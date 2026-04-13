El Salvador

El Salvador: el déficit de granos básicos amenaza con agravarse en el ciclo agrícola 2026-2027, advierte gremial CAMPO

La situación del sector agropecuario se complica por el retraso del invierno, la falta de relevo generacional y la dependencia creciente de importaciones, circunstancias que aumentan la vulnerabilidad del sistema alimentario nacional

Guardar
Una mano sostiene tierra seca y agrietada en un campo de maíz joven. El cielo muestra nubes oscuras a la izquierda y azul despejado a la derecha.
Para la gremial ajustar el calendario agrícola busca proteger los rendimientos y evitar mayores pérdidas económicas a los pequeños productores, (Imagen Ilustrativa Infobae)

El déficit de granos básicos en El Salvador amenaza con profundizarse en el ciclo agrícola 2026-2027, mientras el sector atraviesa una incertidumbre inédita por el retraso del invierno y el envejecimiento de quienes trabajan la tierra.

Desde la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios CAMPO, la advertencia es directa: si no se ajustan las fechas de siembra ni se resuelven los problemas estructurales del agro, el país podría pasar de la dependencia de importaciones a una auténtica escasez de alimentos en los próximos años.

Luis Treminio, presidente de CAMPO, señaló este lunes en entrevista con la radio YSUCA que la siembra debe realizarse en la segunda semana de junio, momento en que el invierno ya se ha instalado y el suelo cuenta con la humedad indispensable para una germinación adecuada.

Su posición difiere de las recomendaciones de otras organizaciones, que proponen iniciar la siembra en abril. Según Treminio, anticiparse supone exponer los cultivos a altas temperaturas y a un riesgo elevado de estrés hídrico.

La postergación de la siembra responde a criterios técnicos y a los anuncios del Ministerio del Medio Ambiente sobre la demora en el inicio de las lluvias este año.

CAMPO advierte que si no se ajustan las fechas de siembra ni se resuelven los problemas estructurales del agro, el país podría pasar de la dependencia de importaciones a una auténtica escasez de alimentos en los próximos años.. Foto cortesía Ministerio de Agricultura y Ganadería.
CAMPO advierte que si no se ajustan las fechas de siembra ni se resuelven los problemas estructurales del agro, el país podría pasar de la dependencia de importaciones a una auténtica escasez de alimentos en los próximos años.. Foto cortesía Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Para el dirigente gremial ajustar el calendario agrícola busca proteger los rendimientos y evitar mayores pérdidas económicas a los pequeños productores, quienes ya enfrentan aumentos constantes en los costos.

Déficit de producción y dependencia de importaciones

Las proyecciones sobre los granos básicos para 2026 prevén un alza leve respecto al ciclo anterior. En 2025, la cosecha cerró en 19.2 millones de quintales, con el maíz como cultivo principal, y le siguieron el frijol, sorgo y arroz. No obstante, el consumo anual nacional llega a 25 millones de quintales, lo que genera una diferencia de aproximadamente seis millones, cubierta mediante importaciones, indicó Treminio.

Las proyecciones sobre los granos básicos para 2026 prevén un alza leve respecto al ciclo anterior.
Las proyecciones sobre los granos básicos para 2026 prevén un alza leve respecto al ciclo anterior.

La distancia entre la producción y el consumo nacionales confirma la imposibilidad de alcanzar la autosuficiencia alimentaria, advirtió. Esta dependencia de compras externas genera incertidumbre respecto al abastecimiento, especialmente si los países exportadores implementan restricciones o aranceles que limiten o encarezcan el acceso a los alimentos básicos.

En resumen, la producción local de granos básicos no cubre la demanda interna y obliga a El Salvador a importar buena parte de sus alimentos esenciales.

Esta realidad incrementa la vulnerabilidad del sistema alimentario ante fluctuaciones en el mercado internacional o ante cambios en las políticas de los países proveedores.

Envejecimiento del sector y falta de relevo generacional

Además, de acuerdo al dirigente gremial, el sector agrícola salvadoreño encara una crisis en lo demográfico y en lo económico. La edad promedio entre los productores llegó a 66 años, cifra que revela el abandono del campo por parte de los jóvenes, quienes buscan mejores oportunidades en las ciudades o fuera del país. La baja rentabilidad y la frecuencia de las pérdidas económicas desalientan la llegada de nuevas generaciones al agro.

Treminio advirtió que, si la tendencia se mantiene, en apenas cuatro años muchos agricultores que hoy superan los setenta años dejarán de trabajar sus parcelas. La producción está quedando en manos de personas mayores y mujeres, situación que compromete la continuidad agrícola y eleva el riesgo de un déficit aún mayor.

Inseguridad alimentaria en el oriente y cifras actuales

El oriente salvadoreño, área del corredor seco, registra los mayores índices de inseguridad alimentaria. Casi todo el territorio nacional, con escasas excepciones en Metapán y San Isidro, enfrenta sequías prolongadas y costos elevados en la producción agrícola.

Durante el último año, más de 60,000 personas se sumaron a quienes padecen inseguridad alimentaria, superando los tres millones de salvadoreños afectados, conforme a los registros de la FAO y el PMA, citado por Treminio.

