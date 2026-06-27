Ola de calor en Europa: Alemania, Dinamarca, República Checa y Suiza rompieron récords históricos de temperatura

La ola de calor que avanza por Europa batió récords y dejó a varios países bajo alerta máxima (Reuters)

En medio de una ola de calor sin precedentes que avanzó desde el oeste de Europa hacia el centro y el este del continente, Alemania y Dinamarca, República Checa y Suiza registraron el sábado temperaturas récord.

Según los especialistas, la ola de calor se produjo por un fenómeno meteorológico conocido como “bloqueo Omega”, que encierra una masa de aire caliente sobre la región durante días y dificulta el ingreso de aire fresco. Esta situación elevó las temperaturas entre 16 y 18 °C por encima de los valores habituales para la época en muchos puntos de Europa central y oriental.

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En Alemania, el termómetro alcanzó los 41,5 °C en Möckern-Drewitz, en Sajonia-Anhalt, estableció un nuevo máximo nacional y superó el récord anterior, que se había fijado apenas un día antes cerca de Saarbrücken.

Luego, Berlín vivió temperaturas de hasta 39 °C, lo que llevó a la policía a desplegar cañones de agua para refrescar a la población en calles y parques, mientras las autoridades lanzaron alertas de calor extremo para la mayor parte del país.

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Parques y calles de la capital alemana vieron dispositivos de hidratación ante el riesgo de golpes de calor (Reuters)

La infraestructura de transporte se vio afectada: tramos de la autopista A7 tuvieron que cerrarse por fracturas en el asfalto, y el operador ferroviario Deutsche Bahn permitió cancelar viajes de larga distancia sin penalización ante el riesgo de daños en rieles y cables eléctricos.

En ciudades como Colonia, los servicios de emergencia operan bajo fuerte presión después de más de diez días seguidos de calor extremo. En las últimas 24 horas, los equipos de rescate localizaron a siete personas inconscientes en sus casas, principalmente en departamentos ubicados bajo los techos, donde las temperaturas resultan aún más elevadas

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Por otro lado, otro país que tambíen sufrió esta situación climática fue Dinamarca, que batió su propio récord de temperatura desde que existen registros en 1874: 37 °C en la zona norte de Aarhus.

Aarhus vivió el día más caluroso de la historia de Dinamarca con 37 °C registrados el sábado (Europa Press)

La ola de calor dejó en Dinamarca la noche de junio más cálida de la historia, con una temperatura mínima de 22,7°C en la isla de Fano, superando ampliamente el umbral de una noche tropical. Las autoridades emitieron alertas por calor extremo en todo el país y limitaron el tránsito de vehículos muy pesados durante las horas de mayor temperatura para proteger el asfalto. El promedio de máximas en junio durante la última década apenas supera los 19°C, lo que resalta el carácter inusual de las temperaturas de este sábado.

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Además, otro caso, fue el de República Checa que marcó 40,8 °C cerca de Praga, también el valor más alto desde el inicio de sus mediciones.

La ola de calor obligó a cancelar eventos como una carrera de caballos en Karlovy Vary y aumentó la demanda en hospitales y servicios de emergencia. En las ciudades se instalaron sistemas de agua para aliviar el calor, mientras los meteorólogos advierten que la frecuencia e intensidad de los días calurosos sigue en aumento en el país.

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En la noche del viernes, Eslovaquia vivió la noche más cálida de su historia en Bratislava, donde la temperatura no bajó de 26,3 °C.

Las altas temperaturas en la capital eslovaca dispararon las alertas por estrés térmico y saturaron los servicios médicos (Reuters)

La ola de calor, que durante la semana previa ya había roto récords en Francia, Reino Unido y Suiza, se desplazó hacia el este y provocó que casi toda Polonia superara los 30 °C.

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Suiza sumó su tercer día seguido batiendo récords de temperatura para junio. En la estación meteorológica de Basilea/Binningen, los termómetros marcaron 39°C alrededor de las 13:30, superando el récord anterior de 38,8°C alcanzado allí el día anterior.

