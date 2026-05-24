El Salvador: La FESFUT anuncia revisión urgente del drenaje tras polémica en la final

La final de la Liga Mayor de Fútbol de El Salvador fue interrumpida debido a una tormenta que inundó el Estadio Nacional Jorge 'El Mágico' González./(VMT)

Tras el paso de la tormenta, el duelo se retomó pese a que el césped no había recuperado su estado habitual. El presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), Yamil Bukele, publicó en su cuenta oficial de X (antes Twitter): “En definitiva, se tendrá que revisar el drenaje del Estadio Nacional Jorge ‘El Mágico’ González. No sé si cayó mucha agua en poco tiempo, hay falta de mantenimiento en el drenaje o tendrá algún daño. Pero sí estoy claro de que se tendrá que revisar a la brevedad y saber la razón por la cual se atascó el agua y así corregir donde sea necesario”. La declaración, recogida por Infobae, refleja la preocupación institucional sobre la infraestructura deportiva.

El Club Deportivo Águila, uno de los equipos finalistas, expresó su inconformidad a través de un comunicado oficial. “Tras la evaluación realizada por el cuerpo arbitral en conjunto con el comisario del partido, se determinó que el terreno de juego no se encontraba en condiciones óptimas para la práctica del fútbol”, indicó la Junta Directiva del club. El texto agregó: “A pesar de ello, el encuentro fue reanudado y continúa disputándose en una cancha visiblemente afectada por la acumulación de agua, lo cual incide directamente en el desarrollo del juego. Estas condiciones no garantizan la igualdad competitiva entre ambos equipos, limitando el desempeño y la propuesta futbolística, especialmente en un contexto adverso en el marcador”.

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El comunicado del Club Deportivo Águila resaltó que la acumulación de agua impactó la igualdad competitiva y el rendimiento de los equipos finalistas de la Liga Mayor. (Cortesía: C.D. Águila)

El club subrayó su postura institucional: “Como institución, reiteramos nuestro compromiso con la competencia leal y el respeto por el juego en condiciones adecuadas”. El comunicado, difundido el 23 de mayo de 2026, puso el foco en la necesidad de contar con escenarios aptos para partidos decisivos.

La polémica por el estado del campo y la reanudación del partido en condiciones adversas llevó a la FESFUT a anunciar una revisión urgente del sistema de drenaje del estadio capitalino. El caso reabre el debate sobre la modernización y el mantenimiento de la infraestructura deportiva en El Salvador, especialmente para eventos de alta convocatoria.

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