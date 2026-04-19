Guatemala: Capturan a presuntos pandilleros señalados por un ataque armado

Dos supuestos miembros de la pandilla Barrio 18 fueron arrestados tras un ataque armado en el barrio San Antonio, zona 6 de Ciudad de Guatemala. (Cortesía: Guatemala)

Dos presuntos integrantes de la pandilla Barrio 18 fueron capturados en el límite entre la zona 6 y la zona 18 de la Ciudad de Guatemala, señalados como responsables de un ataque armado, el cual dejó un fallecido y dos heridos en el barrio San Antonio, según informó la Policía Nacional Civil (PNC) este sábado.

La intervención policial, realizada por agentes de la comisaría 12 y de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), incluyó la aprehensión de Alexander R., de 25 años, y Jairon A., de 20 años, así como la conducción de un menor de 17 años, todos identificados como miembros de la estructura delictiva.

La PNC detalló que el operativo inició tras una alerta emitida por la operadora de turno de la comisaría 12, quien movilizó a los agentes para verificar un incidente armado reportado en el barrio San Antonio, zona 6.

Al notar la presencia policial, los supuestos agresores emprendieron la huida en dirección al río de aguas negras, en la bajada Buganbilias, donde finalmente fueron interceptados y neutralizados por las fuerzas de seguridad.

El operativo policial culminó en la ribera del río de aguas negras, donde los implicados buscaban huir. (Cortesía: PNC de Guatemala)

Durante la captura, los agentes incautaron dos armas de fuego calibre 9 milímetros, cargadores y veinte municiones para fusil, así como un chaleco antibalas, según el parte oficial.

La PNC señaló que los tres detenidos son presuntos responsables de haber quitado la vida a una persona y de haber herido a otras dos durante el ataque ocurrido en el sector. El menor de edad que los acompañaba fue remitido al juzgado respectivo, conforme a los procedimientos legales para adolescentes implicados en hechos criminales.

La institución indicó que la operación se desarrolló en una zona entre las zonas 6 y 18.

La Policía Nacional Civil decomisó dos armas de fuego, cargadores, veinte municiones para fusil y un chaleco antibalas durante la captura de los sospechosos. (Cortesía: PNC de Guatemala)

Operativos y capturas de la PNC contra estructura criminal

Según la información recabada por la PNC, los detenidos forman parte de la organización Barrio 18, una de las estructuras criminales más activas y perseguidas en el área metropolitana de la capital guatemalteca.

De igual manera, la autoridad policial recalcó que “solo en las últimas 24 horas se reporta la aprehensión de 12 mareros del Barrio 18 en el sector norte de la Ciudad de Guatemala, entre ellos un menor conducido”, en el marco de los operativos orientados a combatir la violencia y el crimen organizado en la ciudad.

Las autoridades reiteraron la importancia de la cooperación ciudadana y de la denuncia temprana para la rápida intervención de los cuerpos de seguridad ante la ocurrencia de hechos violentos.

La PNC enfatizó que la acción policial busca contener el accionar de las pandillas en áreas consideradas de alta vulnerabilidad, además de reforzar el patrullaje y los operativos preventivos en los puntos identificados como de mayor incidencia de hechos violentos.

La Policía Nacional Civil confirmó que Alexander R., Jairon A. y un menor de 17 años fueron capturados por su presunta relación con el crimen organizado.(Cortesía: PNC de Guatemala)

La institución reiteró que los procedimientos se ejecutaron conforme a los protocolos establecidos y que los detenidos recibirán el tratamiento legal correspondiente. La PNC señaló que el despliegue policial responde a un esfuerzo coordinado entre las distintas unidades, destinado a desarticular estructuras delictivas y garantizar la tranquilidad en las zonas afectadas por la violencia.