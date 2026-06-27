A qué hora juega Colombia vs. Portugal y dónde verlo de forma legal: lo más buscado en Google

El partido Colombia vs. Portugal se disputa en el Hard Rock Stadium por la última fecha de la fase de grupos. (Composición)

El Mundial de Fútbol 2026 está en su punto de máxima ebullición. Este sábado 27 de junio, las tendencias de búsqueda en Google están enfocadas en los detalles de transmisión del electrizante choque entre las selecciones de Colombia y Portugal.

Ambas escuadras se miden en la última fecha de la fase de grupos en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, con un objetivo claro: asegurar el liderato absoluto de la zona de cara a los dieciseisavos de final.

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Si eres de los que está inundando el buscador para no perderte ni un segundo de Luis Díaz, James Rodríguez y compañía frente al combinado de Cristiano Ronaldo, aquí tienes una guía con los horarios confirmados y las alternativas legales para verlo en vivo.

En Colombia, la transmisión oficial está a cargo de Caracol Televisión, Canal RCN y plataformas digitales autorizadas. (Reuters)

Horarios de inicio para el partido de hoy

El pitazo inicial está programado para la tarde o noche de este sábado. Dependiendo de tu ubicación geográfica, el reloj marcará las siguientes horas para el arranque del compromiso:

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Colombia, Perú y Ecuador: 6:30 p. m.

México (Zona Centro): 5:30 p. m.

Estados Unidos (Hora del Este): 7:30 p. m.

Chile, Venezuela y Bolivia: 7:30 p. m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 8:30 p. m.

Dónde ver el partido de forma legal (televisión y streaming)

Para evitar caer en transmisiones piratas que se cortan a mitad del juego, estas son las señales oficiales con los derechos de transmisión de la Copa del Mundo en los principales mercados:

En Colombia:

La fiebre tricolor se podrá seguir tanto por televisión abierta como por plataformas de suscripción y satelitales:

Televisión abierta: Caracol Televisión (Gol Caracol) y Canal RCN.

Televisión de pago: DSports (DirecTV).

Streaming en línea: Caracol Play, Deportes RCN, DGO, Disney+ Premium y Paramount+.

El partido podrá verse tanto en televisión como en plataformas de streaming. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En México:

Para el territorio mexicano, las opciones abiertas y de streaming premium cubren el cierre del grupo:

Televisión abierta: Canal 5 (Televisa) y Azteca 7 (TV Azteca).

Televisión de pago: TUDN.

Streaming en línea: ViX Premium y la página web de Azteca Deportes.

En Perú:

Televisión abierta: América Televisión (Canal 4).

Televisión de pago: DSports.

Streaming en línea: América tvGO y DGO.

En Argentina:

Televisión de pago: DSports y TyC Sports.

Streaming en línea: DGO, Flow y Disney+.

En Estados Unidos:

Televisión: FOX Network (transmisión en inglés) y Telemundo (transmisión en español).

Streaming en línea: Fubo, Peacock y Tubi.

Plataformas y sitios que debes evitar para ver el partido

Plataformas no autorizadas y enlaces piratas exponen a los usuarios a riesgos de seguridad y pérdidas de calidad en la transmisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sabemos que la tentación de buscar “fútbol gratis” es grande, pero recurrir a la piratería no solo arruina la experiencia, sino que pone en riesgo tus dispositivos. Por seguridad, mantente alejado de las siguientes opciones:

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Páginas web de retransmisión ilegal. Sitios históricos de piratería como Fútbol Libre, RojaDirecta o Pirlo TV. Estas páginas suelen inundar tu pantalla con ventanas emergentes (pop-ups), anuncios engañosos y un retraso (delay) tan alto que tu vecino gritará el gol tres minutos antes que tú.

Transmisiones en vivo en redes sociales. Los directos en Facebook Live, TikTok o YouTube suelen ser de pésima calidad, se cortan por derechos de autor a los pocos minutos de empezar y, a menudo, alteran la pantalla o el audio para evitar los filtros de seguridad.

Enlaces sospechosos en canales de Telegram o WhatsApp. Grupos que prometen “enlaces premium sin cortes” suelen ser ganchos para estafas de suplantación de identidad (phishing) o para robar tus datos personales.

Aplicaciones móviles fuera de las tiendas oficiales. Evita descargar archivos con extensión APK desde navegadores web que prometen canales de televisión satelital gratis. La inmensa mayoría contiene software malicioso (malware) diseñado para espiar tu teléfono o robar información bancaria.