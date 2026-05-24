El Salvador

Ministerio de Medio Ambiente pronostica tormentas y altas temperaturas en El Salvador

Las regiones occidental, norte, la cordillera del Bálsamo y el sur de San Salvador tendrán alta probabilidad de lluvias y actividad eléctrica, con vientos fuertes y posible caída de granizo en la tarde y la noche

Guardar
Google icon
El pronóstico del Ministerio de Medio Ambiente prevé tormentas con lluvias, actividad eléctrica y viento para la tarde y noche del domingo 24 de mayo. (Foto cortesía MARN)
El pronóstico del Ministerio de Medio Ambiente prevé tormentas con lluvias, actividad eléctrica y viento para la tarde y noche del domingo 24 de mayo. (Foto cortesía MARN)

Según el pronóstico del Ministerio de Medio Ambiente, este domingo 24 de mayo, presenta condiciones favorables para tormentas durante la tarde y la noche. Se prevén lluvias con actividad eléctrica, viento y posible caída puntual de granizo en distintas regiones del país. Las áreas con mayor probabilidad de tormentas en la tarde incluyen la zona occidental, puntos de la zona norte y sectores de la cordillera del Bálsamo y el sur de San Salvador. Para la noche, las tormentas se esperan en las zonas oriental y central, incluyendo áreas cercanas al Área Metropolitana de San Salvador y la costa, así como en sectores del occidente hacia el final de la noche.

El viento se mantendrá entre 9 y 18 kilómetros por hora, con brisas ocasionales de hasta 30 kilómetros por hora. Antes y durante las tormentas, pueden presentarse vientos momentáneos que superen los 40 kilómetros por hora. Las temperaturas generarán un ambiente muy cálido durante la tarde y temprano en la noche, con un refrescamiento durante la noche y la madrugada.

PUBLICIDAD

Temperaturas máximas previstas:

San Salvador: 34 °C

PUBLICIDAD

Santa Ana: 34 °C

Acajutla: 35 °C

La Libertad: 36 °C

San Miguel: 40 °C

Nueva Concepción: 37 °C

La Unión: 42 °C

Temperaturas mínimas previstas:

Entre 22 °C y 24 °C

Pronóstico marítimo

En los municipios costeros, como Acajutla y Cutuco, el pronóstico indica cielo poco a medio nublado en la tarde. Para la noche y la madrugada del lunes 25 de mayo, se prevé cielo nublado con lluvias y tormentas, y vientos del norte y noroeste con velocidades entre 10 y 20 kilómetros por hora. La humedad del aire varía entre 40% y 70% según el periodo del día.

La formación de nubosidad y tormentas entre moderadas y fuertes está asociada a la influencia de una onda tropical en el flujo acelerado del este, junto con moderada humedad. Las autoridades recomiendan seguir las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones ante las condiciones previstas para la tarde y la noche.

En municipios costeros como Acajutla y Cutuco, se esperan lluvias y tormentas con vientos de 10 a 20 kilómetros por hora durante la noche y madrugada. (EFE/Rodrigo Sura)
En municipios costeros como Acajutla y Cutuco, se esperan lluvias y tormentas con vientos de 10 a 20 kilómetros por hora durante la noche y madrugada. (EFE/Rodrigo Sura)

En el litoral salvadoreño, desde la frontera con Guatemala hasta Usulután y desde Usulután hasta el Golfo de Fonseca, el cielo se presenta de poco a medio nublado en la tarde, con viento del noreste y suroeste con velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora según la franja horaria y la zona. El oleaje del mar es de dirección suroeste, con alturas que oscilan entre 1,2 y 1,8 metros. Durante la noche y la madrugada, el cielo será de medio nublado a nublado, con lluvias y tormentas, y vientos del noroeste con velocidades entre 5 y 10 kilómetros por hora. Se recomienda precaución por las corrientes de retorno permanentes en el sector de costa. La temperatura del agua del mar se mantiene entre 28 °C y 29 °C.

Pronóstico para el lunes 25 de mayo

Para el lunes 25 de mayo de 2026, el pronóstico indica la posibilidad de lluvias durante la madrugada en algunos municipios de la zona central, occidental y costera. En la mañana, el cielo estará poco nublado, con posibles lluvias hacia el final de la mañana en la cordillera del Bálsamo. Desde mediados de la tarde, se esperan tormentas en sectores de la franja volcánica occidental y central, incluyendo el Área Metropolitana de San Salvador y posteriormente en la zona norte.

