El Salvador

Salud fortalece el esquema de vacunación salvadoreño para prevenir la hepatitis y el virus respiratorio

El Ministerio de Salud (MINSAL), actualizó la cartilla de vacunación enfocado en la inmunización contra la hepatitis A, varicela y neumococo de mayor cobertura, así como la vacuna hexavalente, para mejorar la protección ante enfermedades prevenibles en distintos grupos etarios

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El Ministerio de Salud de El Salvador actualiza el esquema nacional de vacunación para mejorar la protección ante hepatitis, neumococo y VSR. (Foto cortesía Ministerio de Salud)
El Ministerio de Salud de El Salvador actualiza el esquema nacional de vacunación para mejorar la protección ante hepatitis, neumococo y VSR. (Foto cortesía Ministerio de Salud)

El Ministerio de Salud (MINSAL), de El Salvador ha presentado una actualización al esquema de vacunación nacional que redefine las estrategias de inmunización para la población. El objetivo central, definido por las autoridades es reforzar la protección frente a enfermedades como la hepatitis, el neumococo y el virus sincitial respiratorio mediante la incorporación de inmunológicos de amplio espectro así como la ampliación de los rangos de aplicación.

El nuevo esquema contempla cuatro modificaciones principales, detalladas por el ministro de Salud Francisco Alabi, durante la campaña nacional de vacunación.

La primera modificación es la sustitución de la vacuna de neumococo 13 valente por la de 20 valente para niños, lo que se traduce en una mejora significativa en la calidad y cobertura de la protección. “La vacuna de neumococo de 20 valente ahora se aplica a los 2, 4 y 12 meses de vida, lo que incrementa la capacidad de protección”, mencionó Alabi en televisión nacional.

La nueva cartilla de vacunación incluye la vacuna hexavalente, hepatitis A, varicela, neumococo 23 valente y refuerza la cobertura contra el VPH. (Foto cortesía Ministerio de Salud)
La nueva cartilla de vacunación incluye la vacuna hexavalente, hepatitis A, varicela, neumococo 23 valente y refuerza la cobertura contra el VPH. (Foto cortesía Ministerio de Salud)

En segundo lugar, la dosis de hepatitis A se reduce a una sola aplicación, administrada a los 15 meses de nacido, en consonancia con la evidencia científica y las recomendaciones internacionales que indican que una dosis es suficiente para obtener inmunidad.

La tercera innovación incluye la aplicación de la vacuna de neumococo 20 valente en adultos, reemplazando la versión anterior de 23 valente, debido a que la evidencia actual señala una mayor duración de la protección con la nueva fórmula.

El cuarto ajuste amplía el periodo de aplicación de la vacuna contra el virus sincitial respiratorio. Antes, el rango era de la semana 32 a la 36 del embarazo; ahora se extiende desde la semana 28, “lo que permite un margen de aplicación mucho mayor y protege al recién nacido en su primer año de vida”, afirmó el titular de la cartera de Salud.

Previamente en 2023, el Ministerio de Salud informó sobre una serie de modificaciones en la cartilla de vacunación nacional, lo que llevó a la inclusión de la hepatitis A, la varicela, la vacuna hexavalente, el neumococo 23 valente y el sostenimiento de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) para niños y niñas de nueve años. Estos cambios, según explicó Francisco Alabi en entrevista con TCS, elevan el estándar nacional de inmunización, permitiendo una cobertura más amplia y prolongada en distintos grupos etarios.

El esquema nacional introduce la vacuna de neumococo 20 valente tanto para niños como adultos, aumentando la eficacia preventiva. (Foto cortesía Ministerio de Salud)
El esquema nacional introduce la vacuna de neumococo 20 valente tanto para niños como adultos, aumentando la eficacia preventiva. (Foto cortesía Ministerio de Salud)

En el caso del sarampión, actualmente, El Salvador mantiene una tasa elevada de vacunación a nivel regional. La cobertura de la vacuna triple viral (SPR) en primera dosis alcanza el 98.4 % y en segunda dosis el 96.6 %.

Vacuna VPH: ampliación de cobertura y acceso gratuito hasta los 45 años

Una de las modificaciones más destacadas del esquema salvadoreño es la ampliación del rango para la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH). Hasta ahora, esta vacuna estaba destinada a niñas y niños de 9 a 11 años y a mujeres hasta los veintiún años. Con la actualización, el esquema nacional permite que personas de 9 a 45 años accedan de manera gratuita a la vacuna VPH.

El acceso gratuito a la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano se extiende en El Salvador hasta los 45 años para ambos sexos, superando a países vecinos. (Foto cortesía Ministerio de Salud)
El acceso gratuito a la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano se extiende en El Salvador hasta los 45 años para ambos sexos, superando a países vecinos. (Foto cortesía Ministerio de Salud)

Países como Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá limitan la vacunación a los jóvenes entre nueve y catorce años, mientras que México, Colombia, Argentina y Brasil mantienen márgenes similares o solo ligeramente más amplios. La decisión responde al esfuerzo por reducir la incidencia y mortalidad por cáncer cervicouterino, segunda causa de cáncer en mujeres, y sigue las recomendaciones internacionales para maximizar la prevención primaria en población no expuesta.

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