El Salvador

Ciclistas salvadoreños participan en el Campeonato Centroamericano de Ruta en Guanacaste, Costa Rica

El Salvador está representado por Diego Cárcamo, Daniel Orellana y Brandon Rodríguez en el Campeonato Centroamericano de Ruta, que arranca hoy en Guanacaste y reúne a delegaciones de seis países en busca de la clasificación a Santo Domingo 2026.

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La delegación salvadoreña participará en el contrarreloj y las pruebas de ruta junto a equipos de seis países./ (Federación Salvadoreña de Ciclismo)
La delegación salvadoreña participará en el contrarreloj y las pruebas de ruta junto a equipos de seis países./ (Federación Salvadoreña de Ciclismo)

La delegación salvadoreña de ciclismo ya se encuentra en Guanacaste, Costa Rica, para competir en el Campeonato Centroamericano de Ruta 2026, un evento clave para la región que otorga plazas a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo. Organizado bajo el aval de la Unión Ciclista Internacional, este campeonato reúne a las selecciones nacionales de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y Costa Rica, que compiten en pruebas de ruta en categorías élite, sub 23 y juvenil.

De acuerdo con la Federación Salvadoreña de Ciclismo, el equipo nacional está conformado por Diego Cárcamo, Daniel Orellana y Brandon Rodríguez, quienes representarán a El Salvador en las distintas pruebas del calendario. La delegación viajó acompañada por la licenciada Jhoselin Sánchez, gerente técnico de la federación, y agradeció públicamente a la Federación Costarricense de Ciclismo (FECOCI) por el recibimiento y las facilidades brindadas en Costa Rica. El evento inicia hoy con la prueba contrarreloj individual, que parte del Parque de la Cruz y se extiende hasta el domingo 12 de abril, cuando se disputará la ruta individual élite masculina desde Parque Cañas hasta la Iglesia Tilarán.

Según datos publicados por el medio costarricense Delfino, la primera jornada del campeonato abrirá con un recorrido contrarreloj de 31 kilómetros entre El Pelón de la Altura y el Parque de La Cruz. Para el viernes 10 de abril están programadas las pruebas juveniles masculinas y femeninas, que cubren una distancia de 120 kilómetros entre Cañas, Liberia y Tilarán. El sábado se celebrarán las pruebas de ruta para la élite femenina y la sub 23 masculina. La prueba más exigente del calendario se realizará el domingo, cuando la élite masculina recorrerá 167 kilómetros entre Liberia y Tilarán.

Los ciclistas salvadoreños posan antes de competir en Guanacaste, donde han sido acompañados por la gerente técnica Jhoselin Sánchez./(Federación Salvadoreña de Ciclismo)
Los ciclistas salvadoreños posan antes de competir en Guanacaste, donde han sido acompañados por la gerente técnica Jhoselin Sánchez./(Federación Salvadoreña de Ciclismo)

La delegación costarricense, anfitriona del campeonato, está encabezada por Jason Huertas, Daniel Bonilla, Gabriel Rojas y Joseph Ramírez en la categoría élite, junto a corredores sub 23 y juveniles. En la rama femenina, destacan ciclistas como Gloriana Quesada, Dixiana Quesada, Melisa Ávila, Yailin Gómez y Milagro Mena, quienes junto a otras convocadas buscarán los mejores resultados para su país.

El campeonato cuenta con la participación confirmada de equipos nacionales de Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Generalmente, la selección de Guatemala se caracteriza por presentar una delegación numerosa, compuesta por ciclistas de ambas ramas y diversas categorías, buscando consolidar su dominio regional. Honduras y Nicaragua, por su parte, mantienen una presencia constante en el calendario centroamericano, mientras que Panamá suele acudir con sus mejores representantes buscando sumar puntos para el ranking internacional y plazas para competiciones mayores.

La programación del Campeonato Centroamericano de Ruta contempla jornadas de alta exigencia y recorridos que destacan por su diversidad geográfica y climática, lo que supone un reto adicional para los ciclistas de toda la región. El evento no solo es una plataforma de alto rendimiento, sino también un espacio fundamental para el desarrollo deportivo y el intercambio entre las federaciones nacionales.

Jason Huertas, de Costa Rica, es uno de los participantes en el campeonato./(La Nación)
Jason Huertas, de Costa Rica, es uno de los participantes en el campeonato./(La Nación)

Para la delegación salvadoreña, la experiencia en Guanacaste representa una oportunidad de fogueo internacional y de sumar experiencia frente a rivales de alto nivel. Tanto la Federación Salvadoreña de Ciclismo como la FECOCI han subrayado la importancia del campeonato como antesala a las competencias continentales y como incentivo para las nuevas generaciones de ciclistas.

El Campeonato Centroamericano de Ruta 2026 se consolida así como una cita imprescindible en el calendario deportivo de la región, con escenarios exigentes y la participación de los mejores talentos del ciclismo centroamericano, todos con la mira puesta en Santo Domingo y en la proyección internacional de sus selecciones nacionales.

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