Fondo Central para la Acción de Emergencia destina USD 105 millones para aliviar crisis en el Corredor Seco Centroamericano

El Fondo Central para la Acción de Emergencia (CERF) de las Naciones Unidas ha destinado USD 105 millones para atender el desastre ambiental, centrándose en Guatemala, Honduras y El Salvador, según informó la agencia IPS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prolongada sequía y la variabilidad climática han llevado al Corredor Seco Centroamericano a una situación crítica en 2026, dejando a millones en condiciones de vulnerabilidad extrema por la inseguridad alimentaria y la falta de agua.

Frente a este escenario, el Fondo Central para la Acción de Emergencia (CERF) de las Naciones Unidas ha destinado USD 105 millones para atender el desastre ambiental, centrándose en Guatemala, Honduras y El Salvador, según informó la agencia IPS.

Esta intervención busca no solo aliviar de inmediato las carencias, sino también fortalecer la resiliencia de las comunidades rurales, cuya economía se basa en la agricultura de subsistencia.

En este contexto, se destaca que más de 10.5 millones de personas viven en el Corredor Seco Centroamericano, una franja de 1,600 kilómetros a lo largo del Pacífico centroamericano que cubre el 35 % de la región, donde el 73 % de la población rural permanece en pobreza y 7.1 millones padecen inseguridad alimentaria grave, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Estas cifras dan cuenta de la magnitud del reto que enfrentan los países centroamericanos para mantener la estabilidad social y económica ante los fenómenos climáticos cada vez más extremos.

más de 10.5 millones de personas viven en el Corredor Seco Centroamericano, una franja de 1,600 kilómetros a lo largo del Pacífico centroamericano que cubre el 35 % de la región, donde el 73 % de la población rural permanece en pobreza y 7.1 millones padecen inseguridad alimentaria grave, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hambre y la falta de agua como consecuencias del cambio climático

La combinación de sequías severas y lluvias torrenciales ha destruido cosechas de granos básicos como el maíz y el frijol, ejes de la economía campesina centroamericana.

Según recogió IPS, la guatemalteca Merylin Sandoval señaló la dificultad para cultivar: “Estamos en el Corredor Seco, y aquí cuesta producir las plantitas… por la falta de agua los frutos no dan su peso”.

Las pérdidas agrícolas han llegado a niveles dramáticos: en años particularmente duros, se registraron mermas de hasta el 50 % o más en las cosechas.

El salvadoreño Luis Edgardo Pérez, dedicado al cultivo de cítricos y citado también en la agencia IPS, contó que en épocas adversas ha perdido hasta 15,000 naranjas por cosecha, cerca de un tercio de su producción.

Este escenario afecta directamente los alimentos disponibles y repercute en la subsistencia familiar y la economía regional.

La escasez de agua potable agrava la situación. El acceso a bienes tan básicos como el agua requiere viajes de varias horas para millones de campesinos. El caso de Nicolás Gómez ilustra este desafío: debe caminar cerca de dos horas hasta el río para abastecer a su familia en el oriente de Guatemala. En comunidades como Los Magueyes, la falta de infraestructuras de agua y electricidad aumenta la vulnerabilidad.

La respuesta de organismos internacionales llegó junto a iniciativas locales y fondos que buscan mejorar la gestión hídrica. En el oriente de Guatemala, un programa de la FAO financiado con recursos suecos benefició a 7,000 familias campesinas, mediante tecnologías de captación de agua y sistemas de riego básico.

Estas soluciones apuntan a reducir la dependencia de la ayuda externa y permiten una producción agrícola más resiliente pese a las condiciones adversas.

Las pérdidas agrícolas han llegado a niveles dramáticos: en años particularmente duros, se registraron mermas de hasta el 50 % o más en las cosechas. (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación)

El corredor seco centroamericano vive un ciclo de incertidumbre, dado que la alteración de los patrones de lluvia, intensificada por el fenómeno de El Niño, ha vuelto poco predecibles las temporadas agrícolas.

“El clima está loco, llueve cuando no debería, y no llueve cuando debería estar lloviendo”, expresó María de Jesús Anaya, caficultora de El Salvador y también citada en la nota, sobre las lluvias fuera de temporada que ahora afectan la floración y la calidad de las cosechas.

Migración forzada y desafío estructural para Centroamérica

El deterioro climático ha empujado a la población rural a migrar. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indica que la inseguridad alimentaria y la pérdida de medios de vida son factores determinantes para dejar la región, junto con condicionantes estructurales.

El corredor seco centroamericano vive un ciclo de incertidumbre, dado que la alteración de los patrones de lluvia, intensificada por el fenómeno de El Niño, ha vuelto poco predecibles las temporadas agrícolas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un análisis del Fondo Monetario Internacional (FMI) citado por IPS resalta que los choques climáticos adquieren cada vez mayor peso como impulsores de migración, sobre todo desde el Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras), origen de millones de personas en situación irregular en Estados Unidos: 740,000 salvadoreños, 724,000 guatemaltecos y 490,000 hondureños integran este grupo.

Esta migración sucede en una región donde el 20 % de las familias tienen sustento en la agricultura, sector que representa el 7 % del PIB regional según la FAO, pero que se encuentra cada vez más amenazado por las condiciones meteorológicas y ambientales adversas.

Un análisis del Fondo Monetario Internacional (FMI) citado por IPS resalta que los choques climáticos adquieren cada vez mayor peso como impulsores de migración, sobre todo desde el Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras).

Estrategias humanitarias: más allá del alivio inmediato

La distribución de los USD 105 millones asignados por el CERF y cuya divulgación se hizo en este mes de abril se organiza en tres ejes principales: asistencia alimentaria y nutricional, salud y saneamiento hídrico, y protección de medios agrícolas. }

Según IPS, la ayuda prioriza transferencias monetarias y suministros alimentarios, además de la rehabilitación de pozos, instalación de sistemas de captación de agua de lluvia y distribución de kits para potabilización. También contempla la entrega de semillas resistentes a sequía y herramientas de micro-riego para apoyar la recuperación productiva.