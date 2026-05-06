El Salvador

Conductor es detenido con más de 340° de alcohol en el occidente salvadoreño

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial registra un incremento interanual en los casos, mientras la normativa de tolerancia cero y los controles intensificados buscan reducir la persistencia de este delito en la vía pública

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La Policía Nacional Civil de El Salvador detuvo a un hombre en Ahuachapán por conducir una mototaxi con 342 grados de alcohol, superando los límites legales establecidos. (Foto cortesía PNC)
La Policía Nacional Civil de El Salvador detuvo a un hombre en Ahuachapán por conducir una mototaxi con 342 grados de alcohol, superando los límites legales establecidos. (Foto cortesía PNC)

Un hombre fue capturado en el municipio de Ahuachapán, al occidente de El Salvador, tras ser sorprendido conduciendo en estado de ebriedad en horas de la noche del martes. El operativo fue realizado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes informaron sobre el caso a través de sus redes sociales oficiales.

El conductor se desplazaba a bordo de una mototaxi cuando, durante una inspección rutinaria llevada a cabo por la PNC, fue sometido a una prueba de alcoholemia. El resultado arrojó 342° de alcohol, un nivel que, de acuerdo con el informe policial difundido en redes sociales, excede considerablemente lo permitido por la normativa salvadoreña. Las autoridades han recalcado constantemente los riesgos asociados tanto para el individuo como para la seguridad de otras personas presentes en la vía pública.

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El conductor fue arrestado durante un operativo nocturno tras resultar positivo en la prueba de alcoholemia realizada por agentes de la PNC. (Foto cortesía PNC)
El conductor fue arrestado durante un operativo nocturno tras resultar positivo en la prueba de alcoholemia realizada por agentes de la PNC. (Foto cortesía PNC)

Las autoridades indicaron que, debido a la gravedad del caso, el imputado será remitido a las instancias judiciales bajo cargos de conducción peligrosa. Este delito contempla sanciones penales severas, alineadas con el objetivo de resguardar la integridad de peatones, pasajeros y automovilistas en el país. En un comunicado, la PNC insistió en que la ingesta de alcohol antes de manejar constituye una amenaza directa que puede tener consecuencias irreversibles.

Un reporte actualizado del Observatorio Nacional de Seguridad Vial muestra que entre el 1 de enero y el 5 de mayo de 2026, las autoridades realizaron 772 detenciones por conducción peligrosa en todo El Salvador. Esta cifra representa un incremento de 48 casos respecto al mismo periodo de 2025, cuando se reportaron 724 detenciones. El alza equivale a un aumento del 6.6% interanual, dato que revela la persistencia del consumo de alcohol u otras sustancias al volante, a pesar de los esfuerzos normativos y operativos implementados.

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Una agente de policía con chaleco reflectante realiza una prueba de alcoholemia a un hombre cerca de un autobús. Otro hombre observa en segundo plano
Una agente de la Policía Municipal de Tránsito realiza una prueba de alcoholemia a un conductor de autobús en una carretera, mientras otro individuo observa la situación. (PMT de Villa Nueva, Guatemala)

La normativa salvadoreña establece tolerancia cero para el alcohol al volante

Desde el 20 de diciembre de 2024, El Salvador adoptó una normativa de tolerancia cero al alcohol para conductores, posicionándose entre los países con políticas más estrictas de la región. La ley prohíbe conducir cualquier tipo de vehículo, sea automóvil particular, mototaxi o transporte público, con la menor concentración detectable de alcohol en sangre o aliento. Ante un resultado positivo en la prueba, la sanción es inmediata.

Las medidas dispuestas incluyen, para la primera infracción, la detención obligatoria durante 72 horas, el pago de una multa de $150 y la suspensión de la licencia de conducir por un año. En caso de reincidencia, se establece la revocación permanente de la licencia, acompañada de detención y multas adicionales. Si una persona causa un deceso manejando bajo los efectos del alcohol, la legislación contempla penas de hasta 15 años de prisión.

La ley es de aplicación universal: alcanza tanto a ciudadanos salvadoreños como a extranjeros, sin excepción por tipo de licencia o estatus diplomático. Rehusarse a realizar la prueba de alcoholemia constituye también una infracción y acarrea arresto inmediato, multa y decomiso de la licencia de conducir.

La implementación de esta política ha incorporado recursos tecnológicos como la vigilancia electrónica y el uso de cámaras para reforzar el control y mejorar la notificación de infracciones a los conductores.

Primer plano de unas manos masculinas aferradas a unas barras de prisión metálicas y oxidadas, con gotas de agua y un fondo oscuro.
Un informe del Observatorio Nacional de Seguridad Vial reporta 772 detenciones por conducción peligrosa entre enero y mayo de 2026, un 6,6% más que el año anterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Controles reforzados y campañas de concienciación ante la persistencia de accidentes

De acuerdo con las autoridades, la conducción bajo los efectos del alcohol figura como una de las principales amenazas para la seguridad vial en El Salvador. La policía reiteró que estas acciones ponen en peligro no solo la vida del infractor, sino además la de peatones y otros automovilistas.

Ante el incremento de casos reportados y las cifras aportadas por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, las autoridades han intensificado los operativos y las campañas de información pública. El mensaje oficial insiste en la necesidad de evitar el consumo de bebidas alcohólicas al conducir y advierte que los controles serán cada vez más estrictos regidos bajo la política de cero tolerancia.

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