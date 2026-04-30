Encarecimiento sostenido del petróleo podría amenazar las tarifas eléctricas en El Salvador, según un economista

La subida internacional del petróleo podría desencadenar un ajuste en las tarifas de energía eléctrica en El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El economista César Villalona advirtió que, si la tendencia internacional del petróleo se mantiene, el próximo golpe para la economía salvadoreña podría venir por el lado de la energía eléctrica. Explicó que el búnker —derivado del petróleo— genera cerca del 40 % de la electricidad nacional, por lo que un encarecimiento sostenido del petróleo haría inminente un ajuste en las tarifas. Por ahora, el impacto más fuerte se ha trasladado a los combustibles, pero el especialista alertó que las facturas de luz podrían aumentar si la situación internacional no cambia.

Villalona detalló que el reciente aumento de los precios de la gasolina y el diésel en El Salvador ya está generando un encarecimiento directo del costo de vida para la mayoría de la población. En entrevista con el programa Diálogo, indicó que la gasolina ha subido más de setenta centavos de dólar por galón, lo que representa un alza cercana al 20 %. El efecto se extiende al transporte de alimentos, los servicios y el comercio, presionando toda la cadena de precios.

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Según datos oficiales citados por Villalona, el costo de la vida aumentó en marzo un 3.5 % en el área urbana y un 4.2 % en la rural. Esto equivale a veinte dólares adicionales en el gasto mensual de las familias urbanas y diecisiete en las rurales, cifras que, según el economista, aún no reflejan plenamente el impacto del mes de abril.

Medidas de política pública y alternativas ante la crisis

Para enfrentar la crisis, Villalona planteó la urgencia de adoptar medidas de política pública. Recordó que en 2022 el Gobierno eliminó temporalmente tributos como el FEFE para amortiguar el alza, pero lamentó que actualmente no se hayan tomado decisiones similares.

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Villalona mencionó las acciones implementadas en otros países de la región ante situaciones similares. “En Guatemala están subsidiando con ocho quetzales el diésel y cinco quetzales la gasolina. Honduras subsidia la mitad del aumento y promueve el teletrabajo”. En Costa Rica, explicó, se han reducido los márgenes de la empresa estatal de combustibles y se entregan subsidios al transporte.

Las medidas de política pública como la reducción del IVA de combustibles y la eliminación del FEFE podrían suavizar el impacto en los hogares. (Foto: Redes sociales)

El economista propuso que en El Salvador se podría subsidiar de forma temporal los combustibles mediante la reducción del IVA de 13 % a 8 % o eliminando el FEFE, que suma 0.10 dólares por galón. Calculó que el costo fiscal de estas medidas rondaría los 50 a 60 millones de dólares por unos meses, una cifra que consideró manejable comparada con el presupuesto nacional de 9,900 millones.

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Villalona sugirió reasignar partidas estatales, especialmente del gasto en propaganda, que estimó en 400 millones de dólares. “Perfectamente le haces una reducción del cincuenta por ciento y ya tienes para aguantar esta medida durante meses”, afirmó. También mencionó la posibilidad de aprobar impuestos al patrimonio de los ultrarricos.

Señaló que la posibilidad de aplicar estas medidas depende en gran parte de las decisiones que tomen las autoridades. Explicó que el presupuesto nacional permite trasladar recursos entre distintas carteras y que existen partidas, como gastos de propaganda y viáticos, donde podría encontrarse margen para ajustes. Sostuvo que cualquier acción debería priorizar a la población de bajos ingresos y clase media, quienes son los más afectados por la inflación.

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Circunscripción legislativa y participación de la diáspora

Respecto a la aprobación de la reforma a la Constitución para que la diáspora salvadoreña tenga sus propios diputados, Villalona consideró que la propuesta del Ejecutivo para que los salvadoreños en el exterior cuenten con una circunscripción propia en la Asamblea responde a una demanda histórica de justicia. Señaló que permitir la representación directa de la diáspora constituye un avance democrático y reconoció que otros países ya aplican esquemas similares. “En República Dominicana se eligen cinco diputados para el Congreso Nacional”, ejemplificó.

La reforma constitucional para otorgar circunscripción propia a la diáspora salvadoreña busca ampliar la representación política en la Asamblea. (Jessica Cortesía)

Repasó que el derecho al voto en el exterior fue aprobado en 2013 y se implementó por primera vez en las elecciones presidenciales de 2014. Explicó que desde entonces el mecanismo ha tenido diversos ajustes, y la nueva reforma busca ampliar la representación política de los salvadoreños radicados fuera del país.

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El economista remarcó que la diáspora no solo tiene relevancia social, sino que cumple un rol central en el desarrollo económico nacional, especialmente a través de las remesas. “Toda participación de la diáspora es importante porque contribuye mucho con las remesas, no solamente al sostenimiento de la economía nacional”, afirmó.

Villalona destacó la importancia de implementar este nuevo modelo con transparencia y mecanismos claros. Consideró que El Salvador puede aprovechar las experiencias de otros países para asegurar que la representación de la diáspora en la Asamblea Legislativa sea efectiva y legítima.

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Remesas: pilar de la economía nacional

Villalona subrayó que las remesas han sido el principal sostén ante la crisis, incluso por encima de las exportaciones. “El año pasado las remesas aumentaron mil quinientos dos millones y ya superan las exportaciones”, sostuvo. Explicó que el flujo de remesas, que alcanzó casi 10.000 millones de dólares, mantiene a muchas familias fuera de la pobreza y dinamiza el comercio y el crédito.

Las remesas, que alcanzaron casi 10.000 millones de dólares, superaron las exportaciones y se consolidan como pilar de la economía salvadoreña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El economista detalló que el dinero enviado desde el exterior se distribuye en la compra de bienes y servicios —principalmente en pequeños comercios— y fluye hacia el sistema bancario. “La remesa, si tú compras en una farmacia, la farmacia deposita ese dinero en un banco. Luego los bancos prestan ese dinero a empresas importadoras o nacionales en general. Fomenta el crédito para consumo, la industria y la importación”.

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Villalona precisó que el consumo derivado de las remesas genera ingresos fiscales a través del IVA. “Cuando tú compras con la remesa pagas IVA”, resumió. Añadió que parte de las remesas se invierte indirectamente cuando los bancos canalizan esos fondos a empresas para la compra de maquinaria o materia prima. Advirtió, sin embargo, que la inversión extranjera directa sigue siendo baja y la producción nacional limitada.