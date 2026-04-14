El Salvador

Violencia intrafamiliar contra mujeres persiste en El Salvador: 2,204 casos reportados solo en 2025

La Procuraduría General reporta más de dos mil mujeres atendidas por violencia intrafamiliar el año pasado. En el 90% de los casos los agresores eran parejas o exparejas y el 10% padres de las víctimas

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Los datos divulgados por la organización muestran que los casos afectan principalmente a mujeres adultas y ocurren de forma recurrente en contextos de pareja o familiares cercanos, con impacto a nivel físico, psicológico y social. (Imagen IA)
Los datos divulgados por la organización muestran que los casos afectan principalmente a mujeres adultas y ocurren de forma recurrente en contextos de pareja o familiares cercanos, con impacto a nivel físico, psicológico y social. (Imagen IA)

La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) presentó su informe Manifestaciones recientes de la violencia intrafamiliar contra las mujeres en El Salvador, que muestra la magnitud y permanencia de este fenómeno con datos del monitoreo de medios de 2026 y registros oficiales de 2025.

De acuerdo con datos de la Procuraduría General de la República (PGR) retomados en el documento, durante 2025 se atendió a 2,204 mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. La demanda institucional se mantuvo estable en el año, con un promedio mensual de 184 mujeres atendidas; octubre (233) y julio (208) presentaron los picos más altos.

El 93% de las víctimas tenía entre 18 y 59 años, el 6% correspondía a mujeres de 60 años o más, y se reportaron 22 casos en niñas y adolescentes.

En el plano territorial, San Salvador concentró el 30% de los casos (666), seguido por San Miguel (13%, 295) y Ahuachapán (9%, 190). Esto se vincula tanto a la densidad poblacional y el acceso a servicios como a posibles brechas en la cobertura institucional en zonas rurales o alejadas.

Casos recientes y perfil de los agresores

El informe detalla los territorios más afectados y las agresiones recientes más impactantes. Padres, parejas y exparejas aparecen como principales responsables en hechos que estremecen a comunidades enteras (Mapa proporcionado por ORMUSA y recreado con IA).
El informe detalla los territorios más afectados y las agresiones recientes más impactantes. Padres, parejas y exparejas aparecen como principales responsables en hechos que estremecen a comunidades enteras (Mapa proporcionado por ORMUSA y recreado con IA).

Del 1 de enero al 24 de marzo de 2026, ORMUSA registró 11 casos de violencia intrafamiliar y tentativas de feminicidio informados por autoridades. El fenómeno no se concentra en una única zona, sino que ocurre en distintos departamentos del país. Entre los hechos documentados figuran:

  • Santa Ana: una mujer de 86 años fue golpeada por su pareja.
  • La Libertad: una mujer fue agredida por su pareja y el hijo intervino.
  • La Paz: una agresión dentro de un vehículo; el agresor era agente policial.
  • San Miguel: un caso donde una adolescente resultó lesionada y un joven fue asesinado por su padre; otro incidente incluyó agresión a pareja e hijos, y terminó con la muerte del agresor frente a la policía.

El 90% de los agresores eran parejas o exparejas, y el 10% padres de las víctimas, lo que muestra que el principal riesgo se encuentra en relaciones de confianza o familiares marcadas por desigualdad y control.

Formas de violencia y contexto relacional

El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) registró en 2025 un total de 3.484 casos de violencia contra mujeres en situaciones de vulnerabilidad. El 69% correspondió a violencia psicológica, el 14% a violencia sexual, el 12% a violencia física y el 5% a violencia patrimonial. El predominio de la violencia psicológica evidencia su alcance, mientras que la violencia sexual y física implica altos riesgos para la integridad y vida de las víctimas.

En cuanto al vínculo víctima-agresor, el 65% de los casos se dio en el contexto de relaciones de pareja o expareja. También se registraron agresiones perpetradas por otros familiares (padres, padrastros, hermanos, hijos, abuelos, tíos, cuñados, suegros) y por personas ajenas al núcleo familiar, como jefes, docentes, compañeros de trabajo, vecinos y amigos.

Consecuencias y respuesta institucional

Nuevos datos revelan cómo la violencia doméstica persiste tras las puertas cerradas. Historias devastadoras, relaciones familiares rotas y el incremento de situaciones de riesgo ponen en evidencia una crisis silenciada en El Salvador (Imagen IA)
Nuevos datos revelan cómo la violencia doméstica persiste tras las puertas cerradas. Historias devastadoras, relaciones familiares rotas y el incremento de situaciones de riesgo ponen en evidencia una crisis silenciada en El Salvador (Imagen IA)

La violencia intrafamiliar provoca afectaciones físicas y psicológicas, pérdida de autonomía económica y aislamiento social, además de aumentar el riesgo de feminicidio en las mujeres. En hijas e hijos, conlleva trastornos emocionales y bajo rendimiento escolar. Socialmente, representa altos costos para las instituciones y sobrecarga de los servicios de justicia y salud.

ORMUSA subraya la urgencia de fortalecer campañas informativas, el seguimiento a medidas de protección y la evaluación de riesgo. También enfatiza la necesidad de impulsar acciones comunitarias y educativas para desarticular patrones socioculturales que perpetúan la violencia. El informe afirma que es necesaria una respuesta estatal coordinada y sostenida, con políticas públicas que prioricen la prevención, la atención integral y la protección diferenciada para las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad.

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