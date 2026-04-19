¡Al ritmo de “Salvadoreñas”! Snoop Dogg baila cumbia junto a “Nory” Flores en Coachella

Snoop Dogg y "Nory" Flores se viralizaron en Coachella 2026, gracias a un video donde aparecen bailando la cumbia "Salvadoreñas". (Cortesía: Hermanos Flores)

El festival Coachella 2026 fue escenario de un video viral que mostró al rapero estadounidense Snoop Dogg y a “Nory” Flores, voz principal de la legendaria Orquesta Hermanos Flores, compartiendo un momento divertido al ritmo de la cumbia “Salvadoreñas”. El momento, difundido por asistentes y medios digitales, captó la atención de audiencias rápidamente

El episodio ocurrió este sábado tras la segunda presentación de los Hermanos Flores en el reconocido festival, cuando la agrupación fue rodeada por fanáticos que coreaban sus éxitos. En ese instante, Snoop Dogg se unió al grupo con risas y un fajo de billetes, interactuó con la artista salvadoreña bailando una de las canciones emblemáticas.

El video que circula en redes sociales muestra a "Nory" y Snoop Dogg bailando y sonriendo, generando una reacción de euforia y orgullo entre los presentes.

Snoop Dogg y Nory Flores bailan cumbia al ritmo de "Salvadoreñas". (Cortesía: Los Hermanos Flores Orquesta Internacional)

Hacia el final de la grabación, el rapero exclama: “¡Viva El Salvador!”, lo que provocó una ovación entre los espectadores y reforzó el carácter simbólico del encuentro. La escena fue rápidamente replicada en plataformas, donde usuarios resaltaron la visibilidad internacional de la música salvadoreña.

En paralelo, los Hermanos Flores compartieron una fotografía en la que se observa a Nory Flores y Snoop Dogg dándose un abrazo, reforzando la buena sintonía y el ambiente festivo que marcó la jornada.

La agrupación señaló en sus redes sociales que la interacción fue espontánea y celebró la oportunidad de “llevar la cumbia y la cultura salvadoreña a uno de los escenarios más importantes del mundo”.

El rapero estadounidense Snoop Dogg y la vocalista salvadoreña "Nory" Flores comparten un abrazo. (Cortesía: Los Hermanos Flores Orquesta Internacional﻿)

Al mismo tiempo surgió una broma en redes sociales y entre los asistentes sobre una posible colaboración entre ambos artistas, acompañada del mensaje: “¿Qué tal una cumbia con Snoop Dogg?”. La frase generó entusiasmo y comentarios positivos

La cumbia salvadoreña se consolida en Coachella 2026

Este segundo show de los Hermanos Flores en Coachella 2026 formó parte de una serie de presentaciones especiales del festival, donde la orquesta compartió cartel con figuras como Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G.

El grupo salvadoreño interpretó un repertorio que incluyó clásicos como “La Bala”, “La Bala”, “Linda Muchachita”, entre otros éxitos, consolidando su presencia en el evento internacional.

Por su parte, Snoop Dogg participó el mismo día como invitado especial en el espectáculo del cantante estadounidense Giveon, según registraron medios estadounidenses y agencias internacionales. La coincidencia de ambos artistas en el festival facilitó el encuentro que terminó convirtiéndose en tendencia global.

El repertorio de los Hermanos Flores en Coachella incluyó éxitos como "La Bala", "Arriba El Salvador" y "Linda Muchachita", acompañados por la ovación del público.(Cortesía: Los Hermanos Flores Orquesta Internacional﻿)

Los organizadores de Coachella destacaron que la edición 2026 incluyó una de las participaciones más representativas de música latina y centroamericana en la historia del festival, con la presencia de agrupaciones como los Hermanos Flores y la integración de artistas internacionales de diferentes géneros.

La asistencia del público latino y la viralización del video reflejaron el impacto cultural de la presentación.

La orquesta, fundada en 1962 en San Vicente, El Salvador, se convirtió este año en la primera agrupación centroamericana en presentarse en el festival.

Los integrantes destacaron que este logro refuerza la visibilidad de la cumbia y de las expresiones artísticas salvadoreñas ante audiencias de todo el mundo