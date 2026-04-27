Más del 66% de adultos en El Salvador enfrenta un alto riesgo de enfermedades crónicas

Especialistas advierten que aproximadamente 3 millones de salvadoreños ya presentan o son propensos a enfermedades crónicas, el principal problema de salud nacional. (Infobae / Difusión)

Más del 66% de los adultos en El Salvador podrían estar en riesgo de padecer alguna enfermedad crónica, según especialistas de la salud. Esta situación afecta de manera transversal la salud pública y expone la necesidad de impulsar políticas preventivas para evitar la propagación de afecciones como diabetes, hipertensión y patologías cardiovasculares. El impacto de estas enfermedades, que suelen evolucionar de forma silenciosa, se refleja en la pérdida de años de vida productiva y en el aumento de complicaciones graves que pueden limitar la calidad de vida de la población.

De acuerdo con información presentada por los médicos de Doctor SV, El Salvador cuenta con aproximadamente 6 millones de habitantes, de los cuales 4.5 millones son adultos. De esa población, cerca de 3 millonespresentan oson propensos a enfermedades crónicas. “Tenemos 3 millones aproximadamente de pacientes con enfermedades crónicas. En realidad, las enfermedades crónicas son un problema, son el problema de salud más grande que tiene toda la región y el país, por supuesto”, señaló Edgardo Von Euw, asesor científico del proyecto de telemedicina en el país.

La plataforma Doctor SV emplea inteligencia artificial para identificar factores de riesgo y facilitar el diagnóstico temprano de enfermedades crónicas en El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una enfermedad crónica es un trastorno de larga duración que evoluciona generalmente de manera lenta y cuyas complicaciones pueden afectar de forma significativa la calidad y la expectativa de vida. Las patologías desarrolladas por enfermedades crónicas no solo pueden pasar desapercibidas durante años, sino que también provocan secuelas graves si no se tratan de forma oportuna.

Pero de la población salvadoreña afectada solo "seis de cada diez personas saben que tienen enfermedades crónicas, el resto no sabe nada y vive con estas enfermedades silenciosas", agregó Von Euw. El sistema de Doctor SV ha sido diseñado para optimizar la prevención y el control de estos padecimientos a través de una estructura digital que permite la identificación temprana de factores de riesgo, el seguimiento automatizado y la intervención médica oportuna.

La inteligencia artificial en Doctor SV apoya al equipo médico y no sustituye la consulta presencial ni las decisiones de los profesionales de la salud. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)

La segunda fase de Doctor SV introduce un mecanismo de control y seguimiento médico para pacientes crónicos, sustentado en el uso de inteligencia artificial. El sistema envía recordatorios personalizados sobre exámenes, consultas y toma de medicamentos, con el objetivo de evitar complicaciones y mantener la adherencia al tratamiento. La aplicación utiliza algoritmos que reconocen factores de riesgo tanto en pacientes diagnosticados como en quienes no cuentan con antecedentes, lo que facilita la detección temprana y el acompañamiento médico a través de rutas diferenciadas.

"La inteligencia artificial en ningún momento va a sugerir un tratamiento al paciente. La inteligencia artificial está diseñada para interactuar con el médico. El médico es al final el que va a tomar la decisión de qué tratamiento es el más idóneo", explicó Manuel Bello, director de la plataforma. El funcionamiento de Doctor SV se apoya en la interacción entre el paciente y un equipo médico compuesto por más de 600 profesionales certificados. Tras completar un formulario breve, el sistema evalúa el perfil del usuario, si detecta enfermedades crónicas o factores de riesgo, asigna exámenes gratuitos en laboratorios georreferenciados cercanos. Una vez obtenidos los resultados, el paciente autogestiona la cita médica en la aplicación y la inteligencia artificial refuerza el cumplimiento de cada etapa mediante notificaciones.

El sistema notifica sobre medicación y análisis, y activa intervención directa en caso de abandono terapéutico para pacientes con enfermedades crónicas. (Cortesía: Doctor SV)

Más de 2 millones de consultas en menos seis meses

El director de la plataforma sostiene que en los primeros meses de funcionamiento se han registrado más de 2.3 millones de consultas de salvadoreños en todas las edades. “Tenemos más de 1.2 millones de salvadoreños ya registrados en nuestra aplicación, más de 2.3 millones de consultas en menos de seis meses", detalló Bello. Actualmente se tienen 400 establecimientos inscritos entre farmacias y laboratorios privados para brindar seguimiento a la atención médica. Este volumen de atenciones se acompaña de un nivel de asertividad superior al 93% en los diagnósticos, según cifras del propio sistema.

La plataforma no sustituye la consulta presencial ni la figura del médico especialista, según expertos. En este caso la inteligencia artificial interviene en la elaboración de sugerencias clínicas, pero la decisión final sobre el tratamiento siempre corresponde al profesional de la salud. El acceso es gratuito y está disponible para toda la población salvadoreña, sin requerir historial médico previo.