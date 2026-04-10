La Embajada de Estados Unidos resalta la resiliencia dominicana en aniversario de tragedia en Jet Set

Fotografía que muestra carteles con imágenes de las víctimas de la discoteca Jet Set durante una vigilia este martes, al conmemorarse un año de la tragedia que causó la muerte de 236 personas y dejó heridas a más de 180 en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/Orlando Barría

La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana destacó la capacidad de la sociedad dominicana para enfrentarse a la adversidad en el primer aniversario del accidente de la discoteca Jet Set. La embajadora Leah F. Campos dirigió un mensaje en el que resaltó la resiliencia y la solidaridad demostradas tras la tragedia, recalcando que el dolor aún persiste entre las familias afectadas, pero también el impacto emocional en la nación.

A un año del suceso, el proceso judicial para esclarecer responsabilidades continúa abierto con nuevas diligencias técnicas ordenadas por la justicia.

El pasado 8 de abril de 2025, la ciudad de Santo Domingo vivió una de las tragedias más graves de su historia reciente cuando el techo de la discoteca Jet Set colapsó durante un concierto del merenguero Rubby Pérez, según informaron las autoridades. Ese día, más de 230 personas murieron y alrededor de 180 resultaron heridas, sumiendo al país en un duelo colectivo.

En el acto conmemorativo realizado, la embajadora Leah F. Campos transmitió, a través de un comunicado difundido por la Embajada de los Estados Unidos, un mensaje de apoyo a los familiares de las víctimas. Campos afirmó: “Hoy recordamos con profundo lamento el primer aniversario de la tragedia en Jet Set, un día que marcó el corazón de la República Dominicana”. La diplomática remarcó que la fe ha servido como fuente de consuelo para quienes han debido afrontar la pérdida de sus seres queridos.

La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana resaltó la resiliencia social a un año del accidente de la discoteca Jet Set. (Foto cortesía Embajada de EE.UU)

El proceso judicial avanza con nuevos peritajes técnicos

El accidente se produjo cuando el local, una referencia del ambiente nocturno de Santo Domingo, albergaba una multitud compuesta por políticos, deportistas y artistas nacionales.

El representante de Rubby Pérez,Enrique Paulino, relató a los medios locales que el derrumbe se produjo de forma inesperada, sin que el público tuviera tiempo de reaccionar. Como consecuencia directa, uno de los integrantes de la orquesta, el saxofonista, falleció en el lugar.

Tras el suceso, los cuerpos de rescate desplegaron un operativo de gran escala para asistir a las víctimas y recuperar los cuerpos bajo los escombros, una labor seguida de cerca por toda la sociedad dominicana y la opinión pública internacional.

El aniversario de la tragedia en Jet Set estuvo marcado por actos de recordación y por la permanencia del caso en la agenda pública dominicana. REUTERS/Erika Santelices

Un año después, la investigación sigue su curso. El tribunal encargado del caso ha ordenado la realización de un nuevo peritaje técnico a solicitud de la defensa de los hermanos Espaillat, involucrados en el proceso judicial. Según la información proporcionada por Listín Diario, la defensa argumentó la falta de respuestas adecuadas en la etapa previa y solicitó medidas extraordinarias para garantizar el derecho de defensa.

El juez designó a cuatro ingenieros José Lockhart, Gabriel Carrera, Michael Gerard Murphy y Alfonso Ibarreta, para efectuar análisis del concreto, evaluaciones de carbonatación y petrografía, pruebas químicas sobre el acero de refuerzo e investigaciones geotécnicas orientadas a identificar posibles fallas en las fundaciones del edificio. La resolución establece un plazo de 30 días hábiles para concluir estos análisis, tiempo que el tribunal consideró razonable frente a las 21 semanas solicitadas inicialmente por la defensa.

FOTO DE ARCHIVO. Un dron muestra el lugar de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, República Dominicana. 10 de abril de 2025. REUTERS/Ricardo Arduengo

Medidas judiciales y análisis forenses posteriores al desastre

Otras de las diligencias judiciales incluyen la extracción y el análisis de la información contenida en un teléfono móvil perteneciente a Carmen Burgos. Las autoridades locales han señalado que la responsabilidad de esta tarea recae sobre la División de Móviles del Departamento de Informática Forense del INACIF, con supervisión técnica de Nicolás Sáenz, para salvaguardar la integridad del procedimiento.

El tribunal rechazó la solicitud de acceder a nuevas grabaciones de cámaras de seguridad, tras considerar que el Ministerio Público ya había presentado un informe técnico certificado sobre la revisión y procesamiento de esas imágenes.

El aniversario de la tragedia en Jet Set fue escenario de diferentes actos en todo el país, y la declaración de la Embajada de Estados Unidos destacó el papel fundamental de la solidaridad como eje de la respuesta social: “El pueblo dominicano ha demostrado una resiliencia extraordinaria, unido en solidaridad y amor al prójimo.” La magnitud de la catástrofe y el proceso judicial en curso mantienen el asunto en el centro de la agenda pública nacional.