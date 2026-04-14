Violencia intrafamiliar contra mujeres persiste en El Salvador: 2,204 casos reportados solo en 2025

Los datos divulgados por la organización muestran que los casos afectan principalmente a mujeres adultas y ocurren de forma recurrente en contextos de pareja o familiares cercanos, con impacto a nivel físico, psicológico y social. (Imagen IA)

La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) presentó su informe Manifestaciones recientes de la violencia intrafamiliar contra las mujeres en El Salvador, que muestra la magnitud y permanencia de este fenómeno con datos del monitoreo de medios de 2026 y registros oficiales de 2025.

De acuerdo con datos de la Procuraduría General de la República (PGR) retomados en el documento, durante 2025 se atendió a 2,204 mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. La demanda institucional se mantuvo estable en el año, con un promedio mensual de 184 mujeres atendidas; octubre (233) y julio (208) presentaron los picos más altos.

El 93% de las víctimas tenía entre 18 y 59 años, el 6% correspondía a mujeres de 60 años o más, y se reportaron 22 casos en niñas y adolescentes.

En el plano territorial, San Salvador concentró el 30% de los casos (666), seguido por San Miguel (13%, 295) y Ahuachapán (9%, 190). Esto se vincula tanto a la densidad poblacional y el acceso a servicios como a posibles brechas en la cobertura institucional en zonas rurales o alejadas.

Casos recientes y perfil de los agresores

El informe detalla los territorios más afectados y las agresiones recientes más impactantes. Padres, parejas y exparejas aparecen como principales responsables en hechos que estremecen a comunidades enteras (Mapa proporcionado por ORMUSA y recreado con IA).

Del 1 de enero al 24 de marzo de 2026, ORMUSA registró 11 casos de violencia intrafamiliar y tentativas de feminicidio informados por autoridades. El fenómeno no se concentra en una única zona, sino que ocurre en distintos departamentos del país. Entre los hechos documentados figuran:

Santa Ana: una mujer de 86 años fue golpeada por su pareja.

una mujer de 86 años fue golpeada por su pareja. La Libertad: una mujer fue agredida por su pareja y el hijo intervino.

una mujer fue agredida por su pareja y el hijo intervino. La Paz: una agresión dentro de un vehículo; el agresor era agente policial.

una agresión dentro de un vehículo; el agresor era agente policial. San Miguel: un caso donde una adolescente resultó lesionada y un joven fue asesinado por su padre; otro incidente incluyó agresión a pareja e hijos, y terminó con la muerte del agresor frente a la policía.

El 90% de los agresores eran parejas o exparejas, y el 10% padres de las víctimas, lo que muestra que el principal riesgo se encuentra en relaciones de confianza o familiares marcadas por desigualdad y control.

Formas de violencia y contexto relacional

El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) registró en 2025 un total de 3.484 casos de violencia contra mujeres en situaciones de vulnerabilidad. El 69% correspondió a violencia psicológica, el 14% a violencia sexual, el 12% a violencia física y el 5% a violencia patrimonial. El predominio de la violencia psicológica evidencia su alcance, mientras que la violencia sexual y física implica altos riesgos para la integridad y vida de las víctimas.

En cuanto al vínculo víctima-agresor, el 65% de los casos se dio en el contexto de relaciones de pareja o expareja. También se registraron agresiones perpetradas por otros familiares (padres, padrastros, hermanos, hijos, abuelos, tíos, cuñados, suegros) y por personas ajenas al núcleo familiar, como jefes, docentes, compañeros de trabajo, vecinos y amigos.

Consecuencias y respuesta institucional

Nuevos datos revelan cómo la violencia doméstica persiste tras las puertas cerradas. Historias devastadoras, relaciones familiares rotas y el incremento de situaciones de riesgo ponen en evidencia una crisis silenciada en El Salvador (Imagen IA)

La violencia intrafamiliar provoca afectaciones físicas y psicológicas, pérdida de autonomía económica y aislamiento social, además de aumentar el riesgo de feminicidio en las mujeres. En hijas e hijos, conlleva trastornos emocionales y bajo rendimiento escolar. Socialmente, representa altos costos para las instituciones y sobrecarga de los servicios de justicia y salud.

ORMUSA subraya la urgencia de fortalecer campañas informativas, el seguimiento a medidas de protección y la evaluación de riesgo. También enfatiza la necesidad de impulsar acciones comunitarias y educativas para desarticular patrones socioculturales que perpetúan la violencia. El informe afirma que es necesaria una respuesta estatal coordinada y sostenida, con políticas públicas que prioricen la prevención, la atención integral y la protección diferenciada para las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad.