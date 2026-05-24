Ministerio de Medio Ambiente pronostica tormentas y altas temperaturas en El Salvador

El pronóstico del Ministerio de Medio Ambiente prevé tormentas con lluvias, actividad eléctrica y viento para la tarde y noche del domingo 24 de mayo. (Foto cortesía MARN)

Según el pronóstico del Ministerio de Medio Ambiente, este domingo 24 de mayo, presenta condiciones favorables para tormentas durante la tarde y la noche. Se prevén lluvias con actividad eléctrica, viento y posible caída puntual de granizo en distintas regiones del país. Las áreas con mayor probabilidad de tormentas en la tarde incluyen la zona occidental, puntos de la zona norte y sectores de la cordillera del Bálsamo y el sur de San Salvador. Para la noche, las tormentas se esperan en las zonas oriental y central, incluyendo áreas cercanas al Área Metropolitana de San Salvador y la costa, así como en sectores del occidente hacia el final de la noche.

El viento se mantendrá entre 9 y 18 kilómetros por hora, con brisas ocasionales de hasta 30 kilómetros por hora. Antes y durante las tormentas, pueden presentarse vientos momentáneos que superen los 40 kilómetros por hora. Las temperaturas generarán un ambiente muy cálido durante la tarde y temprano en la noche, con un refrescamiento durante la noche y la madrugada.

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Temperaturas máximas previstas:

San Salvador: 34 °C

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Santa Ana: 34 °C

Acajutla: 35 °C

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La Libertad: 36 °C

San Miguel: 40 °C

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Nueva Concepción: 37 °C

La Unión: 42 °C

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Temperaturas mínimas previstas:

Entre 22 °C y 24 °C

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Pronóstico marítimo

En los municipios costeros, como Acajutla y Cutuco, el pronóstico indica cielo poco a medio nublado en la tarde. Para la noche y la madrugada del lunes 25 de mayo, se prevé cielo nublado con lluvias y tormentas, y vientos del norte y noroeste con velocidades entre 10 y 20 kilómetros por hora. La humedad del aire varía entre 40% y 70% según el periodo del día.

La formación de nubosidad y tormentas entre moderadas y fuertes está asociada a la influencia de una onda tropical en el flujo acelerado del este, junto con moderada humedad. Las autoridades recomiendan seguir las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones ante las condiciones previstas para la tarde y la noche.

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En municipios costeros como Acajutla y Cutuco, se esperan lluvias y tormentas con vientos de 10 a 20 kilómetros por hora durante la noche y madrugada. (EFE/Rodrigo Sura)

En el litoral salvadoreño, desde la frontera con Guatemala hasta Usulután y desde Usulután hasta el Golfo de Fonseca, el cielo se presenta de poco a medio nublado en la tarde, con viento del noreste y suroeste con velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora según la franja horaria y la zona. El oleaje del mar es de dirección suroeste, con alturas que oscilan entre 1,2 y 1,8 metros. Durante la noche y la madrugada, el cielo será de medio nublado a nublado, con lluvias y tormentas, y vientos del noroeste con velocidades entre 5 y 10 kilómetros por hora. Se recomienda precaución por las corrientes de retorno permanentes en el sector de costa. La temperatura del agua del mar se mantiene entre 28 °C y 29 °C.

Pronóstico para el lunes 25 de mayo

Para el lunes 25 de mayo de 2026, el pronóstico indica la posibilidad de lluvias durante la madrugada en algunos municipios de la zona central, occidental y costera. En la mañana, el cielo estará poco nublado, con posibles lluvias hacia el final de la mañana en la cordillera del Bálsamo. Desde mediados de la tarde, se esperan tormentas en sectores de la franja volcánica occidental y central, incluyendo el Área Metropolitana de San Salvador y posteriormente en la zona norte.

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Para el lunes 25 de mayo, se mantiene la probabilidad de lluvias y tormentas en la madrugada y tarde en la franja volcánica, zona central y costera. (REUTERS / Jose Cabezas)

En la noche, las tormentas se trasladarán a los departamentos de la zona central, incluyendo el Área Metropolitana de San Salvador y sus cercanías en occidente y nororiente, con posibilidad de que algunas se mantengan en el sector costero durante la madrugada del martes. El viento oscilará entre 9 y 18 kilómetros por hora, con brisas ocasionales de hasta 30 kilómetros por hora y ráfagas superiores a 40 kilómetros por hora durante las tormentas.

Las temperaturas máximas previstas son similares a las del domingo, manteniendo un ambiente cálido durante la tarde y temprano en la noche, con refrescamiento durante la madrugada.