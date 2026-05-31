Dominicano es extraditado a Estados Unidos: enfrenta cargos por robo y armas ilegales

República Dominicana extraditó a ciudadano bajo cargos federales en el Distrito Este de Pensilvania. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)

Las autoridades de República Dominicana entregaron, este sábado, a sus pares de Estados Unidos a un ciudadano dominicano acusado de varios delitos, en el marco de la cooperación internacional en la persecución de fugitivos. Según informó la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la operación se realizó con el apoyo de la Procuraduría General de la República (PGR) y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals).

La DNCD detalló que la extradición se llevó a cabo a través del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA-JFPG), donde el ciudadano Luichy Joel S., de 36 años, fue entregado bajo custodia de oficiales estadounidenses y embarcó con destino a territorio norteamericano. El individuo enfrenta acusaciones de robo bajo la Ley Hobbs, así como de uso, porte y posesión de armas de fuego en un tribunal del Distrito Este de Pensilvania.

Al mismo tiempo, la agencia antidrogas dominicana comunicó que la entrega de Luichy Joel S. se formalizó mediante el decreto presidencial 312-26. El acusado fue arrestado en abril de este año en la provincia de Sánchez Ramírez, luego de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ordenara su captura a través de una resolución judicial. De acuerdo con la Dirección Nacional de Control de Drogas, la operación contó con el respaldo de organismos internacionales e integró a varias instituciones de seguridad del país.

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Las autoridades dominicanas arrestaron a Sosa en la provincia de Sánchez Ramírez tras una operación conjunta con organismos internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El dominicano, extraditado mediante el decreto, 312-26, enfrenta cargos de robo, bajo la Ley Hobbs, complicidad, uso, porte y posesión de armas de fuego, entre otros delitos, en un tribunal para el Distrito Este de Pensilvania, donde deberá responder las acusaciones en su contra”, expresó la institución en un comunicado de prensa.

Luichy Joel S. debe responder por cargos de complicidad y otros delitos, además de los ya mencionados, en la jurisdicción federal estadounidense. La extradición representa un nuevo paso en la estrategia dominicana para fortalecer la cooperación en materia de justicia penal y persecución de criminales internacionales.

Según la Dirección Nacional de Control de Drogas, la acción forma parte de un esfuerzo más amplio para ampliar la colaboración con países aliados en la localización y captura de prófugos relacionados con cualquier tipo de delito.

Refuerzan cooperación internacional y operativos conjuntos contra el crimen transnacional

En declaraciones atribuidas a la DNCD, se destacó la importancia de la coordinación con agencias de Estados Unidos y el compromiso de República Dominicana con el cumplimiento de tratados internacionales. La entidad puntualizó que el país ha redoblado las tareas de búsqueda y captura de fugitivos, especialmente aquellos vinculados a delitos transnacionales.

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La captura de Luichy Joel S. fue ordenada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia tras una resolución judicial en abril. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)

Además, la Procuraduría General de la República y la DNCD reiteraron que se mantendrán los operativos en conjunto con socios internacionales, con el objetivo de garantizar la aplicación de la justicia y contribuir a la seguridad regional.

La cooperación con el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos ha permitido acelerar los procesos de extradición y reforzar la lucha contra el crimen organizado y otros delitos, de acuerdo con información de la Dirección Nacional de Control de Drogas.