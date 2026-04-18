La plataforma Nomádica impulsa el acceso a actividades turísticas en El Salvador

Nomádica centraliza la reserva de actividades turísticas en El Salvador a través de una plataforma digital innovadora. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

El Salvador sumó este viernes una nueva herramienta para el turismo con el lanzamiento de Nomádica, una plataforma digital que centraliza la reserva y descubrimiento de actividades de entretenimiento en el país.

El acto oficial contó con la presencia de la ministra de Turismo, Morena Valdez, y el ministro de Cultura, Raúl Castillo, quienes destacaron el potencial de la aplicación para promover la oferta local ante salvadoreños y visitantes internacionales.

Según información proporcionada por la Secretaría de Prensa, Nomádica busca facilitar el acceso a planes de fin de semana, eventos, experiencias y day passes en hoteles, a través de un sistema accesible y centralizado.

Durante la presentación, Morena Valdez subrayó la relevancia de la tecnología en la consolidación de la industria turística y agradeció el esfuerzo del equipo desarrollador.

“La información es poder, especialmente cuando se consolida para un destino como El Salvador, que en el último año se posicionó como el segundo país con mayor crecimiento turístico a escala mundial, solo después de Qatar”, declaró la funcionaria, según el reporte de la Secretaría de Prensa.

La ministra Morena Valdez destaca el impacto de la tecnología y la seguridad en el auge del turismo salvadoreño. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

El Salvador registró en 2025 la llegada de 4,1 millones de visitantes internacionales, cifra que generó ingresos superiores a 3.600 millones de dólares y más de 340.000 empleos directos e indirectos.

De acuerdo con la ministra, estos resultados reflejan el impacto de las medidas de seguridad impulsadas por el presidente Nayib Bukele y el clima favorable para la inversión en turismo.

“Todo esto que está pasando es gracias a todo el turismo que está sucediendo en el país, pero esto no sería posible si no tuviéramos seguridad, o si un líder tan valiente como el presidente Nayib Bukele no hubiera implementado todas las medidas de seguridad”, remarcó Valdez, según recogió la Secretaría de Prensa.

Nomádica se presenta como un ecosistema digital integral, bajo el modelo “One-Stop Shop”, que conecta la oferta de ocio y entretenimiento nacional con los usuarios.

La ministra enfatizó el papel de la juventud y el sector privado en la innovación: “Me alegra ver a tantos jóvenes apostándole a la innovación y a la tecnología, y compartiendo con el mundo lo que está sucediendo en el país. Les invito a explorar, promocionar y recomendar todo lo que tenemos”.

El Salvador se consolida como un destino turístico emergente en Centroamérica, impulsado por una mayor seguridad y la promoción internacional de sus atractivos naturales y culturales. La costa del Pacífico, especialmente Surf City, se ha convertido en un referente para el surf mundial y el turismo de aventura.

Nomádica facilita el acceso a eventos, experiencias y day passes en hoteles, optimizando la oferta turística nacional. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

La plataforma, aunque centrada en El Salvador, tiene proyección regional hacia otros países de Centroamérica en su plataforma digital muestra que próximamente contarán con Guatemala. El Ministerio de Turismo proyecta que en 2026 se superarán los 4,2 millones de visitantes y los 3.800 millones de dólares en ingresos, una meta que, según Valdez, requiere la colaboración del sector público y privado.

Nomádica aspira a consolidarse como una solución integral para residentes y turistas, permitiendo reservar y planificar actividades de ocio desde un solo portal, con el objetivo de potenciar la economía nacional y dinamizar la cadena de valor del turismo.