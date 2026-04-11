El Salvador

Inglés en Centroamérica y el Caribe: ¿Cuál es el único país que roza la “alta competencia” y quiénes se quedaron atrás?

​Según un ranking global sobre el dominio de idiomas, la región se mueve mayoritariamente en un nivel moderado. Sin embargo, una capital centroamericana rompe la tendencia y se posiciona en una escala alta

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El EF English Proficiency Index 2025 evaluó a 2.2 millones de adultos de 123 países. (Cortesía: Freepik)
El EF English Proficiency Index 2025 evaluó a 2.2 millones de adultos de 123 países. (Cortesía: Freepik)

Actualmente, ​dominar el inglés dejó de ser un “plus” en el currículum para convertirse en la llave de acceso al mercado global. En Centroamérica y el Caribe, la carrera por el bilingüismo muestra avances significativos, aunque con brechas bastante marcadas.

Según la información del estudio EF English Proficiency Index (EF EPI), el ranking más extenso del mundo sobre el dominio de este idioma, un país de la región destaca sobre otros, logrando colarse en el top 35 a nivel global.

​El liderazgo le pertenece a Honduras como nación con mejor nivel de inglés en la región. Ubicado en la posición 32 a nivel mundial con 553 puntos, es el único de sus vecinos que logra una clasificación de “Alta competencia”.

Este nivel implica que el ciudadano promedio es capaz de realizar presentaciones profesionales, leer periódicos y comprender programas de televisión con fluidez.

Honduras lidera el dominio del inglés en Centroamérica y el Caribe según el EF English Proficiency Index 2025. (Cortesía: EF English Proficiency Index)
Honduras lidera el dominio del inglés en Centroamérica y el Caribe según el EF English Proficiency Index 2025. (Cortesía: EF English Proficiency Index)

De igual forma, ​la nación catracha obtuvo un puntaje de 567 en lectura, 550 en audición, 546 en escritura y 537 en expresión oral en su evaluación de nivel de inglés.

El fenómeno hondureño tiene un epicentro claro, su capital. Tegucigalpa alcanzó una puntuación de 565, una cifra que la sitúa por encima del promedio nacional y la consolida como un polo de talento bilingüe en el istmo.

​La clase media del bilingüismo

​El grueso de Centroamérica y el Caribe se mantiene en una “Competencia moderada” (es decir, entre los 500 y 549 puntos). En este bloque, los profesionales pueden participar en reuniones técnicas de su área y redactar correos profesionales, pero aún encuentran barreras en contextos más complejos o sociales.

​El ranking regional se divide de la siguiente forma:

  • ​El Salvador: Posición 47 (541 puntos).
  • ​Costa Rica: Posición 55 (537 puntos).
  • ​Nicaragua: Posición 60 (532 puntos).
  • ​Guatemala: Posición 61 (531 puntos).
  • ​República Dominicana: Posición 63 (531 puntos).

​Llama la atención el caso en especifico de Costa Rica, históricamente referente en servicios globales y call centers, que en esta edición se ve superado por Honduras y El Salvador, quedando en el tercer puesto regional.

La edición 2025 del ranking ubica a El Salvador y Costa Rica en posiciones 47 y 55 respectivamente, por detrás de Honduras. (Cortesía: EF English Proficiency Index)
La edición 2025 del ranking ubica a El Salvador y Costa Rica en posiciones 47 y 55 respectivamente, por detrás de Honduras. (Cortesía: EF English Proficiency Index)

​El rezago de Panamá

​De manera sorpresiva, en la parte baja de la tabla regional se encuentra Panamá, que ocupa la posición 70 con 499 puntos. Esta calificación lo sitúa en el rango de “Bajo nivel de competencia”.

A pesar de su rol como centro logístico y financiero internacional, el índice sugiere que el panameño promedio apenas alcanza a entablar conversaciones informales o manejarse como turista en países de habla inglesa.

Panamá cae a la posición 70 global en competencias de inglés, pese a su protagonismo en logística y finanzas internacionales. (Cortesía: DepostiPhotos)
Panamá cae a la posición 70 global en competencias de inglés, pese a su protagonismo en logística y finanzas internacionales. (Cortesía: DepostiPhotos)

​¿Cómo se mide el éxito?

​El EF EPI del año 2025 se basó en los resultados de 2.2 millones de adultos en 123 países. La muestra es joven (promedio de 26 años) y equitativa en género, lo que refleja las capacidades de la fuerza laboral que hoy está impulsando las economías locales.

El informe concluye que, si bien la región tiene una base sólida, el desafío pendiente es saltar de la “comprensión básica” a la “negociación avanzada”, un paso crítico para atraer inversiones de alto valor agregado en sectores tecnológicos y de servicios.

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