Guatemala

Guatemala: Capturan a presuntos pandilleros señalados por un ataque armado

Un operativo permitió interceptar a los sospechosos en las inmediaciones, luego de que una alerta movilizara a las fuerzas de seguridad tras el reporte de violencia armada en zona 6

Guardar
Dos supuestos miembros de la pandilla Barrio 18 fueron arrestados tras un ataque armado en el barrio San Antonio, zona 6 de Ciudad de Guatemala. (Cortesía: Guatemala)

Dos presuntos integrantes de la pandilla Barrio 18 fueron capturados en el límite entre la zona 6 y la zona 18 de la Ciudad de Guatemala, señalados como responsables de un ataque armado, el cual dejó un fallecido y dos heridos en el barrio San Antonio, según informó la Policía Nacional Civil (PNC) este sábado.

La intervención policial, realizada por agentes de la comisaría 12 y de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), incluyó la aprehensión de Alexander R., de 25 años, y Jairon A., de 20 años, así como la conducción de un menor de 17 años, todos identificados como miembros de la estructura delictiva.

La PNC detalló que el operativo inició tras una alerta emitida por la operadora de turno de la comisaría 12, quien movilizó a los agentes para verificar un incidente armado reportado en el barrio San Antonio, zona 6.

Al notar la presencia policial, los supuestos agresores emprendieron la huida en dirección al río de aguas negras, en la bajada Buganbilias, donde finalmente fueron interceptados y neutralizados por las fuerzas de seguridad.

El operativo policial culminó en la ribera del río de aguas negras, donde los implicados buscaban huir. (Cortesía: PNC de Guatemala)
El operativo policial culminó en la ribera del río de aguas negras, donde los implicados buscaban huir. (Cortesía: PNC de Guatemala)

Durante la captura, los agentes incautaron dos armas de fuego calibre 9 milímetros, cargadores y veinte municiones para fusil, así como un chaleco antibalas, según el parte oficial.

La PNC señaló que los tres detenidos son presuntos responsables de haber quitado la vida a una persona y de haber herido a otras dos durante el ataque ocurrido en el sector. El menor de edad que los acompañaba fue remitido al juzgado respectivo, conforme a los procedimientos legales para adolescentes implicados en hechos criminales.

La institución indicó que la operación se desarrolló en una zona entre las zonas 6 y 18.

La Policía Nacional Civil decomisó dos armas de fuego, cargadores, veinte municiones para fusil y un chaleco antibalas durante la captura de los sospechosos. (Cortesía: PNC de Guatemala)
La Policía Nacional Civil decomisó dos armas de fuego, cargadores, veinte municiones para fusil y un chaleco antibalas durante la captura de los sospechosos. (Cortesía: PNC de Guatemala)

Operativos y capturas de la PNC contra estructura criminal

Según la información recabada por la PNC, los detenidos forman parte de la organización Barrio 18, una de las estructuras criminales más activas y perseguidas en el área metropolitana de la capital guatemalteca.

De igual manera, la autoridad policial recalcó que “solo en las últimas 24 horas se reporta la aprehensión de 12 mareros del Barrio 18 en el sector norte de la Ciudad de Guatemala, entre ellos un menor conducido”, en el marco de los operativos orientados a combatir la violencia y el crimen organizado en la ciudad.

Las autoridades reiteraron la importancia de la cooperación ciudadana y de la denuncia temprana para la rápida intervención de los cuerpos de seguridad ante la ocurrencia de hechos violentos.

La PNC enfatizó que la acción policial busca contener el accionar de las pandillas en áreas consideradas de alta vulnerabilidad, además de reforzar el patrullaje y los operativos preventivos en los puntos identificados como de mayor incidencia de hechos violentos.

La Policía Nacional Civil confirmó que Alexander R., Jairon A. y un menor de 17 años fueron capturados por su presunta relación con el crimen organizado.(Cortesía: PNC de Guatemala)
La Policía Nacional Civil confirmó que Alexander R., Jairon A. y un menor de 17 años fueron capturados por su presunta relación con el crimen organizado.(Cortesía: PNC de Guatemala)

La institución reiteró que los procedimientos se ejecutaron conforme a los protocolos establecidos y que los detenidos recibirán el tratamiento legal correspondiente. La PNC señaló que el despliegue policial responde a un esfuerzo coordinado entre las distintas unidades, destinado a desarticular estructuras delictivas y garantizar la tranquilidad en las zonas afectadas por la violencia.

