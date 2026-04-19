La Dirección de Integración y el INDES impulsan festival deportivo nacional en San Miguel, El Salvador

Más de 15.000 salvadoreños participaron en el Festival Deporte para el Florecimiento Salvadoreño organizado por la Dirección de Integración y el INDES en San Miguel. (Cortesía: Dirección de Integración)

Más de 15.000 salvadoreños participan en festival deportivo nacional impulsado por la Dirección de Integración y el INDES

La convocatoria de más de 15.000 personas al Festival Deporte para el Florecimiento Salvadoreño, organizado por la Dirección de Integración y el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), transformó las instalaciones de FUSALMO San Miguel en el epicentro de la integración comunitaria a través de la práctica deportiva. El evento, realizado el 18 de abril de 2026, marcó un nuevo momento de apertura social tras décadas de aislamiento comunitario, según destacó el medio organizador.

El festival reunió a familias procedentes de seis departamentos —San Miguel, Usulután, La Unión, Morazán, San Vicente y La Paz— con el objetivo de fomentar vínculos entre comunidades previamente distanciadas y acercar a los participantes a más de veinticinco federaciones deportivas, según informó la organización. La iniciativa incluyó clases prácticas, charlas impartidas por especialistas y actividades de integración, integrando a jóvenes, adultos mayores y niños en un ambiente de recreación y aprendizaje.

Este esfuerzo institucional, desarrollado en un contexto de transformación social, permitió que, por primera vez en años, cientos de comunidades recorrieran el territorio nacional para crear lazos y arraigar amistades en distritos que antes permanecían cerrados por la violencia, de acuerdo con la Dirección de Integración.

El evento deportivo nacional convocó a familias de seis departamentos, fortaleciendo vínculos comunitarios y fomentando la integración social a través del deporte. (Cortesía: Dirección de Integración)

Una experiencia multitudinaria y la búsqueda de nuevos talentos deportivos

En cada stand dentro de las instalaciones de FUSALMO San Miguel se ofrecieron demostraciones y asesoría personalizada en disciplinas como gimnasia, patinaje, esgrima, hockey sobre césped y judo. Figuras del deporte nacional, entre ellas Herbert Aceituno, múltiple medallista paralímpico, compartieron experiencias con los asistentes.

El presidente de la Dirección de Integración, Alejandro Gutman, agradeció a las autoridades y federaciones presentes, subrayando el cambio profundo que ahora permite la interacción entre comunidades antes aisladas: “Hoy hay quince mil personas que han llegado: jóvenes, abuelos, vecinos de seis departamentos del país. Es la posibilidad que tiene el pueblo salvadoreño de conocer, de descubrir, de integrarse con lo que tiene el país para ofrecer, con estas veinticinco federaciones que están mostrando todo el deporte y que la gente y las familias pueden involucrarse, descubrir, anotarse, participar”, afirmó Gutman durante el acto inaugural, según la organización.

El festival ofreció actividades de integración, clases prácticas y charlas especializadas, permitiendo la interacción de jóvenes, niños y adultos mayores. (Cortesía: Dirección de Integración)

Voces del deporte y de la comunidad sobre el impacto del festival

El testimonio de Herbert Aceituno reflejó el impacto emocional y formativo de la experiencia: “Es muy bonito poder compartir con muchas personas, muchos padres y sobre todo, pues que se toque eso tan importante que es el deporte, que el deporte te abre muchas puertas. Son momentos que uno luchó y soñó en su momento poder ser alguien en la vida y hasta el día de ahora estamos marcando esa historia y sobre todo abriendo esa brecha de que sí se puede”, declaró Aceituno en el evento, destacando la capacidad de superación personal y colectiva.

Para la atleta Melani Zavala, el festival representó una oportunidad de aprendizaje y socialización: “Me parece bastante fabuloso porque así uno va aprendiendo más y conoce más a otras personas. Los animo a que practiquen un deporte. Yo sé que al principio les puede parecer aburrido, pero con el tiempo se van a ir acoplando. Y no solo piensen en divertirse, también en lo físico, porque ayuda, más cuando uno ya va a tercera edad, eso le ayuda bastante a que uno esté sano”.

Adolescentes y jóvenes asistentes destacaron la diversidad de disciplinas ofrecidas, la oportunidad de representar a sus instituciones y la contribución de la actividad deportiva al desarrollo emocional y psicológico. “Estos eventos son importantes para los jóvenes porque los ayuda a crecer más como persona y también los anima a hacer más deporte, a ser más activos y a cuidar su salud”, expresó una estudiante consultada durante la jornada.

Las instalaciones de FUSALMO San Miguel albergaron demostraciones de gimnasia, patinaje, esgrima, hockey sobre césped y judo, con asesoría personalizada de expertos. (Cortesía: Dirección de Integración)

El festival como puente hacia el florecimiento social y deportivo

La iniciativa de la Dirección de Integración y el INDES crea un modelo replicable que, de acuerdo con Gutman, busca reducir la pobreza mediante la integración social: “Las condiciones de pobreza se van superando en la medida que uno tiene relaciones integradoras con otras personas y con otras instituciones. Y de esa manera disminuye realmente la pobreza y tenemos menos pobres, y no de mejores pobres”.

El festival, parte de un conjunto de propuestas impulsadas por el Gobierno de El Salvador, promueve el acercamiento entre ciudadanos, instituciones y valores compartidos, abriendo posibilidades para que la práctica deportiva se convierta en motor de desarrollo emocional, social y cultural para todo el país.