqueda de financiamiento para proyectos estratégicos que permitan alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) vinculados al agua limpia y saneamiento.

El foro prevé además el fortalecimiento de los sistemas de información y monitoreo, con el fin de disponer de datos actualizados y fiables para la toma de decisiones.

Autoridades sanitarias afirmaron que los próximos meses serán clave para consolidar el trabajo regional en materia de agua y saneamiento, y ratificó su compromiso de liderar procesos que contribuyan a garantizar el derecho humano al agua en toda la región.

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