Honduras endurece postura contra invasiones de tierras

El Gobierno de Honduras anunció que aplicará la ley para frenar las invasiones de tierras y resguardar la propiedad privada. (Foto:referencia)

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El Gobierno de Honduras anunció que aplicará la ley para detener las invasiones de tierras registradas en distintas zonas del país y garantizar la seguridad jurídica sobre la propiedad privada, luego de la ocupación de una finca azucarera en la comunidad de El Rincón, Monjarás, Choluteca.

El director del Instituto Nacional Agrario, (INA) Javier Talavera, aseguró hoy que las autoridades ya iniciaron las acciones para atender el caso y confirmó que las personas que ocuparon el terreno deberán desalojarlo, debido a que la denuncia fue presentada ante las instancias competentes.

El funcionario reconoció que este tipo de conflictos representan escenarios complejos para el Estado, pero insistió en que la administración actual buscará resolverlos mediante la aplicación de la legislación vigente.

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“Eso nos indica que en el país ha habido un desorden y es lo que nosotros queremos hacer en este Gobierno, poner orden en el país, pero poner orden con la ley, poner orden para que todos respetemos la propiedad privada”, manifestó Talavera.

El titular del INA señaló que la institución mantiene como prioridad establecer reglas claras en materia de tenencia de la tierra y evitar acciones que, según explicó, afectan tanto a propietarios como a productores que trabajan dentro del marco legal.

Buscan evitar más invasiones

Talavera afirmó que quienes realizan invasiones no representan al sector campesino que busca soluciones mediante los mecanismos establecidos por el Estado. “El verdadero campesino va al INA, busca los mecanismos legales, busca una solución dentro de la institucionalidad”, expresó.

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Sobre la ocupación de la finca azucarera en El Rincón, Monjarás, Choluteca, Talavera explicó que la denuncia ya fue presentada ante las autoridades correspondientes y que el caso también fue remitido al ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, para coordinar las acciones necesarias.

El caso de Choluteca fue remitido al ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, para coordinar las acciones legales correspondientes. (foto referencia)

El funcionario indicó que, conforme al decreto 107-2026, las personas que ocupan la propiedad deberán ser desalojadas.

“Vamos a aplicar la ley en este y en todos los casos”, afirmó Talavera. Señaló que el Estado no permitirá que grupos particulares tomen posesión de terrenos fuera de los procedimientos establecidos.

Referencias a otros conflictos por tierras

Durante sus declaraciones, el director de la institución agraria hizo referencia a la situación registrada en el Bajo Aguán, donde, según indicó, informes de inteligencia del Estado han señalado presuntos vínculos entre algunas invasiones de tierras y estructuras del crimen organizado.

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Los manifestantes exigen la derogación de la normativa. (FOTO: TV Azteca Honduras)

Talavera manifestó que espera que el caso ocurrido en Choluteca no responda al mismo patrón y que pueda resolverse mediante los canales institucionales. “El problema de las tierras en Honduras ha sido histórico y necesitamos ordenar el país respetando los derechos de todos”, sostuvo.

El funcionario afirmó que la administración actual pretende generar mayor certeza para propietarios, productores e inversionistas, bajo el argumento de que el respeto a la propiedad privada es un elemento fundamental para el desarrollo económico.

Explicó que el INA continuará apoyando a los productores que buscan resolver sus necesidades mediante procesos legales y reiteró que esa es la orientación transmitida a la dirigencia campesina nacional.

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Según Talavera, el objetivo es diferenciar entre los productores que trabajan la tierra y buscan alternativas dentro de la institucionalidad, y aquellos grupos que ocupan propiedades sin autorización.

Agregó que la aplicación de la ley puede generar rechazo en algunos sectores, pero aseguró que cuenta con respaldo de quienes buscan mayor orden en el país.

“Si usted siembra que usted coseche, no que usted siembre y que otro le venga a cosechar, eso es incorrecto”, expresó.

Mientras continúan las acciones legales por la ocupación registrada en Choluteca, dicha institución mantiene bajo seguimiento otros conflictos relacionados con la tenencia de la tierra.

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