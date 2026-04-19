El Salvador

Especialistas desarrollan investigación sobre la calidad del agua en el oriente de El Salvador

El estudio pionero del Centro de Investigación y Desarrollo en Salud halló microorganismos con resistencia a antibióticos en sistemas rurales, lo que plantea desafíos para la eficacia de tratamientos médicos en comunidades vulnerables de El Salvador

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CENSALUD lidera estudio pionero sobre la calidad del agua en mantos acuíferos rurales de oriente de El Salvador. (Foto cortesía CENSALUD)
CENSALUD lidera estudio pionero sobre la calidad del agua en mantos acuíferos rurales de oriente de El Salvador. (Foto cortesía CENSALUD)

Un estudio pionero desarrollado por el Centro de Investigación y Desarrollo en Salud (CENSALUD) analiza la calidad del agua en los mantos acuíferos rurales del oriente de El Salvador con el objetivo de identificar riesgos para la salud y proponer mejoras en los sistemas de abastecimiento.

El proyecto tiene énfasis en la detección de microorganismos resistentes a los métodos convencionales de purificación, un desafío de relevancia nacional ante persistencia de enfermedades gastrointestinales.

El equipo identificó 85 sistemas de abastecimiento a los que se les tomaron muestras directas en el punto de salida para realizar los análisis requeridos por el Reglamento Técnico Salvadoreño de Agua Potable.

Este protocolo incluye la detección de coliformes totales, coliformes fecales y Escherichia coli, así como la medición de metales pesados.

Carlos Buendía Rivas, químico farmacéutico y director de CENSALUD detalló en entrevista con Infobae que “en el caso de encontrar coliformes fecales y E. coli, sí es una incidencia directa en la salud de las personas”.

El análisis de microorganismos resistentes en el agua revela riesgos crecientes de enfermedades gastrointestinales en comunidades rurales salvadoreñas. (Foto cortesía archivo CENSALUD)
El análisis de microorganismos resistentes en el agua revela riesgos crecientes de enfermedades gastrointestinales en comunidades rurales salvadoreñas. (Foto cortesía archivo CENSALUD)

El director de CENSALUD, explicó que la investigación se concentra en Morazán, una de las zonas con mayor vulnerabilidad detectada en diagnósticos previos.

Según Buendía Rivas, la colaboración entre CENSALUD, el Ministerio de Salud (MINSAL), el Instituto Nacional de Salud, organismos comunitarios y la organización española es clave para asegurar el desarrollo del proyecto.

Este trabajo conjunto permitió articular capacidades para evaluar tanto la gestión hídrica como la calidad microbiológica y físico-química del agua.

La investigación incorpora además análisis metagenómicos (material genético) de una selección de 16 fuentes primarias del municipio de Morazán Norte utilizando técnicas modernas de secuenciación rápida de ADN.

En palabras de Buendía Rivas: “Estamos comenzando a hacer análisis metagenómicos de microorganismos presentes en agua”. Los análisis de laboratorio, según detalló el responsable del proyecto, fueron efectuados también en colaboración con un equipo en Valencia, con el objetivo de identificar bacterias, virus y parásitos que puedan representar un riesgo, así como genes que confieran resistencia antimicrobiana.

Carlos Buendía Rivas, director de CENSALUD, dirige el estudio integra el análisis microbiológico y físico-químico del agua potable según el Reglamento Técnico Salvadoreño, buscando coliformes y metales pesados. (Foto A. Parada)
Carlos Buendía Rivas, director de CENSALUD, dirige el estudio integra el análisis microbiológico y físico-químico del agua potable según el Reglamento Técnico Salvadoreño, buscando coliformes y metales pesados. (Foto A. Parada)

Buendía Rivas remarcó a Infobae que “es la primera vez en El Salvador que se hacen estos estudios metagenómicos”. Los resultados, aún en proceso, permitirán entender la ´ecología microbiana´ de las fuentes de abastecimiento y suministrarán una “fotografía” genómica imprescindible para futuras intervenciones.

El principal problema, según Buendía Rivas, radica en la posibilidad de que los sistemas de purificación no sean adecuados o no estén activos, lo que expone a comunidades rurales al consumo de agua contaminada.

“Estas personas están consumiendo este tipo de agua que puede llegar a ser perjudicial para su salud”, señaló. También identificó barreras como la falta de insumos para la cloración y prácticas culturales que restringen el uso de cloro, dificultando la aplicación de tratamientos efectivos.

El proyecto integra a cuatro investigadores principales apoyados por siete estudiantes de diversas facultades en periodos de servicio social y voluntariados de la Universidad de El Salvador (UES).

Buendía Rivas describió esta participación como un “aprendizaje fuera del aula”, donde los estudiantes desarrollan habilidades técnicas y fortalecen su vínculo con los problemas reales del país.

“Aquí vienen a potenciar sus conocimientos. Se hacen cosas a mayor escala, a mayor volumen, que les despierta el querer aprender más”, afirmó el director de CENSALUD a Infobae.

El proyecto prevé transferir resultados, promover la cloración y empoderar a las comunidades rurales con kits de monitoreo rápido de calidad de agua. (Foto cortesía CENSALUD)
El proyecto prevé transferir resultados, promover la cloración y empoderar a las comunidades rurales con kits de monitoreo rápido de calidad de agua. (Foto cortesía CENSALUD)

La búsqueda de genes de resistencia antimicrobiana es otro eje relevante del estudio. El director explicó que las bacterias pueden transferir genes de resistencia entre sí mediante plásmidos (moléculas de ADN), y que estos pueden encontrarse dispersos en el agua potable.

Consumir agua con estos genes puede derivar en infecciones difíciles de tratar, ya que los tratamientos con antibióticos pierden eficacia. “Puede haber que esos genes estén disueltos en este tipo de agua, las personas lo consumen y eso es como algo que se va acumulando”, advirtió.

El trabajo de CENSALUD contempla, en su última fase, la devolución de resultados y la intervención directa sobre los sistemas de abastecimiento detectados fuera de normativa.

Esto implica promover la cloración, revisar las estructuras de los sistemas, fomentar buenas prácticas y dotar a las comunidades de kits rápidos para el monitoreo del agua. Buendía Rivas resaltó la importancia de “empoderar a las comunidades en el monitoreo de la calidad”.

Primer plano de una mano sosteniendo un tubo de ensayo transparente con tapa azul y la inscripción "E. Coli 2" en su superficie
Nuevas técnicas de secuenciación rápida de ADN permiten realizar el primer análisis metagenómico de fuentes primarias de agua en El Salvador. (Reuters)

El responsable del proyecto anticipó a Infobae que esperan contar con resultados preliminares sobre calidad microbiológica y análisis metagenómicos en un plazo de uno a dos meses. Los datos recogidos buscan servir como fundamento para futuras estrategias de salud pública y actualizar la evidencia sobre la calidad del agua en Morazán Norte.

Al referirse al impacto de estos proyectos, Buendía Rivas destacó: “Es una experiencia muy significativa porque el saber que podemos generar evidencia para resolver problemas de salud del país, para nosotros es muy satisfactorio”. Consideró que la interacción entre academia, comunidades permite potenciar la investigación.

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