El Salvador: 4 de cada 10 accidentes involucran motociclistas en el primer trimestre del año

Entre enero y marzo de 2026, El Salvador reportó 5.067 siniestros viales, cifra superior a la registrada en 2025 según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. (Foto cortesía Cruz Verde)

El territorio salvadoreño sigue siendo golpeado por una creciente ola de accidentes de tránsito, cada día las autoridades de seguridad víal y los socorristas atienden más de 60 accidentes de forma simultánea; sin embargo, en las últimas semanas se ha observado un incremento en la cantidad de siniestros viales que involucran directamente a motociclistas, se estima que están involucrados en 4 de cada 10 accidentes.

El informe del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, con datos brindados por la Policía Nacional Civil (PNC), precisa que en 2025 hubo 998 accidentes viales; para 2026, la cifra subió abruptamente a 1,455 casos, lo que representa un aumento de 457 incidentes y consolida la tendencia ascendente en la siniestralidad sobre las carreteras del país.

Estos datos muestran que, en términos generales, la presencia de motociclistas en las cifras de accidentes representa un desafío específico para el sistema de seguridad vial salvadoreño.

Cuatro de cada diez accidentes de tránsito en El Salvador involucran a motociclistas, según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Foto cortesía Cruz Verde

El último informe de las autoridades sostiene que los siniestros relacionados con motocicletas llegaron a 1,063 casos en 2025, con promedio diario de 11 reportes. Para 2026, estos incidentes subieron a 1,525, marcando un promedio de 16 accidentados al día y un incremento porcentual del 43 % en comparación anual. La escalada no solo se refleja en la frecuencia de los hechos, sino también en el impacto humano.

En el mismo período, los lesionados asociados a accidentes de motocicleta pasaron de 992 personas en 2025 a 1,481 en 2026, lo cual supone un crecimiento cercano al 49 %, según los datos oficiales consignados por la Policía Nacional Civil. En el caso de las víctimas mortales, los registros muestran una suba de 112 fallecidos en 2025 a 159 en 2026, equivalentes a un incremento del 42 %. De este modo, cada jornada deja un saldo elevado de hogares afectados por la emergencia vial que atraviesa El Salvador.

Diversos análisis explican que las causas más frecuentes de estos accidentes de motociclistas son, en primer lugar, la distracción del conductor, responsable del 23 % de los siniestros y 348 incidentes reportados. Le siguen la invasión de carril con 204 casos, que representa el 13 % del total; la velocidad excesiva, con 193 sucesos (13 %); y no guardar la distancia reglamentaria, relacionada con 182 incidentes, equivalente al 12 %. Estas cuatro circunstancias concentran el grueso de los factores de riesgo identificados por las autoridades para el primer trimestre de 2026.

Las cifras de heridos en accidentes de motocicleta en El Salvador aumentaron un 49 %, pasando de 992 en 2025 a 1.481 en 2026. (Foto cortesía VMT)

El parque de motocicletas alcanza más de 700 mil unidades en circulación

De acuerdo con el balance oficial, hasta marzo de 2026 circulaban por las calles de El Salvador 710,513 motocicletas, cifra que corresponde al 34.43 % del total del parque vehicular nacional. La proporción elevada de este tipo de vehículos contribuye a la exposición al riesgo y explica en parte el protagonismo de los motociclistas en los incidentes viales más recientes.

La Asociación Salvadoreña de Motociclistas (ASAMOTO) atribuye el crecimiento del parque de vehículos de dos ruedas a la búsqueda de alternativas a la congestión del tráfico urbano y las ventajas de economía en el transporte. ASAMOTO destacó en declaraciones anteriores que el crecimiento sostenido en cantidad de usuarios refleja no solo un fenómeno de movilidad, sino una preferencia por la rapidez y el costo en comparación con otros medios de transporte.

El avance sostenido de la siniestralidad en motocicletas y la magnitud del parque circulante plantean consideraciones urgentes para la formulación de nuevas políticas y estrategias de prevención vial, orientadas hacia la seguridad específica de este grupo de usuarios, según ASAMOTO.