Para el lunes 25 de mayo, se mantiene la probabilidad de lluvias y tormentas en la madrugada y tarde en la franja volcánica, zona central y costera. (REUTERS / Jose Cabezas)
Para el lunes 25 de mayo, se mantiene la probabilidad de lluvias y tormentas en la madrugada y tarde en la franja volcánica, zona central y costera. (REUTERS / Jose Cabezas)

En la noche, las tormentas se trasladarán a los departamentos de la zona central, incluyendo el Área Metropolitana de San Salvador y sus cercanías en occidente y nororiente, con posibilidad de que algunas se mantengan en el sector costero durante la madrugada del martes. El viento oscilará entre 9 y 18 kilómetros por hora, con brisas ocasionales de hasta 30 kilómetros por hora y ráfagas superiores a 40 kilómetros por hora durante las tormentas.

Las temperaturas máximas previstas son similares a las del domingo, manteniendo un ambiente cálido durante la tarde y temprano en la noche, con refrescamiento durante la madrugada.

Temas Relacionados

Ministerio de Medio AmbienteSan SalvadorPronóstico del TiempoOndas TropicalesEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Bajos niveles en represas ponen en alerta a Honduras ante prolongados racionamientos de agua

La disminución crítica en los niveles de las represas que abastecen al Distrito Central mantiene bajo presión el sistema de distribución de agua potable y obliga a prolongar los racionamientos

Bajos niveles en represas ponen en alerta a Honduras ante prolongados racionamientos de agua

Abogada panameña es condena a 12 años de prisión por apropiarse mediante engaños de una finca propiedad de 7 adultos mayores

La presentación de al menos 50 pruebas, entre testimoniales, periciales, documentales y materiales, permitieron de manera unánime el fallo condenatorio

Abogada panameña es condena a 12 años de prisión por apropiarse mediante engaños de una finca propiedad de 7 adultos mayores

Autoridades policiales informan la captura de dos sujetos por tráfico de drogas en El Salvador

Los recientes operativos coordinados entre diferentes entidades de seguridad resultaron en el arresto de varios individuos acusados de participar en la distribución de sustancias ilícitas y el traslado de mercancías prohibidas en distintos municipios del país

Autoridades policiales informan la captura de dos sujetos por tráfico de drogas en El Salvador

La leptospirosis cuadruplicó los casos en República Dominicana en 2026

República Dominicana notificó nueve casos confirmados de leptospirosis en lo que va de 2026, superando ampliamente los registros previos, concentrándose la mayor incidencia en provincias como Puerto Plata, Espaillat y San José de Ocoa según reportes oficiales

La leptospirosis cuadruplicó los casos en República Dominicana en 2026

Catarata Río La Fortuna en Costa Rica entra al exclusivo 1% de mejores destinos turísticos del mundo según Tripadvisor

Destino turístico ubicado en el norte del país centroamericano destaca entre más de ocho millones de lugares evaluados por viajeros internacionales durante el último año

Catarata Río La Fortuna en Costa Rica entra al exclusivo 1% de mejores destinos turísticos del mundo según Tripadvisor

TECNO

Cómo aprovechar al máximo tu Smart TV usando un cable HDMI

Cómo aprovechar al máximo tu Smart TV usando un cable HDMI

Boletos falsos en el Mundial: claves para reconocer estafas y comprar entradas seguras

Las tres historias de Steve Jobs que cambiaron la forma de ver el éxito y el fracaso

Google volvió al frente: la compañía que el mercado dio por muerta hoy controla todo el negocio de la inteligencia artificial

Así aconsejan los fabricantes limpiar una laptop para evitar daños y prolongar su vida útil

ENTRETENIMIENTO

Idris Elba habló sin filtros sobre los rumores de ser el próximo James Bond

Idris Elba habló sin filtros sobre los rumores de ser el próximo James Bond

La señal que alertó al amigo de Stewart McLean, actor de “Un lugar para soñar”, antes de que fuera hallado muerto

Brandi Glanville asegura tener una infección fúngica en la garganta contraída por vía sexual

Milly Alcock adelantó que la nueva Supergirl se diferenciará de Superman: “Su brújula moral no está atada a las reglas”

HBO reveló nuevo avance de “Harry Potter” con la escena de la varita mágica

MUNDO

Ucrania solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU tras el destructivo ataque de Rusia sobre Kiev

Ucrania solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU tras el destructivo ataque de Rusia sobre Kiev

Jonathan Gjoshe, el futbolista que sobrevivió a siete puñaladas en un tren y lucha por volver a jugar

Israel abatió a un terrorista de Hamas que participó en la masacre del 7 de octubre

La Policía turca irrumpió en la sede del CHP en Ankara para desalojar a la cúpula del principal partido de oposición

Trump le aseguró a Netanyahu que mantendrá su exigencia de desmantelar el programa nuclear de Irán para lograr un acuerdo