República Dominicana: Fuerzas antidrogas confiscan 1.6 toneladas de presunta cocaína en narcolancha

La operación antidrogas en República Dominicana permitió incautar 1.6 toneladas de presunta cocaína a bordo de una narcolancha procedente de Sudamérica. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)

Las fuerzas antidrogas de la República Dominicana incautaron 1.6 toneladas de presunta cocaína en un operativo desarrollado durante la madrugada en las costas de la provincia de Pedernales, según informó esta sábado la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). La operación, en la que también participaron la Armada, la Fuerza Aérea, el Ejército y agencias internacionales, incluyó un intenso tiroteo y la persecución de una lancha rápida que intentó desembarcar el alijo en territorio dominicano.

La operación se desarrolló luego de recibir reportes de inteligencia sobre una lancha rápida de 32 pies de eslora y dos motores fuera de borda de 250 caballos de fuerza, que intentaba introducir grandes cargamentos de drogas procedentes de Sudamérica.

Un comunicado de las autoridades señala que al ser interceptados en las proximidades de playa Blanca, comunidad de Trudille, los ocupantes de la embarcación abrieron fuego contra los agentes, que repelieron el ataque. Ningún militar resultó herido. Los sospechosos abandonaron la nave y se internaron en una zona boscosa del Parque Nacional Jaragua. Los equipos operativos aseguraron la embarcación y hallaron 57 pacas que contenían los 1,670 paquetes de la presunta droga.

El uso de narcolanchas con motores potentes y tecnología de comunicación avanzada dificulta la vigilancia de las costas dominicanas. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)

Uso de narcolancha y tecnología avanzada intensifica el tráfico regional

La nota de la DNCD afirma que: “Se trata de organizaciones criminales que emplean narcolanchas equipadas con potentes motores fuera de borda y tecnología avanzada de comunicación, cuyo modo operativo consiste en tratar de introducir a territorio dominicano grandes cargamentos de drogas procedentes de Sudamérica”.

Actualmente, unidades de búsqueda y rastreo realizan vuelos de reconocimiento y patrullas terrestres en la zona de Pedernales para localizar nuevas pruebas que permitan identificar a los responsables y establecer vínculos con otras operativas internacionales.

El cargamento confiscado permanece bajo custodia y será analizado en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para determinar la composición exacta y el peso definitivo del estupefaciente.

Las autoridades encontraron 57 pacas con 1,670 paquetes de supuesta cocaína tras asegurar la embarcación en playa Blanca, Trudille. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)

La intervención fue coordinada por el Ministerio Público (MP) junto con la Fuerza de Tarea Interagencial Sur (JIATFS) y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), lo que confirma la dimensión global de la amenaza y la necesaria cooperación multilateral.

El operativo organizado por la DNCD, con el apoyo directo de las Fuerzas Armadas, agencias estatales y cooperación internacional, permitió interceptar y decomisar más de una tonelada de presunta cocaína introducidas mediante una narcolancha procedente de Sudamérica.

Los autores del intento de contrabando huyeron y la investigación en curso se centra en identificar su red y posibles conexiones con otras organizaciones transnacionales, reforzando la posición del Estado dominicano como barrera frente al tráfico regional de drogas.

El cargamento incautado será analizado por el INACIF, reforzando la cadena de custodia y la evidencia judicial contra redes de narcotráfico. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)

En el momento de la inspección, los equipos localizaron dentro de la embarcación varios tanques y garrafones de combustibles, lo que evidencia la planificación logística de los implicados en la operación.

De acuerdo con la Dirección de Comunicaciones de la DNCD, en lo que va de 2026, las autoridades han logrado incautar más de 10 toneladas de drogas, consolidando la posición de Dominicana como referente regional en la lucha contra el tráfico transnacional de estupefacientes.