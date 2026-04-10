El Salvador

El Salvador alcanzó USD 849 millones en transferencias digitales durante Semana Santa 2026, según BCR

Durante el pasado periodo vacacional, los salvadoreños realizaron más de 1.64 millones de operaciones electrónicas por un valor de USD 849 millones a través de Transfer365, de acuerdo con el Banco Central de Reserva

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El cambio en hábitos de consumo impulsa a pagos digitales en El Salvador (Cortesía: Gemini)
El cambio en hábitos de consumo impulsa a pagos digitales en El Salvador (Cortesía: Gemini)

Durante la Semana Santa 2026, El Salvador registró un auge en la actividad económica y turística, acompañado por movimientos interesantes en las operaciones financieras electrónicas.

El Banco Central de Reserva (BCR) informó que más de 1.64 millones de transacciones se realizaron a través de Transfer365. Esos movimientos alcanzaron un monto que asciende los USD 849 millones. Este comportamiento refleja la confianza de los usuarios en los servicios digitales y la relevancia de estos medios durante la pasada vacación.

La Semana Mayor, aparte de ser un periodo religioso, es una temporada de gran movimiento comercial. Familias y grupos de amigos suelen destinar su presupuesto a actividades recreativas, principalmente en destinos turísticos como playas, parques y centros históricos.

El Salvador registró más de 1.64 millones de transacciones electrónicas durante Semana Santa, sumando USD 849 millones transferidos. (Cortesía: Banco Central de Reserva)
El Salvador registró más de 1.64 millones de transacciones electrónicas durante Semana Santa, sumando USD 849 millones transferidos. (Cortesía: Banco Central de Reserva)

El gasto en esta temporada se distribuye generalmente, en alimentos, transporte, alojamiento y entretenimiento, lo que dinamiza el sector servicios y beneficia tanto a pequeñas como a medianas empresas.

De igual formal, los datos del BCR confirman que la preferencia de los salvadoreños por utilizar herramientas digitales para realizar pagos y transferencias va en aumento, gracias a la facilidad, rapidez y seguridad que ofrecen.

Transfer365 y el avance de los pagos digitales en la economía salvadoreña

Transfer365 opera de forma gratuita y está disponible las veinticuatro horas, los siete días de la semana. La plataforma permite enviar dinero a amigos o familiares en cuestión de minutos, sin importar el banco de destino dentro del país.

Además, Transfer365 CA-RD amplía la cobertura al facilitar envíos de fondos hacia Centroamérica y República Dominicana, con un costo de solo un dólar por operación. Esta funcionalidad resulta especialmente útil para quienes mantienen vínculos familiares y comerciales en la región, optimizando tiempos y reduciendo costos asociados.

Las transacciones electrónicas y la digitalización financiera dinamizaron la economía, facilitando pagos y transferencias entre bancos locales y regionales. (Cortesía: Freepik)
Las transacciones electrónicas y la digitalización financiera dinamizaron la economía, facilitando pagos y transferencias entre bancos locales y regionales. (Cortesía: Freepik)

El auge de las transacciones digitales no solo responde a la practicidad de los servicios, sino también a la evolución de los hábitos de consumo durante periodos vacacionales.

Comerciantes de zonas turísticas han incorporado cada vez más opciones de pago electrónico, tanto en restaurantes como en alojamientos y comercios de productos locales. Esto ha incrementado la confianza del consumidor y ha permitido a negocios de diferentes escalas acceder a un mayor flujo de clientes.

El comportamiento refleja tendencias que probablemente se mantendrán en futuras temporadas de alta demanda turística.

Repunte del turismo interno y dinamismo económico

En paralelo al movimiento financiero, el turismo interno experimentó un repunte considerable. Entre el 28 de marzo y el 5 de abril de 2026, el Ministerio de Turismo (Mitur) reportó el ingreso de 2.2 millones de visitantes a sitios turísticos, culturales y naturales durante la Semana Santa, un aumento del 28% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

La ministra de la institución, Morena Valdez, resaltó la importancia de este crecimiento para la economía local. Además, la funcionaria destacó que el Centro Histórico de San Salvador se consolidó como el principal atractivo, con 760 mil visitantes durante el periodo antes mencionado.

El Centro Histórico de San Salvador recibió 760 mil visitantes en Semana Santa, generando una demanda récord en hotelería y actividades recreativas. (Cortesía: Ministerio de Obras Públicas)
El Centro Histórico de San Salvador recibió 760 mil visitantes en Semana Santa, generando una demanda récord en hotelería y actividades recreativas. (Cortesía: Ministerio de Obras Públicas)

La concentración de personas en destinos turísticos generó mayor demanda de servicios, lo que, a su vez, impulsó el empleo temporal y la venta de productos autóctonos.

El flujo de visitantes favoreció especialmente a zonas costeras y parques nacionales, donde se registraron jornadas con alta ocupación y consumo.

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