El Salvador: Incautan marihuana valorada en más de USD 200 mil y detiene a tres personas

Las fuerzas de seguridad de El Salvador incautan USD 204,740 en marihuana en el paso fronterizo no habilitado La Ceiba, Ahuachapán Sur. (Cortesía:René Francis Merino Monroy)

Las autoridades de El Salvador anunciaron la incautación de un cargamento de marihuana con un valor aproximado de USD 204,740 durante un operativo realizado en el paso fronterizo no habilitado de La Ceiba, en La Hachadura, correspondiente al departamento de Ahuachapán Sur.

El decomiso y la captura de los presuntos responsables fueron confirmados por el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, quien destacó la importancia de la acción militar contra el narcotráfico en la zona.

De acuerdo con el reporte oficial, soldados del Comando Sumpul de la Fuerza Armada interceptaron a tres personas de nacionalidad salvadoreña en el momento en que pretendían ingresar al país con tres bultos que contenían un total de 60 paquetes de marihuana, equivalentes a 139.14 libras de la mencionada droga.

Los detenidos fueron identificados con tres jóvenes: Edgar Efraín Gómez Guzmán y Steven Adonay Ortega Rodezno, ambos de 21 años, y un menor de 16 años, quienes transportaban la carga por medio de un vehículo particular.

El operativo militar culmina con la detención de tres salvadoreños que intentaban ingresar 60 paquetes de droga al país. (Cortesía: René Francis Merino Monroy)

En muchos casos, los jóvenes pueden verse influenciados por malas compañías que los incitan a participar en actividades ilegales, como el tráfico de drogas. La falta de orientación y el entorno social pueden llevarlos a tomar decisiones que ponen en riesgo su futuro y libertad, quedando expuestos a consecuencias legales y personales graves.

Refuerzan patrullajes y controles en zonas fronterizas

El decomiso se realizó en el marco de los patrullajes y controles fronterizos implementados para combatir el tráfico de drogas y otros delitos transnacionales.

La zona de La Ceiba, en el sector de La Hachadura, es considerada un punto vulnerable para el ingreso ilegal de personas y mercancías, por lo que las autoridades han reforzado la presencia militar y los operativos de inspección.

Los 60 paquetes de marihuana incautados fueron sometidos a pruebas de campo para determinar su contenido y peso exacto, arrojando un total de 139.14 libras.

El Comando Sumpul intercepta un cargamento de 139,14 libras de marihuana transportado en un vehículo por dos adultos y un menor. (Cortesía: René Francis Merino Monroy)

Las autoridades mantienen una vigilancia constante en los pasos fronterizos no habilitados, con el objetivo de prevenir el tráfico de drogas, el contrabando y el ingreso ilegal de personas. Los patrullajes y operativos forman parte de una estrategia integral para reforzar la seguridad en las zonas limítrofes y combatir el narcotráfico.

Gobierno salvadoreño refuerza control territorial contra el narcotráfico

Por medio de sus redes sociales, el ministro de Defensa reiteró la postura del gobierno salvadoreño de mantener una política de “tolerancia cero” frente al narcotráfico y destacó la labor de los soldados en la identificación y detención de los responsables.

“Nuestros soldados continúan firmes en la lucha contra el crimen. Este decomiso es resultado del esfuerzo conjunto y la vigilancia permanente en los pasos fronterizos no habilitados”, señaló Merino Monroy.

La incautación registrada en el occidente del territorio salvadoreño refuerza la estrategia de seguridad y control territorial implementada por las autoridades, que buscan frenar el paso de drogas, armas y contrabando, así como desarticular las estructuras criminales.

El ministro Merino Monroy concluyó su mensaje con una advertencia: “Traficar con sustancias ilícitas te lleva directo a la cárcel. Solo hay dos caminos: arruinar tu vida o gozar de libertad. Tú decides”. El operativo se suma a los esfuerzos coordinados entre distintas instituciones para impedir el avance del narcotráfico en El Salvador.