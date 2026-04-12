Natación artística salvadoreña brilla con la medalla de bronce en Chile

El Salvador conquista la medalla de bronce en el PanAm Aquatics Artistic Swimming Championships 2026 en Chile, marcando un hito para la natación artística nacional. (Foto: Comité Olímpico de El Salvador)

La medalla de bronce obtenida por El Salvador en el PanAm Aquatics Artistic Swimming Championships 2026 en Chile representa un logro relevante para la natación artística del país. El equipo, conformado por Cesia Castaneda, Grecia Mendoza, Daira Sánchez, María José Argueta, Gabriela Mercado, Andrea Mercado, Sara Cruz y Gabriela Morán, se ubicó en la tercera posición de la modalidad de equipo libre senior, alcanzando 139.2508 puntos.

Esta actuación permitió que la delegación salvadoreña compartiera el podio con México, que logró el primer lugar con 196.9498 puntos, y Colombia, que se quedó con la plata tras sumar 159.6800 unidades.

El resultado refleja el proceso de crecimiento y trabajo sostenido del equipo nacional, que ha enfrentado desafíos tanto dentro como fuera del agua. La entrenadora Jenny Velis atribuyó el éxito a la disciplina y al esfuerzo acumulado durante años, señalando que la medalla es el fruto de la constancia y del compromiso de todas las integrantes del grupo. Velis remarcó que el camino ha requerido superar momentos difíciles y mantener la motivación, elementos que han sido fundamentales para alcanzar el nivel exhibido en la competencia.

Las nadadoras de El Salvador han tenido que sortear dificultades personales y deportivas. Algunas integrantes debieron recuperarse de lesiones y organizar sus responsabilidades académicas universitarias junto con los entrenamientos diarios. El equipo técnico, en el que se destaca el apoyo de Mariana Cifuentes, Alex Rivas y Kevin Asunaga, ha sido una pieza clave para sostener la preparación y el rendimiento de las atletas en las distintas etapas del ciclo competitivo.

El equipo salvadoreño, integrado por Cesia Castaneda, Grecia Mendoza, Daira Sánchez, María José Argueta, Gabriela Mercado, Andrea Mercado, Sara Cruz y Gabriela Morán, suma 139.2508 puntos en la modalidad de equipo libre senior. (Foto: Comité Olímpico de El Salvador)

Durante el certamen en Chile, la participación salvadoreña no se limitó únicamente a la prueba donde obtuvieron la medalla. Daira Sánchez consiguió el quinto lugar en la modalidad de solo técnico, mostrando la versatilidad y el nivel de las representantes del país. En el dueto libre senior, la dupla conformada por Grecia Mendoza y Cesia Castaneda logró la octava posición, mientras que el equipo técnico senior se colocó en el quinto puesto. Por su parte, el dueto técnico senior finalizó en la sexta plaza, sumando más actuaciones destacadas para la delegación nacional.

Grecia Mendoza, una de las nadadoras con más experiencia, valoró el resultado como un motivo de satisfacción colectiva, subrayando la importancia del trabajo conjunto y el acompañamiento de las entrenadoras, el preparador físico, el entrenador de acrobacias y las familias. En su opinión, el resultado alcanzado por el equipo puede servir como referencia y aliciente para las nuevas generaciones interesadas en la natación artística en El Salvador.

La medalla de bronce obtenida por El Salvador en Chile inspira a nuevas generaciones y recibe el reconocimiento del Comité Olímpico de El Salvador por su impacto en la natación artística. (Foto: Comité Olímpico de El Salvador)

El reconocimiento a la labor del equipo no tardó en llegar. El Comité Olímpico de El Salvador felicitó a las atletas por la medalla y destacó la dedicación y el esfuerzo demostrado en cada etapa del proceso. La organización alentó a las nadadoras a continuar representando al país en futuras competencias y consideró que logros como este pueden generar interés entre jóvenes que deseen incursionar en el deporte acuático.

La presencia de El Salvador en el podio del campeonato continental subraya el avance de la natación artística nacional y evidencia que el esfuerzo conjunto puede traducirse en resultados importantes. El equipo salvadoreño deja así una huella positiva en el certamen, mostrando que el trabajo constante y la superación de obstáculos permiten alcanzar metas en escenarios internacionales competitivos.