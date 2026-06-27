El presidente libanés le transmitió a Trump que su Gobierno garantizará el cumplimiento del acuerdo con Israel

Joseph Aoun se mostró dispuesto a desplegar al ejército nacional en el sur para afianzar la presencia estatal (Reuters)

El presidente del Líbano Joseph Aoun, transmitió al mandatario estadounidense, Donald Trump, que el Estado libanés asumirá la responsabilidad de implementar el acuerdo alcanzado con Israel.

La conversación telefónica se produjo en un contexto de máxima tensión regional y con la frontera sur del Líbano bajo atención internacional. Durante el intercambio, Aoun expresó su esperanza de que Washington contribuya a impedir violaciones del pacto y facilite el cumplimiento de los compromisos asumidos por ambas partes.

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En la llamada, el jefe de Estado libanés destacó su disposición a desplegar al ejército nacional en las zonas del sur en disputa, con el objetivo de consolidar la presencia estatal en la frontera internacional.

Trump, por su parte, indicó que espera recibir pronto a Aoun en Washington para continuar el diálogo bilateral. Según la presidencia libanesa, el mandatario estadounidense reafirmó el respaldo de Estados Unidos al pueblo y al gobierno del Líbano y prometió trabajar para que se cumplan todas las disposiciones del acuerdo, con la meta de restaurar la seguridad y la estabilidad en la región.

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“El presidente Trump afirmó que los Estados Unidos desean lo mejor y el progreso para el pueblo libanés, y no escatimarán esfuerzos para apoyar la soberanía e independencia de Líbano, la integridad de su territorio, el ejercicio de la autoridad del Estado a través de sus fuerzas armadas en todo el territorio libanés, la prevención de cualquier amenaza a la estabilidad de Líbano, (...)reafirmando que los Estados Unidos contribuirán al apoyo de la economía libanesa y de las fuerzas de seguridad legítimas, para que Líbano recupere su rol pionero en su entorno y en el mundo”, reza el comunicado.

Donald Trump transmitió a Aoun su voluntad de recibirlo pronto en Washington para continuar las conversaciones (Reuters)

El acuerdo marco, negociado bajo la mediación de Estados Unidos, contempla el retiro gradual de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) de dos zonas del sur del Líbano. El texto establece que el control de esos territorios pasará de manera progresiva a manos de las Fuerzas Armadas Libanesas, aunque el repliegue israelí queda condicionado al desarme de los grupos armados no estatales y al desmantelamiento de su infraestructura.

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El documento oficial precisa que ni Israel ni Líbano pierden el derecho a responder militarmente ante cualquier amenaza en el área fronteriza.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, celebró el acuerdo y lo calificó como “un duro golpe para Irán y Hezbollah”. Netanyahu afirmó que Israel mantendrá una franja de seguridad en el sur libanés mientras persista la amenaza de grupos armados y que el gobierno israelí resistió la presión para un retiro total.

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“Israel, Líbano y Estados Unidos le están diciendo a Irán que no tiene estatus, participación ni papel aquí. Ni ustedes, ni Hezbollah, ni ningún grupo terrorista”, declaró el primer ministro.

El jefe de gobierno israelí destacó que el acuerdo reconoce el derecho a mantener presencia militar ante cualquier riesgo (Reuters)

El acuerdo, firmado en Washington, incluye un anexo de seguridad no divulgado y establece directrices para la retirada y el traspaso de responsabilidades militares.

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La reacción en el Líbano resultó dispar. Mientras las autoridades nacionales valoraron la oportunidad de reforzar el control estatal en el sur, el grupo Hezbollah condenó el pacto. Naim Qassem, líder de la organización, lo tildó de “humillante, vergonzoso y una entrega de la soberanía”, y exigió al gobierno libanés retractarse. Según la visión de Hezbollah, el acuerdo podría prolongar la ocupación israelí e incluso propiciar la anexión de tierras.

El entendimiento entre Israel y el Líbano no solo implica a ambos países. El régimen de Irán, principal respaldo de Hezbollah, rechazó el acuerdo y mantuvo su retórica hostil. Al mismo tiempo, Estados Unidos incrementó su presencia militar en la región y llevó a cabo ataques contra objetivos iraníes cerca del Estrecho de Ormuz.

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Mientras tanto, la Unión Europea y Francia expresaron su apoyo a la implementación del pacto y mostraron disposición a contribuir a su cumplimiento, aunque señalaron que el desarme de los grupos no estatales y la preservación de la soberanía libanesa siguen siendo desafíos centrales.

(Con información de AFP y Reuters)