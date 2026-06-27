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Estados Unidos atacó “múltiples objetivos” militares del régimen iraní

El CENTCOM informó que los bombardeos se llevaron a cabo en represalia por el ataque de la República Islámica contra un buque petrolero en el estrecho de Ormuz

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EEUU utilizó sus avanzados aviones de combate para atacar objetivos en Irán (U.S. Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class Janae Chambers/Handout via REUTERS)
EEUU utilizó sus avanzados aviones de combate para atacar objetivos en Irán (U.S. Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class Janae Chambers/Handout via REUTERS)

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó haber lanzado una serie de ataques contra “múltiples objetivos” militares en Irán este sábado por la noche, bajo órdenes directas del presidente Donald Trump.

Según un comunicado oficial, la operación se realizó en respuesta a una serie de incidentes recientes que han elevado la tensión en el estratégico estrecho de Ormuz.

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De acuerdo con el anuncio de CENTCOM, la acción militar se produjo después de que, durante la mañana, un dron iraní impactara contra el buque petrolero M/T Kiku, de bandera panameña. El incidente ocurrió a las 4:30 a.m. hora del este de Estados Unidos, mientras la embarcación transportaba más de dos millones de barriles de crudo a través de aguas próximas al estrecho.

El organismo estadounidense detalló que el régimen de Irán había recibido la oportunidad de respetar un acuerdo de alto el fuego tras un ataque previo contra el buque M/V Ever Lovely, pero optó por continuar con sus acciones ofensivas.

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“Las fuerzas de CENTCOM lanzaron ataques hoy en respuesta directa a la persistente agresión iraní contra la navegación comercial”, señala el comunicado. Según el parte militar, los aviones estadounidenses dirigieron sus acciones contra instalaciones de vigilancia, sistemas de comunicación, sitios de defensa aérea, depósitos de drones y capacidades de colocación de minas pertenecientes a las fuerzas iraníes.

EEUU lanzó un nuevo ataque contra objetivos del régimen iraní (US CENTCOM via X via REUTERS)
EEUU lanzó un nuevo ataque contra objetivos del régimen iraní (US CENTCOM via X via REUTERS)

Medios iraníes informaron un rato antes sobre múltiples explosiones en las regiones de Sirik y Qeshm, en la zona iraní del estrecho de Ormuz, durante la noche del sábado al domingo. La televisión pública IRIB citó a una “fuente militar informada” que atribuyó las detonaciones al impacto de proyectiles sobre una torre de comunicaciones en la localidad de Taherui. El mismo medio reportó daños en la zona de Masan, en la isla de Qeshm, próxima al puerto estratégico de Bandar Abbas.

Este sábado temprano, el Gobierno de Bahréin denunció que fue atacado por “varios drones iraníes”, mientras que Teherán aseguró que tuvo como objetivo “bases estadounidenses”, sin precisar dónde, en una nueva violación del memorando de entendimiento firmado entre Irán y Estados Unidos.

El Ministerio de Exteriores bahreiní confirmó el ataque perpetrado hoy “contra su territorio por varios drones iraníes, en una flagrante violación de su soberanía, una amenaza flagrante a la seguridad de sus ciudadanos y residentes, y una clara violación de las normas y convenciones internacionales que prohíben atacar objetivos civiles y aterrorizar a personas inocentes”.

Bahréin denunció un ataque aéreo iraní ocurrido este sábado en medio de un repunte de la tensión regional
Bahréin denunció un ataque aéreo iraní ocurrido este sábado en medio de un repunte de la tensión regional

En un comunicado, responsabilizó “exclusivamente a Teherán de socavar los esfuerzos de paz” y reiteró que dicha paz “no se construye mediante la intimidación, que la seguridad no se conquista mediante la agresión, y que la determinación de Baréin es más fuerte que cualquier amenaza”.

Por su parte, el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO), vinculado al Ministerio de Defensa británico, confirmó que el sábado un proyectil no identificado impactó en el puente de mando de un petrolero, causando daños materiales pero sin afectar a la tripulación ni provocar un derrame.

En su advertencia a los navegantes, el UKMTO recomendó a los buques que extremen la precaución en el área y reporten cualquier actividad sospechosa, al tiempo que elevó el nivel de amenaza a “sustancial”. Además, el organismo británico informó sobre la presencia de buques de guerra implicados en tareas de desminado en la zona.

Las fuerzas estadounidenses aseguraron que el tránsito comercial por el estrecho de Ormuz continúa y que las unidades militares de Estados Unidos permanecen “vigilantes, letales y preparadas” ante cualquier nueva escalada. El estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores energéticos del mundo, ha visto en los últimos meses un incremento significativo de incidentes y choques entre fuerzas iraníes y occidentales, lo que mantiene en vilo a la comunidad internacional y a los mercados energéticos.

Irán anunció este sábado ataques contra posiciones norteamericanas en Medio Oriente
Irán anunció este sábado ataques contra posiciones norteamericanas en Medio Oriente

Esta mañana, la Guardia Revolucionaria iraní afirmó que atacó posiciones de las fuerzas estadounidenses cerca del estrecho de Ormuz, lo que disparó las tensiones en la zona en medio de los esfuerzos para un acuerdo definitivo de paz.

La Guardia denunció que Washington violó el memorando de entendimiento firmado el 17 de junio entre ambas partes para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz.

El Ejército estadounidense bombardeó el viernes por la noche instalaciones militares iraníes en la costa sur del país como represalia por el ataque del jueves de Teherán contra el buque mercante M/V Ever Lovely, con bandera de Singapur, mientras abandonaba el estrecho de Ormuz frente a la costa de Omán.

La Guardia Revolucionaria aseguró que la ofensiva iraní del jueves se debió a que el buque navegaba por una ruta no autorizada en el estrecho de Ormuz.

El ataque del jueves de Irán contra el buque mercante fue la primera acción militar registrada en la zona desde la firma del memorando, lo que, según el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), “violó claramente el alto el fuego” y “socavó la libertad de navegación” en el estratégico estrecho de Ormuz.

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