Maíz sano (izquierda) y maíz afectado por la chicharrita (derecha)
La gremial sugiere que la siembra debe realizarse en la segunda semana de junio, momento en que el invierno ya se ha instalado y el suelo cuenta con la humedad indispensable para una germinación adecuada.

Del total, un millón enfrenta condiciones severas y solo accede a una comida diaria; el resto cubre apenas dos tiempos de alimentación. Los programas de ayuda internacional, aunque imprescindibles, no revierten la tendencia ni ofrecen soluciones duraderas a las familias comprometidas.

El panorama de la agricultura salvadoreña es incierto. Treminio enfatizó que, sin acciones concretas para mejorar la rentabilidad y la dignificación de los productores, El Salvador podría pasar de tener un déficit alimentario a enfrentar una escasez grave, con consecuencias para la estabilidad social y la seguridad alimentaria.

Temas Relacionados

Déficit Granos BásicosEl SalvadorSeguridad AlimentariaProducción AgrícolaCampoLuis Treminio

Últimas Noticias

El sistema penitenciario mantiene abierta la convocatoria para guardias penitenciarios en Guatemala hasta el 17 de abril

La entrega de expedientes requiere completar requisitos específicos y utilizar únicamente canales oficiales para evitar fraudes, además de contar con una línea anticorrupción habilitada para reportar irregularidades en el proceso de selección

El sistema penitenciario mantiene abierta la convocatoria para guardias penitenciarios en Guatemala hasta el 17 de abril

Expareja de tiktoker nicaragüense asesinada en Costa Rica pasará un año en prisión preventiva

El principal sospechoso del femicidio de Junieysis Merlo Espinoza habría asfixiado a la joven y ocultado su cuerpo en una fosa; su familia pide justicia y lucha por la custodia de sus hijas

Expareja de tiktoker nicaragüense asesinada en Costa Rica pasará un año en prisión preventiva

República Dominicana declara emergencia en seis distritos e implementación del teletrabajo ante emergencia climática

Las autoridades adoptaron medidas inmediatas tras la persistencia de fuertes precipitaciones que afectaron viviendas, cultivos e infraestructura, y solicitaron la activación de protocolos especiales en las instituciones públicas de las zonas bajo la disposición gubernamental

República Dominicana declara emergencia en seis distritos e implementación del teletrabajo ante emergencia climática

Precio de la gasolina superior en El Salvador sube a $4.57 y acumula alza de $0.74 en las últimas tres quincenas

Una revisión de los valores reportados muestra que los consumidores enfrentan variaciones constantes desde el 17 de marzo, impulsadas por factores internacionales y menores inventarios según la Agencia Internacional de Energía

Precio de la gasolina superior en El Salvador sube a $4.57 y acumula alza de $0.74 en las últimas tres quincenas

Las Sociedades por Acciones Simplificadas impulsan la formalización de empresas en El Salvador ante la informalidad que está en 96%

La implementación de las SAS permite la constitución totalmente en línea con un capital mínimo de un dólar, facilitando el acceso financiero para micro y pequeñas empresas que buscan incorporarse al sistema formal

Las Sociedades por Acciones Simplificadas impulsan la formalización de empresas en El Salvador ante la informalidad que está en 96%

TECNO

Ciberataque a Rockstar Games: vulneran servidores en la nube y amenazan con filtrar datos

Ciberataque a Rockstar Games: vulneran servidores en la nube y amenazan con filtrar datos

Steam regala un nuevo videojuego de acción y zombis, solo tiempo limitado

Una app argentina conquista universidades de élite y proyecta facturar 10 millones de dólares en 2027

El CEO de Apple dice que la realidad aumentada podrá ser igual de importante a comer tres veces al día

Cómo evitar que tu freidora de aire se dañe: el error más común y cómo usarla bien

ENTRETENIMIENTO

'La familia Ingalls': Netflix lanza el primer adelanto de la nueva adaptación y confirma su fecha de estreno

'La familia Ingalls': Netflix lanza el primer adelanto de la nueva adaptación y confirma su fecha de estreno

La salud de Kylie Jenner genera preocupación tras su aparición en Coachella

El director de Toy Story 5 reflexionó sobre la influencia digital en la infancia: “Cuando entra la tecnología, gana”

El regreso de Céline Dion podría dejar un impacto de 1.200 millones de euros en París

Grandes figuras de Hollywood se unen contra la compra de Warner Bros. Discovery por Paramount: “Costos más altos y menos opciones para el público”

MUNDO

Las tácticas híbridas del Kremlin para desestabilizar a Europa: intermediarios desechables, cables submarinos y urnas manipuladas

Las tácticas híbridas del Kremlin para desestabilizar a Europa: intermediarios desechables, cables submarinos y urnas manipuladas

Cómo es el pueblo rural de España que ofrece casa gratis y trabajo para familias con hijos

Rusia evacuó a 108 de sus trabajadores de la central nuclear de Bushehr en Irán ante la escalada de tensiones

Donald Trump habló sobre el estrecho de Ormuz: “Si alguno de los barcos de Irán se acerca a nuestro bloqueo, será eliminado”

“Es hora de que vivamos en paz”: el ruego de los libaneses ante el diálogo entre Israel y el gobierno de Beirut