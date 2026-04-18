Coopesantos redefine el mercado eléctrico de Costa Rica y permite acceso a energía privada con tarifas menores para los asociados

Coopesantos se convierte en la primera distribuidora eléctrica de Costa Rica en comprar energía directamente a un generador privado fuera del ICE. Cortesía: Coopesantos

Por primera vez en Costa Rica, una distribuidora concreta la compra directa de electricidad a un generador privado fuera del tradicional vínculo con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), abriendo el camino a nuevas alternativas de abastecimiento y precios más competitivos para los usuarios finales.

La operación, encabezada por Coopesantos, marca un punto de inflexión que impactará no solo la tarifa eléctrica para sus más de 59 mil asociados, sino también la estructura de provisión energética en el país.

La relevancia del acuerdo está en el hecho de que el suministro procede de la Central Hidroeléctrica El Embalse, ubicada en San Carlos, la cual permanecía fuera de operación tras expirar su contrato anterior con el ICE. A partir de una concesión otorgada por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), la cooperativa distribuye esta electricidad a sus usuarios en la región sur de San José y Cartago, manteniendo precios estables y reduciendo la volatilidad frecuente en el sector eléctrico.

La Central Hidroeléctrica El Embalse reactiva su producción en San Carlos gracias a la alianza entre Coopesantos y el MINAE. Cortesía: Coopesantos

Coopesantos garantiza tarifas hasta un 10% más bajas que hace una década mediante la incorporación de energías renovables

La vigencia del nuevo contrato entre Coopesantos y la Central Hidroeléctrica El Embalse abarca varios años, con un aporte regular de entre 1.6 y 1.7 megavatios a la red nacional en ese período. Disminuir la dependencia del ICE permite amortiguar las alzas que suelen afectar a otras distribuidoras en contextos de crisis o aumento del uso de combustibles fósiles.

El acuerdo constituye un modelo inédito en la región. Coopesantos fundamentó este avance en una interpretación jurídica que habilita a las cooperativas a negociar y adquirir energía de generadores privados, superando los obstáculos normativos previos. Mario Patricio Solís, gerente general de la cooperativa, explicó: “El mayor beneficio es que accedemos a energía más barata que la del ICE. Esto nos permite mantener tarifas estables por más de diez años y reducir la exposición a variaciones en los precios.”

La electricidad generada en San Carlos se incorpora al sistema eléctrico nacional, lo cual permite una distribución eficiente y flexible en las zonas de influencia de Coopesantos.

La electricidad generada por El Embalse aporta entre 1,6 y 1,7 megavatios anualmente a la red nacional costarricense. Cortesía: Coopesantos

Se reactiva el potencial hidroeléctrico e impulsa la economía local en Costa Rica

El éxito de este convenio ha dado lugar a una nueva estrategia dentro de Coopesantos: la búsqueda de más concesiones para reactivar plantas hidroeléctricas actualmente inactivas y el desarrollo de nuevos proyectos en conjunto con generadores privados. Entre las propuestas ya en gestión destacan Santa Rufina, en Valverde Vega, y Poás I y Poás 2 en Alajuela, iniciativas orientadas a ampliar el impacto sobre la matriz energética del país y fomentar encadenamientos productivos locales.

Manrique Rojas, gerente general de El Embalse, expresó: “Nos da una gran satisfacción poder lograr cumplir con el propósito para el cual se construyó esta planta, que es producir energía renovable a precios competitivos. Y nos da todavía más satisfacción que ese beneficio de energía renovable competitiva pueda destinarse a una zona como la de Los Santos.”

La iniciativa establece una nueva dinámica en el mercado al aceptar que proyectos de generación renovable —hidroeléctrica, eólica o solar— vendan electricidad directamente a cualquiera de las ocho distribuidoras del país.

El esquema habilita la venta directa de electricidad renovable a cualquiera de las ocho distribuidoras eléctricas costarricenses, impulsando la competitividad del sector. Cortesía: Coopesantos

MINAE confirma la viabilidad jurídica e insta a renovar la regulación del sector energético costarricense

La interpretación jurídica que permitió el acuerdo fue determinante en el avance del proyecto. Randall Zuñiga, director de energía del MINAE, explicó: “Lo primero de todo es entender que el decreto como tal tal vez no era totalmente explícito en las formas en que se podían realizar alianzas público-privadas (...). Entonces la situación nace en por qué decir no a algo que no se entiende, por qué no mejor buscamos el sí para poder lograr que el proyecto se desarrolle. Y este fue el caso.”

El plan fomenta la reactivación de plantas hidroeléctricas inactivas y el desarrollo de nuevos proyectos sostenibles en Costa Rica. Cortesía: Coopesantos

Zuñiga destacó el rol de la cooperación entre entidades, incluyendo a Coopelesca, el ICE y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), como indispensable para la viabilidad de la concesión.

La transformación contractual y operativa introduce un precedente para las futuras relaciones entre proveedores y distribuidores de energía, respondiendo a la demanda de diversificación de la matriz energética costarricense.