Los países centroamericanos enfrentan desafíos para cerrar brechas en inmunización infantil

Personal médico con guantes estériles administra una vacuna en el brazo de un niño, un acto vital para la prevención de enfermedades y la salud pública global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La región centroamericana reportó durante 2023-2024 niveles de cobertura de vacunación por debajo de los objetivos regionales, lo que acentúa el riesgo de reaparición de enfermedades prevenibles como el sarampión y la poliomielitis.

Según datos validados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y los ministerios de salud de los países involucrados,y publicados esta semana, Costa Rica y Panamá mantienen los indicadores más altos de inmunización, mientras que Guatemala, Honduras y Nicaragua enfrentan los desafíos más marcados.

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Las cifras regionales muestran que la cobertura de vacunas infantiles esenciales, entre ellas la BCG, Pentavalente, Polio, SRP (sarampión, rubéola, parotiditis), rotavirus y neumococo, oscila en varios países por debajo del 95 % recomendado.

Esta situación afecta especialmente a las poblaciones de difícil acceso y a los grupos vulnerables, según información compartida por la OPS. El informe señala que, pese a los esfuerzos desplegados, El Salvador y Belice aún presentan brechas en zonas rurales y comunidades indígenas.

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La pandemia de COVID-19 impactó la continuidad de los programas de inmunización y generó retrasos significativos.

Enfermera administra vacuna a un niño acompañado de su madre en una consulta médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo al reporte regional, las campañas de recuperación han priorizado estrategias móviles, alianzas intersectoriales y jornadas masivas para subsanar los atrasos.

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En lugares como la Mosquitia hondureña o las Verapaces guatemaltecas, la llegada de biológicos depende de intervenciones diferenciadas y apoyo logístico adicional.

El riesgo de brotes de enfermedades prevenibles sigue latente. La vigilancia epidemiológica se ha reforzado en toda Centroamérica, especialmente ante la amenaza de importación de casos de sarampión y la detección global de poliovirus circulantes.

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Esta infografía de Infobae ilustra la disparidad en la cobertura de vacunación en Centroamérica, mostrando el liderazgo de Costa Rica y el rezago de Nicaragua y Honduras, además de los desafíos en esquemas y coberturas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vigilancia de parálisis flácida aguda y la renovación de esquemas de vacunación, según lo recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), forman parte de las acciones prioritarias.

En el ámbito de la morbilidad, los reportes de enfermedades inmunoprevenibles como difteria, tétanos, tos ferina, rubéola, parotiditis, hepatitis B, Haemophilus influenzae tipo B (HIB), neumococo y rotavirus se han mantenido bajos durante el periodo analizado.

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La persistencia de brechas de inmunización pone en entredicho la sostenibilidad de los logros alcanzados. Además, enfermedades como el dengue y otras arbovirosis continúan bajo vigilancia, aunque no están incluidas en todos los esquemas de vacunación regulares.

Los sistemas de vigilancia, aunque robustos a nivel regional, enfrentan limitaciones de cobertura en comunidades remotas y contextos de alta movilidad poblacional, según lo documenta la OPS.

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Una bebé recibe una vacuna en el brazo mientras es sostenida por su madre en una consulta médica. Un profesional de la salud, con guantes y bata blanca, administra la inyección en un entorno clínico, resaltando la importancia de la inmunización temprana para la protección de la salud infantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades de Guatemala, Honduras y Nicaragua reconocen que el doble reto radica en alcanzar a los grupos rezagados y mantener la confianza pública en las vacunas.

Los desafíos estructurales incluyen la necesidad de financiamiento nacional sostenido, la logística de la cadena de frío y la capacitación suficiente del personal sanitario.

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El reporte insiste en la importancia de sostener un monitoreo permanente, actualizar los esquemas de vacunación y contar con mecanismos ágiles de respuesta frente a posibles brotes.

La validación de los datos proviene de los ministerios de salud nacionales y las redes epidemiológicas, en coordinación con la OPS y la OMS. La región se encuentra ante el desafío de acelerar la recuperación de las coberturas y garantizar que ningún territorio quede al margen de la protección inmunológica.

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