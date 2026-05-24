Siniestros viales en El Salvador dejan cuatro fallecidos en distintos puntos del país

Tres fallecidos en accidente vial, registrado en Bulevar Orden de Malta, Santa Elena, La Libertad. (Foto: Cruz Verde Salvadoreña)

Tres personas, dos hombres y una mujer, fallecieron en un accidente de tránsito sobre el Bulevar Orden de Malta, en la colonia Santa Elena de Antiguo Cuscatlán, en La Libertad. Según las autoridades, el conductor perdió el control del vehículo debido a la alta velocidad y al pavimento mojado, lo que provocó que el automóvil impactara contra un poste del tendido eléctrico. Como resultado, dos de los ocupantes salieron expulsados durante el vuelco y una tercera persona quedó atrapada en el interior del vehículo.

Al lugar llegaron los Comandos de Salvamento y Cruz Verde Salvadoreña. Los equipos de emergencia atendieron a los afectados, pero las tres personas fallecieron de manera súbita, mientras que el conductor, con lesiones, fue trasladado a un hospital. El tránsito fue restringido temporalmente mientras se desarrollaban las labores de rescate y remoción del automóvil.

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Las investigaciones iniciales de las autoridades apuntan a que el exceso de velocidad junto con la calle mojada habría ocasionado que el conductor perdiera el control.

El conductor del vehículo accidentado sobre el Bulevar Orden de Malta fue trasladado a un hospital tras resultar con lesiones graves. (Foto: Comandos de Salvamento)

Motociclista fallecido en la colonia Escalón

Durante una fuerte tormenta, un motociclista identificado como Francisco Antonio Rivas Méndez de 41 años, cayó en una caja residual de aproximadamente cinco metros de altura en la prolongación Juan Pablo, en las cercanías de la universidad Evangélica de la colonia Escalón, en San Salvador. El motociclista resultó con múltiples lesiones y fracturas.

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Comandos de Salvamento llegó para rescatarlo y brindarle asistencia en el lugar. A pesar de los esfuerzos del personal de emergencias, la víctima falleció dentro de una ambulancia debido a la gravedad de las lesiones. Según la hipótesis de las autoridades, la lluvia intensa y la oscuridad provocaron que el motociclista no se percatara de la presencia de la caja residual en construcción.

Estadísticas de percances viales en El Salvador

De acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, en lo que va del año se han reportado más de 9,200 siniestros viales en el país, lo que representa un promedio de 64 accidentes diarios y un incremento del 16 % respecto al mismo periodo del año anterior. Las principales causas incluyen la distracción del conductor, la invasión de carril y no guardar la distancia reglamentaria.

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El Observatorio Nacional de Seguridad Vial reporta más de 9,200 accidentes viales en lo que va del año en El Salvador, con un incremento del 16%. (Foto: Cruz Verde Salvadoreña)

El número de fallecidos en percances viales aumentó un 25 % este año, contabilizando más de 580 víctimas y un promedio diario de cuatro. El número de lesionados también presenta un aumento del 25 %, con más de 6,200 personas afectadas durante 2026.

Los departamentos con mayor cantidad de incidentes son San Salvador, La Libertad y San Miguel. La mayoría de las personas fallecidas, en este tipo de accidentes de tránsito, son adultos en edad productiva, con 399 muertes causadas por colisión, choque, vuelco y atropello.

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Las estadísticas muestran que los motociclistas siguen siendo los usuarios más vulnerables, con 254 fallecidos y un aumento del 34 % en incidentes que involucran motocicletas. El número de lesionados entre motociclistas creció un 39 % y los fallecidos aumentaron un 44 %. Las causas principales son la distracción del conductor, la invasión del carril y la excesiva velocidad.