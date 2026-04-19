Guatemala: Trabajador muere y varios resultan heridos tras derrumbe en obra vial

Un derrumbe en obra de infraestructura vial en colonia El Paraíso, Villa Nueva, dejó un obrero muerto y varios heridos. (Cortesía: TN23)

Un accidente registrado el sábado en la colonia El Paraíso, zona 5 de Villa Nueva, dejó como saldo la muerte de un trabajador y varios heridos, según informó el medio local Soy502. El hecho ocurrió cuando un grupo de obreros realizaba excavaciones en un pozo como parte de la construcción de un paso a desnivel, en la intersección de la 9a. calle y 1a. avenida de la mencionada colonia.

De acuerdo con la cobertura del citado medio, durante la jornada laboral se produjo un derrumbe que provocó la caída de varios trabajadores al fondo del pozo.

El reporte preliminar señalaba que uno de los obreros falleció tras la brutal caída, mientras que otros quedaron soterrados y heridos en la profundidad de la excavación.

Equipos de emergencia llegaron rápidamente a la zona para iniciar labores de rescate. Según el último reporte de TN23, la víctima del trágico suceso responde al nombre de Arturo Chu, de 29 años, originario de Cobán, Alta Verapaz.

El accidente ocurrió durante la construcción de un paso a desnivel en la 9a. calle y 1a. avenida de Villa Nueva, Guatemala. (Cortesía: Soy502)

La noticia generó consternación entre los habitantes del área y reavivó las preocupaciones sobre las condiciones de seguridad en obras de infraestructura que se desarrollan en la localidad.

La emergencia movilizó tanto a bomberos como a personal de primera respuesta, quienes coordinaron esfuerzos para estabilizar a los heridos y trasladarlos a centros asistenciales.

Hasta el momento, los trabajos continúan en la zona para verificar si hay otros lesionados.

Municipalidad enfatizó la no participación de empleados propios

En respuesta al accidente, la Municipalidad de Villa Nueva emitió un comunicado oficial dirigido a la población. En el documento, la comuna aclaró: “La Municipalidad de Villa Nueva aclara a la población que el lamentable incidente ocurrido el día de hoy en la colonia El Paraíso no involucró a trabajadores municipales, ya que los trabajos que se realizan en el lugar están a cargo de una empresa privada”.

La nota enfatiza que, aunque la administración municipal no empleaba directamente a los obreros afectados, sí reconoce la gravedad de lo ocurrido y expresa su respaldo a los familiares de la víctima.

“No obstante, esta situación no significa en ningún momento que la Municipalidad sea ajena al dolor de lo sucedido. Por el contrario, expresamos desde ya nuestro apoyo, solidaridad y acompañamiento a la familia de la persona afectada ante este hecho tan lamentable”, añade el mensaje oficial.

La Municipalidad de Villa Nueva indicó que la ejecución del proyecto estaba a cargo de una empresa privada, sin involucramiento de empleados municipales. (Cortesía: Municipalidad de Villa Nueva)

La Municipalidad reiteró su posición de respeto y solidaridad con los afectados, y manifestó confianza en que las autoridades competentes realizarán las diligencias necesarias para esclarecer los hechos: “Reiteramos nuestro respeto, respaldo y solidaridad con la familia afectada, y confiamos en que se realizarán las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido”.

Hasta el momento, la identidad del trabajador fallecido no ha sido confirmada y se desconoce el número exacto de heridos. Las autoridades se mantienen en el lugar del accidente, asegurando la zona para prevenir nuevos incidentes y colaborando en la investigación de las causas que originaron el derrumbe.

El accidente en Villa Nueva pone en evidencia la importancia de reforzar los protocolos de seguridad en obras civiles y de garantizar que las empresas contratadas cumplan con las normativas vigentes para proteger la vida de los trabajadores.