Además, entre otras naciones de Europa, se encuentra el caso de, Italia que activó la alerta roja para 18 ciudades, entre ellas Milán, Roma, Turín, Venecia, Florencia y Bolonia, mientras el caudal del río Po se redujo drásticamente por la sequía y el avance de agua salada, lo que amenazó la agricultura y el ecosistema de la región.

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Roma figura entre las 18 ciudades italianas bajo alerta roja por temperaturas cercanas a los 40 °C (Reuters)

El calor extremo está tensionando los sistemas de salud en Europa. Esta semana, en Francia, las temperaturas por encima de 40 grados generaron problemas en el transporte, la electricidad y el cierre de escuelas, mientras que los hospitales siguen bajo fuerte presión. En Bélgica, las llamadas a emergencias casi se duplicaron y las intervenciones de ambulancias crecieron 73%.

Las autoridades desplegaron vehículos adicionales y algunos hospitales suspendieron operaciones por fallas en los sistemas informáticos, calificando la situación como una crisis sanitaria. Ya se han vinculado decenas de muertes a esta ola de calor, que afecta sobre todo a mayores y personas vulnerables.

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En esta semana, en el Reino Unido, la ola de calor estableció récords de temperatura para junio durante tres días consecutivos, con 37,3 °C en Santon Downham, Suffolk. Las escuelas y hospitales se vieron forzados a modificar sus rutinas, y la demanda de ventiladores y sistemas de aire acondicionado aumentó drásticamente en toda Europa, en particular en el norte, donde muchas viviendas no están preparadas para soportar olas de calor prolongadas.

Las consecuencias del calor extremo se reflejaron en la vida cotidiana y en eventos públicos: la marcha del Orgullo en Milán pospuso su inicio para evitar el horario más caluroso, mientras la competencia Ironman en Frankfurt redujo las distancias de ciclismo y carrera. En Suiza, la marcha del Orgullo en Lausana dispuso fuentes de agua adicionales y equipos de primeros auxilios.

En el sureste de Europa, Bulgaria se prepara para el inicio de la próxima semana bajo alerta naranja en la mitad de su territorio. Este domingo, las temperaturas alcanzarán los 37 grados y los meteorólogos anticipan que el martes podrían llegar a los 40 grados, antes de que una masa de aire más fresco provoque un descenso térmico a partir del miércoles.

Bulgaria inició la semana bajo alerta naranja por calor, con previsiones de hasta 40 °C en varias regiones (EFE)

En Rumanía, las autoridades planean activar alertas rojas desde el lunes en casi todo el país debido a temperaturas extremas y noches tropicales. Por su parte, Moldavia implementará restricciones a la circulación de vehículos pesados durante las horas de mayor calor, con el objetivo de evitar daños en el pavimento de las carreteras.

Las autoridades de todos los países afectados instaron a la población a ahorrar agua y evitar exponerse al sol, mientras algunos municipios consideraron restricciones obligatorias en el consumo si la cooperación voluntaria no resultaba suficiente.

Por otro lado, el este de Austria enfrentó este sábado temperaturas de hasta 39 grados, lo que llevó a declarar alerta por estrés térmico extremo y generó problemas en el transporte ferroviario por la deformación de vías. Los servicios de emergencia en Viena recibieron un 15% más de llamados de auxilio a causa de la ola de calor.

Varias personas forman una fila para rellenar botellas de agua en un caluroso día de verano en el centro de la ciudad de Viena, Austria, el sábado 27 de junio de 2026. (AP Foto/Heinz-Peter Bader)

El servicio meteorológico de Austria informó que un sistema de altas presiones y aire cálido genera temperaturas inusualmente altas, con noches que rondan los 26 grados y máximas previstas de hasta 40 grados, muy cerca del récord histórico nacional de 40,5 alcanzado en agosto de 2013.

(Con información de EFE, Reuters, DW)