Temas Relacionados

Barrio 18Crimen OrganizadoViolencia ArmadaGuatemalaPNC

Últimas Noticias

La Orden Ixim 2026 inicia proceso de postulaciones para reconocimiento intercultural en Guatemala

El galardón institucional promueve la identificación y premiación de colaboradores comprometidos con el fortalecimiento de la diversidad sociocultural y la transmisión de conocimientos ancestrales, de acuerdo con lo informado por el Ministerio de Cultura y Deportes

La Orden Ixim 2026 inicia proceso de postulaciones para reconocimiento intercultural en Guatemala

Dos accidentes viales generan bloqueos en carreteras clave de El Salvador

La circulación fue interrumpida tras dos siniestros en vías de alta densidad, lo que obligó la intervención inmediata de equipos de auxilio. Los hechos resaltan la creciente preocupación por la seguridad en el tráfico salvadoreño.

Dos accidentes viales generan bloqueos en carreteras clave de El Salvador

Refuerzo estratégico: agentes de la DEA y el FBI se establecen de forma permanente en Costa Rica

En un movimiento estratégico para frenar el avance del crimen organizado, agentes de la DEA y el FBI se establecerán de forma permanente en Costa Rica a partir de este mes

Refuerzo estratégico: agentes de la DEA y el FBI se establecen de forma permanente en Costa Rica

Panamá enfrenta alta circulación de virus respiratorios mientras baja presión de otras enfermedades

El Ministerio de Salud reporta miles de casos acumulados de síndrome gripal y más de 4 mil infecciones respiratorias graves en lo que va del año.

Panamá enfrenta alta circulación de virus respiratorios mientras baja presión de otras enfermedades

La cumbia de Los Hermanos Flores pondrá a bailar a los salvadoreños en Coachella por segunda vez

Hoy será la segunda presentación de la orquesta salvadoreña en el festival estadounidense, que marca un momento relevante para la internacionalización de la cumbia centroamericana y el reconocimiento de la música nacional en escenarios multiculturales.

La cumbia de Los Hermanos Flores pondrá a bailar a los salvadoreños en Coachella por segunda vez

TECNO

Desarrollan músculo artificial que cambia de forma y se repara tras sufrir daños

Desarrollan músculo artificial que cambia de forma y se repara tras sufrir daños

Este camión eléctrico de 384 toneladas es capaz de cargarse mientras trabaja

Así es la función de cámaras de seguridad que identifica a la persona que está en tu puerta

Elon Musk va en serio con Tesla Diner, el negocio que combina restaurante con proyección de películas

Netflix cambia la forma de ver series: ahora apuesta por videos verticales estilo ‘reels’

ENTRETENIMIENTO

Charlize Theron recordó la noche en que su madre mató a su padre en defensa propia: “Ella me salvó la vida”

Charlize Theron recordó la noche en que su madre mató a su padre en defensa propia: “Ella me salvó la vida”

Canciones de desamor con nombres y apellidos: las confesiones amorosas que triunfaron en la música pop

Otro concierto de Kanye West fue cancelado en Europa: “No se alinea con nuestros valores”

Steve Harris aclara que “Burning Ambition” no es un documental oficial y revela su enfoque: “Es sobre Iron Maiden, no de Iron Maiden”

“Ya no siento que tenga que demostrarle nada a nadie”: así es el presente más libre y consciente de Kaley Cuoco

MUNDO

El régimen de Corea del Norte lanzó varios misiles balísticos al mar: es el cuarto ensayo en lo que va del mes

El régimen de Corea del Norte lanzó varios misiles balísticos al mar: es el cuarto ensayo en lo que va del mes

Nueva amenaza de Irán: la Guardia Revolucionaria dijo que todo buque que se acerque a Ormuz será “tomado como objetivo”

Israel confirmó la muerte de un sargento mayor durante una operación militar en el sur de Líbano

El régimen de Irán dijo estar revisando nuevas propuestas de EEUU pero advirtió que “no cederá”

El papa León XIV condenó en Angola la “lógica extractiva” que provoca muertes y desastres en África